Лох-несское чудовище попало в объектив камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 19:50 2018-07-18T19:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Запечатлеть лох-несское чудовище посчастливилось энтузиасту с непростым именем Еойн Офаодхагейн (Eoin O'Faodhagain) — жителю графства Донегол (County Donegal) провинции Ольстер (Ulster). Он наблюдал за шотландским озером Лох-Несс (Loch Ness), в котором, если верить легендам и многочисленным свидетельствам очевидцев, водится загадочный монстр, якобы похожий на доисторического водоплавающего ящера плезиозавра.

Кадр с камеры наблюдения: объект появился справа.

Объект движется относительно берега. И периодически погружается под воду. Точно не лодка.

Еойн наблюдал виртуально — посредством установленной на берегу озера web-камеры, картинку с которой может увидеть любой желающий.

Попробовал и я. Подключился к наблюдениям. И сразу же заметил нечто движущееся по водной глади. Эта была лодка.

Еойн подключается уже несколько лет. Наблюдает часами. Но удача пришла лишь однажды — 30 апреля нынешнего года: он наконец-то увидел «объект», который вполне мог быть лох-несским чудовищем.

Энтузиаст снял то, что происходило на экране, на камеру мобильного телефона. Набралось примерно 20 минут.

- Смотрите, - призывает Еойн, - существо не просто двигается, оно еще и периодически ныряет.

Энтузиаст подчеркивает, что «объект» скрылся из виду, как раз нырнув.

Размер существа он оценил примерно в 8 метров.

Энтузиасты считают лох-несское чудовище плезиозавром.

Получившийся ролик Еойн отправил Гари Кэмпбеллу (Gary Campbell) - хранителю официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища (Official Loch Ness Monster Sightings Register). Тот официально зарегистрировал съемку, признал свидетельством. И сообщил, что Лох-несское чудовище стало показываться чаще.

Кстати, скоро станет известно точно, в самом ли деле в озере Лох-Несс водится некое неизвестное науке чудовище. Или врут люди. Ученые из разных стран, ведомые профессором Нейлом Геммелем (рrofessor Neil Gemmell ) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand), собрали образцы ДНК всякой озерной живности — так называемую ДНК из окружающей среды (environmental DNA - eDNA). Анализ этих образцов и должен показать жил ли в озере монстр - хоть когда-то. Живет ли сейчас.

Подробнее об этом читайте тут.