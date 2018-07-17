Материнский капитал можно будет получить за 15 дней
Явление материнского капитала, само по себе, призвано решить ряд ключевых для института семьи проблем. Его средства могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей и т.д. Так же они могут пойти на формирование будущей пенсии мамы и на осуществление социальной адаптации детей-инвалидов.
Это важный инструмент государственной поддержки, который, в том числе направлен на улучшение демографической ситуации страны. И сокращение срока получения сертификата является очень хорошей новостью. Пока же это может занимать до полугода.
Чтобы сертификаты на капитал выдавались за 15 дней, планируется внести изменения в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В свою очередь Пенсионный фонд России проведет взаимодействие с организациями выдающими информацию для предоставления сертификатов. Важно знать кому он выдается. Не был ли заявитель замечен в противоправных действиях направленных на детей, не лишен ли родительских прав и т.д.
Напомним, что данная программа помощи семьям функционирует с 2007 года.