2018-07-17T18:00:55+03:00
Наука

Самый древний хлеб оказался на четыре тысячи лет старше земледелия

Ученые нашли в иорданской пустыне крошки от каравая возрастом 14 400 лет, который охотники-собиратели испекли из диких злаков
Ярослав КОРОБАТОВ
Поделиться:
14 тысяч лет назад на этом месте был оазис, цвели деревья и кипела жизнь14 тысяч лет назад на этом месте был оазис, цвели деревья и кипела жизнь
Изменить размер текста:

Что было вначале курица или яйцо? А что люди начали делать раньше: печь хлеб или заниматься земледелием? Ответ на последний вопрос оказался довольно неожиданным, оказалось, что наши предки умудрились изобрести хлеб задолго до того, как придумали сельское хозяйство.

Ученые высказывали предположения, что на Ближнем Востоке, где в большом количестве в природе встречаются дикие предки ячменя и пшеницы, охотники-собиратели могли готовить бездрожжевые лепешки. Но доказательств не было.

Они появились после того, как группе археологов из Кэмбриджского университета удалось власть покопаться (в пищевых отходах эпохи на неолитической стоянке Шубайка 1. Она располагается в Черной пустыне в Иордании. Однако 14 тысяч лет назад на этом месте был оазис, цвели деревья и кипела жизнь. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи раскопали очаг, которые находился в центре большой площадки для приготовления пищи, выложенной базальтовыми плитами.

Среди кучи остатков пищи археологам попались 24 «жемчужины» - обгоревшие комочки, которые при исследовании электронным микроскопом оказались хлебными крошками. В диаметре они были немногим больше 2 миллиметров. Кроме того, вблизи очага были найдены зерна диких злаковых культур, которые носили следы помола. Судя по структуре крошек они были частью пресных плоских бездрожжевых лепешек, которые выпекались на раскаленных камнях.

- Вряд ли лепешки были основным продуктом питания общины, учитывая, что сбор и обработка дикорастущих злаков были очень трудоемкими, - говорит ведущий автор исследования Амайя Арранц-Отеги. - Скорее всего, хлеб выпекали в ритуальных целях, либо использовали его, как продукт длительного хранения во время дальних переходов. У очага были найдены кости от более, чем дюжины животных. Среди них были газели, зайцы и водоплавающие птицы. Затем остатки трапезы были брошены в очаг, и люди покинули стоянку.

Радиоуглеродный анализ определил возраст крошек в 14 400 лет. А традиционным блюдом на столе хлеб станет только спустя 4 тысячи лет, когда первые неолитические общины перейдут от собирательства к земледелию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах
Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Лишний вес признали причиной психических расстройств
Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов
В Австралии началось предварительное расследование против RT
Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду
Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу
Гризли пытался напасть на сплавлявшегося по реке спортсмена
Памела Андерсон объяснила, откуда взялись русофобские настроения в США
Лукашенко обвинил российские компании в транзите санкционной продукции через Белоруссию
Британия оштрафовала организацию Vote Leave из-за нарушения в подготовке референдума по Brexit
Во время ЧМ-2018 фанаты потратили в Москве 96,6 млрд рублей
Президент Нигерии поручил вернуть обманутых в РФ болельщиков на родину
Порошенко приказал военным бороться с досмотром кораблей в Керченском проливе
«АвтоВАЗ» представил обновленный седан Lada Granta
Украина в английском суде проиграла апелляцию по иску «Татнефти»
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки по ипотеке
Начальником генштаба вооруженных сил Канады назначен украинец
Тюменская область развивает сотрудничество с ЛУКОЙЛОМ
Черчесова и игроков сборной России по футболу наградят в Госдуме
Бывшему начальнику ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявили обвинение в коррупции
Порошенко уверен, что Украина остается приоритетом для США и НАТО
Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах
Бывший посол США: «Путин одержал фантастическую победу в Хельсинки»
Кабмин рассматривает варианты поддержки регионам после повышения уровня МРОТ
Госдума приняла закон о возможности уплаты налогов физлицами авансом
В Южной Корее потерпел крушение вертолет: 5 человек погибли