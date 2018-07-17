2018-07-17T15:29:36+03:00
Экономика

Материнский капитал можно будет получить за 15 дней

Одобрен законопроект о снижении срока получения материнского капитала
Роман СУАРДО
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Срок получения маткапитала сократился с полугода до пятнадцати дней.Срок получения маткапитала сократился с полугода до пятнадцати дней.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Явление материнского капитала, само по себе, призвано решить ряд ключевых для института семьи проблем. Его средства могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей и т.д. Так же они могут пойти на формирование будущей пенсии мамы и на осуществление социальной адаптации детей-инвалидов.

Это важный инструмент государственной поддержки, который, в том числе направлен на улучшение демографической ситуации страны. И сокращение срока получения сертификата является очень хорошей новостью. Пока же это может занимать до полугода.

Чтобы сертификаты на капитал выдавались за 15 дней, планируется внести изменения в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В свою очередь Пенсионный фонд России проведет взаимодействие с организациями выдающими информацию для предоставления сертификатов. Важно знать кому он выдается. Не был ли заявитель замечен в противоправных действиях направленных на детей, не лишен ли родительских прав и т.д.

Напомним, что данная программа помощи семьям функционирует с 2007 года.

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