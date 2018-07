Самый древний хлеб оказался на четыре тысячи лет старше земледелия

СЕГОДНЯ 17:50 2018-07-17T18:00:55+03:00

Что было вначале курица или яйцо? А что люди начали делать раньше: печь хлеб или заниматься земледелием? Ответ на последний вопрос оказался довольно неожиданным, оказалось, что наши предки умудрились изобрести хлеб задолго до того, как придумали сельское хозяйство.

Ученые высказывали предположения, что на Ближнем Востоке, где в большом количестве в природе встречаются дикие предки ячменя и пшеницы, охотники-собиратели могли готовить бездрожжевые лепешки. Но доказательств не было.

Они появились после того, как группе археологов из Кэмбриджского университета удалось власть покопаться (в пищевых отходах эпохи на неолитической стоянке Шубайка 1. Она располагается в Черной пустыне в Иордании. Однако 14 тысяч лет назад на этом месте был оазис, цвели деревья и кипела жизнь. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи раскопали очаг, которые находился в центре большой площадки для приготовления пищи, выложенной базальтовыми плитами.

Среди кучи остатков пищи археологам попались 24 «жемчужины» - обгоревшие комочки, которые при исследовании электронным микроскопом оказались хлебными крошками. В диаметре они были немногим больше 2 миллиметров. Кроме того, вблизи очага были найдены зерна диких злаковых культур, которые носили следы помола. Судя по структуре крошек они были частью пресных плоских бездрожжевых лепешек, которые выпекались на раскаленных камнях.

- Вряд ли лепешки были основным продуктом питания общины, учитывая, что сбор и обработка дикорастущих злаков были очень трудоемкими, - говорит ведущий автор исследования Амайя Арранц-Отеги. - Скорее всего, хлеб выпекали в ритуальных целях, либо использовали его, как продукт длительного хранения во время дальних переходов. У очага были найдены кости от более, чем дюжины животных. Среди них были газели, зайцы и водоплавающие птицы. Затем остатки трапезы были брошены в очаг, и люди покинули стоянку.

Радиоуглеродный анализ определил возраст крошек в 14 400 лет. А традиционным блюдом на столе хлеб станет только спустя 4 тысячи лет, когда первые неолитические общины перейдут от собирательства к земледелию.