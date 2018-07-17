2018-07-17T13:51:10+03:00
Общество

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал изменения в пенсионном законодательстве

В парламенте прошло заседание с участием ученых-геронтологов и представителей Пенсионного фонда
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Уже 19 июля в Госдуме начнут рассматривать подготовленный Правительством РФ законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство. Накануне эту инициативу поддержали в Комитете парламента по охране здоровья. В заседании, где обсуждался этот вопрос, приняли участие замминистра труда и социальной политики Андрей Пудов, представители Министерства здравоохранения РФ, Пенсионного фонда, ученые-геронтологи.

- Комитет поддержал законопроект об изменении параметров пенсионной системы, обратив внимание на необходимость защиты здоровья граждан пожилого возраста, - сообщил глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. - Необходимо создать комплексную систему охраны здоровья пожилых людей, поскольку мы ставим перед собой задачу дальнейшей работы именно в плоскости охраны здоровья и протекции счастливого долголетия.

Замминистра труда Андрей Пудов заявил:

- Совершенствование пенсионной системы позволит к 2024 году увеличить средний размер пенсий до 20 тысяч рублей. Главная цель предложенных изменений - сформировать финансовый источник, который позволит повышать пенсию на уровень, превышающий инфляцию.

Напомним, ранее Правительство РФ предложило повысить пенсионный возраст. Это продиктовано тем, что в последние годы средняя продолжительность жизни россиян существенно выросла. В новом законопроекте предлагается увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст планируют постепенно, в несколько этапов - начиная с 2019 года.

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