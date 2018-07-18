2018-07-18T18:15:09+03:00
Наука

Смотрите, вот он какой голубой - Нептун

Астрономы сделали небывало четкие снимки самой дальней планеты Солнечной системы
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Таким Нептун ныне виден с Земли.Таким Нептун ныне виден с Земли.
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Нептун сфотографировали с Земли благодаря модернизированному «Очень большому телескопу» (Very Large Telescope — VLT), установленному в «Южной европейской обсерватории» (European Southern Observatory — ESO) в Чили. Телескоп оснастили лазерной адаптивной оптической системой, которая позволяет компенсировать турбулентность земной атмосферы и делать таким образом очень четкие снимки. Нептун, например, «получился» лучше, чем в свое время у орбитального телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope). Или у зонда «Вояджер-2 (Voyager-2), который в 1989 году, пролетел в 40 тысячах километрах от планеты.

Сравните: слева снимок, сделанный с помощью Очень большого телескопа, справа - с борта Хаббла.

Сравните: слева снимок, сделанный с помощью Очень большого телескопа, справа - с борта Хаббла.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Очень большой телескоп — это целый комплекс, в состав которого входят четыре основных оптических телескопов с зеркалами диаметром 8,2 метра и четыре вспомогательных - с зеркалами по 1,8 метров. Телескопы объединены в единую систему, общая площадь зеркал которой крупнейшая в мире. Размещены на горе Серро Параналь на высоте 2635 метров.

Четыре основных телескопа Очень большого телескопа в Чили.

Четыре основных телескопа Очень большого телескопа в Чили.

Нептун — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Он в 17 раз тяжелее Земли и в 4 раза ее крупнее. Диаметр Нептуна почти 50 тысяч километров.

Нептун считается «ледяным гигантом». Его атмосфера состоит в основном из водорода и гелия. А в голубой цвет планету окрашивает метан, льдинки которого содержатся в верхних слоях атмосферы.

Ветры, которые дуют на Нептуне, самые сильные в Солнечной системе. Их скорость превышает 2 тысячи километров в час — реактивные лайнеры летают в два раза медленнее.

Земля и Нептун.

Земля и Нептун.

Снаружи Нептун очень холодный - минус 220 градусов Цельсия. А внутри — почему-то невероятно горячий. Ученые полагают, что в температура в центре Нептуна может достигать 7 тысяч градусов Цельсий. Это почти, как на поверхности Солнца.

От Земли до Нептуна от 4,3 до 4,5 миллиардов километров.

Год на Нептуне длится примерно 165 земных лет.

Существование Нептуна сначала было предсказано. Лишь потом его обнаружили в 1846 году — там, где планета должна была бы находиться согласно математических расчетов.

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