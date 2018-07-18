На российском ТВ стало меньше ада, убийств, насилия и болезней

СЕГОДНЯ 15:45 2018-07-18T15:49:21+03:00

Все меньше в эфире звучит слово «кризис», падает упоминаемость «убийства». Все чаще по ТВ произносят «успех» Фото: EAST NEWS

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Центр мониторинга и анализа СМИ «Смимонитор» подсчитал частоту употребления определенных слов в эфире основных федеральных каналов. Слова были поделены на две группы: с негативной и позитивной окраской. Анализировались только новостные и общественно-политические программы (без учета сериалов и шоу).

С начала 2018 года (январь-май) в российском эфире прозвучало 75555 негативно окрашенных слов, что заметно меньше, чем за аналогичный период прошлого года (87090 слов). Более того, это самый низкий показатель за последние шесть лет. Впрочем, цифра все равно высокая: минимум за тот же период зафиксирован в 2010 году (37373 слов), максимум — в 2015-м (112875 слов). Ожидается, что по итогам 2018 года в эфире всего прозвучит около 181 тысячи «негативных» слов - примерно на 5 тысяч слов меньше, чем в прошлом году. Падение уровня негативной лексики в эфире - устойчивый тренд с 2015 года.

Исследователи анализировали новостное и общественно-политическое вещание семи российских каналов: Первый, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», Рен ТВ, РБК, «Дождь». Больше всего негатива слышат зрители «России 24» (9253 слова), что неудивительно для круглосуточного новостного канала. Из каналов общего смотрения лидирует НТВ (6520 слов), затем идут Первый (5062 слова) и «Дождь» (4209 слов). Меньше других негативную лексику используют на РБК (2515 слов).

Все меньше в эфире звучит слово «кризис» (4723 раза против пиковых 20188 раз в 2016 году), падает упоминаемость «убийства» (8182 раза против 12360 раз в 2017-м). Все чаще по ТВ произносят «успех» (10063 раза против 8844 в 2017-м). Кстати, «позитивных» слов с начала года прозвучало больше, чем «негативных» (90327).

Как сообщили «КП» в центре «Смимонитор», механизм исследования построен на машинном анализе вручную транксрибированного (то есть переведенного в текст) эфира. Для исследования выбрали 25 слов с ярко выраженной негативной окраской (агония, ад, болезнь, боль, вторжение, гниль, жертва, преступление, ограбление, насилие, убийство, разбой, война, кризис, предатель, кровопролитие, нищета, катастрофа, маньяк, крах, пытка, негодяй, ненависть, чума, язва) и 24 - с позитивной (благо, веселье, восторг, гостеприимство, добро, достижение, надежда, отпуск, подарок, счастье, выигрыш, дружба, любовь, позитив, праздник, успех, верность, красота, мечта, награда, приз, радость, уют, творчество).

По мнению исследователей, результат в масштабах года слабо зависит от конкретных негативных событий (например, природных или техногенных катаклизмов) - основная масса упоминаний обеспечивается за счет будничных новостей, которые происходят в ежедневно.

КОММЕНТАРИЙ

«Долго паразитировать на негативных эмоциях сложно»

- Я регулярно изучаю стенограммы эфира центральных каналов и в последние годы у меня складывалось впечатление полного преобладания негативного контекста, - призналась «КП» директор центра «Смимонитор» Ольга Филиппенко. - Понятно, что у такого рода программ есть своя аудитория, но долго паразитировать на страхе, боязни и других негативных эмоциях сложно. Я не говорю, что нужно замалчивать проблемы и ту боль, которая есть в нашей жизни, но важен баланс. Цель была в том, чтобы проверить с помощью количественных оценок субъективные ощущения.

Инициатор исследования считает, что негативная эфирная повестка - одна из причин оттока молодой аудитории в интернет:

- Там есть контент совершенно другого плана, который чему-то учит, дает примеры для подражания. Недаром так стали популярны видеоблоги о предпринимательстве, активном отдыхе. У них могут быть свои недостатки, но в основе своей они эксплуатируют совсем другие эмоции и желания зрителей, более рациональные и полезные для жизни.