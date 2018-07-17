Пляска красных призраков в небе попала на видео.

СЕГОДНЯ 19:30 2018-07-17T19:49:32+03:00

Красные "фитили" высоко в небе - это и есть спрайты.

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Красные призраки попали в объектив камеры Пола Смита (Paul Smith) из Оклахомы, США. Там — в Оклахоме — он и снимал. Съемку выложил в Facebook. Призраки — они же спрайты — появились во время грозы14 июля 2018 года.

Пол уверяет: грозы и спрайты ходят рядом. Точнее друг над другом. Грозы — низко, красные призраки - высоко, примерно в 50 километрах над Землей. На севере США сейчас сезон гроз, стало быть, и сезон спрайтов.

Спрайты как-то связаны с обычными грозами.

Природа спрайтов до сих пор загадочна. Еще недавно в них вообще не верили, хотя пилоты время от времени докладывали о каких-то ярких вытянутых вверх объектах, наблюдаемых в верхних слоях атмосферы. Ученые приравнивали подобные свидетельства к сообщениям об НЛО.

Первые подтверждения тому, что призраки действительно существуют, а не грезятся появились в 1970-е годы. И только в начале нынешнего века ученым удалось получить изображения таинственных объектов, которых и назвали спрайтами.

Выяснилось, что спрайты возникают в ближнем космосе, где нет грозовых туч. И вроде бы ничего сверкать не должно. Однако сверкает, свидетельствуя о некой бурной жизни.

Заметить призрачных обитателей околоземного пространства невероятно трудно - слишком уж они стремительны. Показываются на тысячные доли секунды.

Несколько лет назад группе метеорологов из Университета на Аляске (University of Alaska Fairbanks) удалось снять спрайты на скоростную камеру,

которая делала 10 тысяч кадров в секунду. Это впервые позволило рассмотреть прежде скрытые подробности феномена.

Ученые увидели, что в струях пляшут гигантские - размером с футбольное поле – огненные шары. Сначала они летят вертикально вниз, потом - вверх. Скорость - сумасшедшая - одна десятая скорости света.

Феномен, снятый с высотного самолета.

Движение внутри спрайтов потом запечатлели и израильские исследователи из Университета Тель-Авива (Tel Aviv University in Israel). Они

подтвердили наличие шаров. Но подметили еще одну удивительную особенность их поведения. Шары, оказывается, не просто прыгают примерно на 15 километров, а выстраиваются при этом в круг. Получается эдакий хоровод диаметром в 50-70 километров.

- С дальнего расстояния эту пляску призраков вполне можно принять за "летающую тарелку", - объяснял геофизик из Тель-Авива Колин Прайс (Colin Price). - Не исключено, что многие наблюдатели, включая астронавтов и пилотов самолетов, которые докладывали об НЛО, на самом деле видели спрайты.

Группу спрайтов вполне можно принять за "летающую тарелку".

Прайс полагает, что появлению в космосе спрайтов каким-то образом способствуют земные - "нижние" - грозы.

- Возможно, грозовые разряды возбуждают электрическое поле в пространстве, которое находится гораздо выше, - говорит ученый.

КСТАТИ

Увидеть призрак и умереть

Астронавты американского шаттла "Колумбия", трагически сгоревшего при посадке 1 февраля 2003 года, тоже пробовали снимать призраков. Одного из них специалисты обнаружили на кадрах, переданных на Землю за несколько дней до катастрофы. Объект излучал мощный красный свет, сиял доли секунды и располагался над Мадагаскаром на высоте 150 километров.