2018-07-18T12:49:24+03:00
Звезды

Экс-солистка Destiny's Child попала в психиатрическую лечебницу

Певица долгие годы страдала от глубокой депрессии
Ольга АНТОНОВА
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Мишель Уильямс добилась известности в начале 2000-х годов как участница R&B-группы Destiny’s ChildМишель Уильямс добилась известности в начале 2000-х годов как участница R&B-группы Destiny’s ChildФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Экс-солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс добилась известности в начале 2000-х годов как участница R&B-группы Destiny’s Child, которая продала более 40 млн пластинок по всему миру, завоевала «Грэмми» и звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 2006 году группа распалась и Мишель начала сольную карьеру, довольно успешную. Попробовала себя в кино,. В 2003 году она дебютировала в бродвейском мюзикле «Аида», в 2006 начала сниматься в ситкоме «Половинка и половинка», а также принимала участие в нескольких музыкальных постановках. Казалось бы, жизнь у красавицы удалась, но как недавно призналась сама артистка, долгие годы она страдала депрессией. И даже вынуждена была обратиться к психиатру, когда поняла, что больше не может контролировать свое состояние, когда оно переросло в хроническое «все равно».

— Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь тем, кто продолжит быть примером, ведь я непрестанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если поменяешь образ мыслей, то поменяешь жизнь, — написала она.

Напомним, в апреле этого года Уильямс сообщила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. В 2001 году Уильямс пожертвовала 148 900 долларов своей церкви St. Paul Church of God in Christ в Рокфорде, штат Иллинойс, членом которой она была с рождения, для завершения строительства церковной школы. Пастором этой церкви является её дядя, епископ Джеймс Э. Вашингтон.

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