Расписание первых туров чемпионата России по футболу 2018-2019

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-18T13:33:17+03:00

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После успешного выступления сборной России на ЧМ наше внутреннее первенство привлекает к себе особое внимание. Как будут выглядеть наши новые кумиры в матчах чемпионата страны? (Из всей сборной лишь один игрок - Денис Черышев - выступает не в РФПЛ, а в испанской Примере).

Второй, не менее важный вопрос: как будут заполнятся стадионы, построенные к чемпионату мира? Напомним, новые арены из команд Российской футбольной премьер-лиги получили «Урал», «Ростов», «Крылья Советов». Плюс, матчи ЧМ проходили на аренах «Спартака», «Зенита», «Рубина». А если сюда еще добавить новый стадион ЦСКА, который не был задействован под игры ЧМ, и достраивающийся стадион «Динамо», то можно констатировать, что футбольная модернизация вышла на финишную прямую.

Ждем красивой игры!

Расписание первых туров чемпионата России по футболу сезона 2018-2019

1-й тур

28 июля 2018

16:30 Урал – Анжи

19:00 Спартак – Оренбург

21:30 Ростов – Ахмат

29 июля

14:00 Енисей – Зенит

16:30 Арсенал – Динамо

19:00 Рубин – Краснодар

30 июля

18:00 Уфа – Локомотив

31 июля

19:00 Крылья Советов – ЦСКА

2-й тур

3 августа

19:30 Динамо – Рубин

4 августа

14:00 Урал – Краснодар

16:30 Зенит – Арсенал

19:00 Локомотив М – Спартак

5 августа

16:30 Крылья Советов – Оренбург

19:00 ЦСКА – Ростов

21:30 Ахмат – Енисей

6 августа

17:30 Уфа – Анжи

3-й тур

10 августа

17:30 Урал – Динамо

11 августа

16:30 Енисей – ЦСКА

19:00 Спартак – Анжи

21:30 Ростов – Крылья Советов

12 августа

14:00 Оренбург – Локомотив

16:30 Арсенал – Ахмат

19:00 Рубин – Зенит

13 августа

17:30 Уфа – Краснодар

4-й тур

17 августа

19:30 Анжи – Оренбург

18 августа

16:30 ЦСКА – Арсенал

19:00 Краснодар – Спартак

21:30 Ахмат – Рубин

19 августа

16:30 Крылья Советов – Локомотив

19:00 Зенит – Урал

21:30 Ростов – Енисей

20 августа

19:30 Динамо – Уфа

5-й тур

24 августа

19:30 Арсенал – Ростов

25 августа

14:00 Урал – Ахмат

16:30 Рубин – ЦСКА

19:00 Спартак М – Динамо

26 августа

14:00 Оренбург – Краснодар

16:30 Уфа – Зенит

19:00 Локомотив – Анжи

27 августа

17:30 Енисей – Крылья Советов

6-й тур

31 августа

19:30 Ростов – Рубин

1 сентября

14:00 Крылья Советов – Анжи

16:30 ЦСКА – Урал

19:00 Краснодар – Локомотив

2 сентября

14:00 Енисей – Арсенал

16:30 Динамо М – Оренбург

19:00 Зенит – Спартак

21:30 Ахмат – Уфа