Расписание первых туров чемпионата России по футболу 2018-2019
После успешного выступления сборной России на ЧМ наше внутреннее первенство привлекает к себе особое внимание. Как будут выглядеть наши новые кумиры в матчах чемпионата страны? (Из всей сборной лишь один игрок - Денис Черышев - выступает не в РФПЛ, а в испанской Примере).
Второй, не менее важный вопрос: как будут заполнятся стадионы, построенные к чемпионату мира? Напомним, новые арены из команд Российской футбольной премьер-лиги получили «Урал», «Ростов», «Крылья Советов». Плюс, матчи ЧМ проходили на аренах «Спартака», «Зенита», «Рубина». А если сюда еще добавить новый стадион ЦСКА, который не был задействован под игры ЧМ, и достраивающийся стадион «Динамо», то можно констатировать, что футбольная модернизация вышла на финишную прямую.
Ждем красивой игры!
Расписание первых туров чемпионата России по футболу сезона 2018-2019
1-й тур
28 июля 2018
16:30 Урал – Анжи
19:00 Спартак – Оренбург
21:30 Ростов – Ахмат
29 июля
14:00 Енисей – Зенит
16:30 Арсенал – Динамо
19:00 Рубин – Краснодар
30 июля
18:00 Уфа – Локомотив
31 июля
19:00 Крылья Советов – ЦСКА
2-й тур
3 августа
19:30 Динамо – Рубин
4 августа
14:00 Урал – Краснодар
16:30 Зенит – Арсенал
19:00 Локомотив М – Спартак
5 августа
16:30 Крылья Советов – Оренбург
19:00 ЦСКА – Ростов
21:30 Ахмат – Енисей
6 августа
17:30 Уфа – Анжи
3-й тур
10 августа
17:30 Урал – Динамо
11 августа
16:30 Енисей – ЦСКА
19:00 Спартак – Анжи
21:30 Ростов – Крылья Советов
12 августа
14:00 Оренбург – Локомотив
16:30 Арсенал – Ахмат
19:00 Рубин – Зенит
13 августа
17:30 Уфа – Краснодар
4-й тур
17 августа
19:30 Анжи – Оренбург
18 августа
16:30 ЦСКА – Арсенал
19:00 Краснодар – Спартак
21:30 Ахмат – Рубин
19 августа
16:30 Крылья Советов – Локомотив
19:00 Зенит – Урал
21:30 Ростов – Енисей
20 августа
19:30 Динамо – Уфа
5-й тур
24 августа
19:30 Арсенал – Ростов
25 августа
14:00 Урал – Ахмат
16:30 Рубин – ЦСКА
19:00 Спартак М – Динамо
26 августа
14:00 Оренбург – Краснодар
16:30 Уфа – Зенит
19:00 Локомотив – Анжи
27 августа
17:30 Енисей – Крылья Советов
6-й тур
31 августа
19:30 Ростов – Рубин
1 сентября
14:00 Крылья Советов – Анжи
16:30 ЦСКА – Урал
19:00 Краснодар – Локомотив
2 сентября
14:00 Енисей – Арсенал
16:30 Динамо М – Оренбург
19:00 Зенит – Спартак
21:30 Ахмат – Уфа