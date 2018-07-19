Дай бедняку удочку... Как найти свою нишу в бизнесе и разбогатеть?

19 Июль 13:05 2018-07-20T19:40:05+03:00

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Бузгалин:

- Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы с вами сегодня ведем разговор о личных деньгах. Мне очень часто пишут, спрашивают: «Александр Владимирович, почему вместо разговора о содержимом нашего кошелька вы всякий раз рассказываете то про пенсионную реформу, то про то, что может и должно делать правительство, и почему оно делает что-то немножко другое или, прямо скажем, совсем другое. Нам бы что-то поближе к тому, что касается нашего каждодневного дохода, каждодневных трат – магазина, офиса, в котором мы работаем, завода, на котором мы работаем».

Знаете, дорогие радиослушатели, тайна любой современной мировой экономики, современной российской экономики состоит в том, что наш с вами доход, цены в магазине, цены на услуги коммунального хозяйства, возможность приятно, талантливо, красиво, с пользой для себя и для общества провести свободное время, работать с интересом – вот те вопросы, которые волнуют каждого из нас. Эти вопросы, к сожалению, в значительной степени разрешаются только при помощи исследования серьезных, больших, трудных вопросов мировой и российской экономики. От каждого из нас в нашей рыночной системе, в той полурыночной, отчасти квазирыночной экономике, которая сформировалась в России после распада Советского Союза, зависит не так много, как хотелось бы. Сказав эти слова, я нарушил первую заповедь всякого либерального экономиста: каждый хозяин своей судьбы, каждый кует сам свое счастье, каждый сам наполняет свой кошелек, все возможности есть – свободная конкуренция, свобода предпринимательства. Ну, немножко мешает иногда бюрократия, немножко иногда нас защищает и поддерживает бюрократия. А в целом главное – конкурируй и доказывай, что у тебя есть талант предпринимателя.

Позволю себе с этим не согласиться и обозначить тему нашего сегодняшнего разговора. Что зависит от человека и что зависит от общей ситуации в экономике России, в экономике в мире – на эту тему мне хотелось бы поговорить сегодня. И использовать в качестве предлога знаменитую поговорку либеральных экономистов. Дескать, наши оппоненты, говорят они, сторонники социал-демократии, социалистических идей, шведского типа капитализма с социальной защитой, они хотят человеку дать рыбу, а если человеку дать рыбу, то он будет сыт один день, а вот если человеку дать удочку, то тогда он будет ловить себе рыбку, поэтому задача – предоставить каждому возможность заниматься бизнесом. Очень красивая постановка вопроса, но я позволю себе поговорить пока на языке образов, использовав довольно интересный полуанекдот-полупритчу из интернета. Итак, если говорим и рыбе и рыболовной удочке. Давайте задумаемся. Даже если вам дали удочку, где вы будете ловить рыбу? Если говорить об абстрактной картинке, видимо, в реке. Итак, река. Есть ли место, которое еще не застолблено? Если переводить на язык бизнеса, есть ли то пространство, где вы можете проявить свою инициативу, или большая часть этого пространства уже монополизирована, поделена между крупными предпринимателями и их мелкими контрагентами, их мелкими субпоставщиками, реализаторами их продукции, легко ли втиснуться? Видимо, по крайней мере, непросто.

Второе. Вопрос – что такое удочка. Удочка в современных условиях это в идеале высокотехнологичное оборудование, которое позволяет производить современные виды изделий. Хороший малый бизнес это бизнес, который производит высокотехнологичную продукцию, а не просто печет пирожки. Да пирожки сегодня, чтобы печь, надо иметь достаточно современное оборудование, а не просто духовку или газовую плиту с духовкой. Если их печь десяток или два, видимо, достаточно кухни с минимальным оборудованием. Если создавать пекарню и продавать их на рынке, нужно что-то совершенно другое.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев – о поддержке малого бизнеса в России:

- Поддержка малого бизнеса является одной из ключевых задач в нашей стране, о которой всегда упоминается во всех программных документах, в указе президента и в других документах. Почему? Потому что мы исходим из того, что объем производства малого бизнеса в нашей стране, количество людей, вовлеченных в малый бизнес, все-таки остается недостаточным.

Бузгалин:

- Третье. Необходим стартовый капитал. А для этого нужен кредит, получить который очень непросто, особенно если вам нечего предоставить в залог. Просто так вам крупную сумму не дадут. А для того чтобы начать малый бизнес, нужны десятки миллионов рублей как минимум.

Пойдем еще дальше. Предположим, что мы с вами этот бизнес все-таки начали. Дальше возникнет вопрос – а все ли граждане нашей страны имеют возможность этот бизнес начать, обладают достаточным предпринимательским талантом, могут получить знания и т.д.? Если ставить вопрос абстрактно, то ответ на него будет красивый и благополучный. Если ты талантлив, если ты энергичен, если ты молод и здоров, если у тебя есть стартовый капитал, в этом случае без проблем ты начнешь малый бизнес, и если тебя не съедят конкуренты и не задавят чиновники, то у тебя все получится. Вы заметили, сколько раз я сказал слово «если»? А если посмотреть на то, как есть на самом деле, посмотреть на российскую действительность. Десятки миллионов пенсионеров, которые получают доходы, мягко говоря, трудно обеспечивающие выживание, ибо на ЖКХ и медикаменты хватает далеко не у каждого пенсионера. Да, пенсии в России сегодня выше прожиточного минимума, но в этот прожиточный минимум не включается оплата ЖКХ и покупка медикаментов, не говоря уже о чем-то более сложном и дорогом. Откуда взять деньги на стартовый капитал? Пенсионерам неоткуда. Вычеркнули. За небольшим исключением людей, которые, может быть, что-то где-то чуть-чуть сделают. Но это где-то чуть-чуть кто-то, если здоров.

Работающие люди. Казалось бы, тут самое оно. Бросай скучную низкооплачиваемую работу и включайся в бизнес. У нас уже были примеры, когда премьер-министр посоветовал учителям заниматься бизнесом. У нас были примеры, когда либеральные экономисты безработным в Сибири советовали заняться сбором грибов и их продажей на рынке. Такого рода советы я вам давать не буду, ибо это издевательство и глумление над людьми, а не реальная экономическая грамотность или образование, или поддержка.

Итак, работающие. Прежде всего 20 миллионов тех, кто получает минимальную заработную плату или ниже. Вы скажете: а как ниже? Ниже так, что вас переводят на полставки, на четверть ставки – и никаких проблем. Причем это касается далеко не только бездельников, лодырей и неквалифицированных людей. В Академии наук кандидатов наук, молодых талантливых ребят переводят на полставки младшего научного сотрудника со степенью, и они получают аж 7-8 тыс. рублей в месяц. И это Москва, а не периферия, не глухомань. Таких примеров, к сожалению, немало.

Итак, 20 миллионов тех, кто живет едва ли не впроголодь. Могут они реально, получив удочку неизвестно откуда или взяв удочку в кредит, начать ловить рыбу? И что из этого получится? Сказка для них? Я думаю, что сказка.

Есть еще половина граждан России, которые получают мене 30 тыс. рублей в месяц. А им откуда найти деньги на удочку и как откупить место для ловли рыбы?

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Алексей Кудрин, глава Счетной палаты - о госпрограмме по поддержке бизнеса

- В стратегии развития малого и среднего бизнеса указано, что нам нужно увеличить до 2030 года в два раза долю предприятий ВВП – с 20 до 40%. В соответствующей госпрограмме указан другой показатель – он достигает 42 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения. То есть, деньги и результат у нас никак не соотносятся в наших программах – бюджет живет своей жизнью, а госпрограмма своей. По экспертной оценке Счетной палаты, 31 утвержденная госпрограмма в той или иной степени не соответствует документам стратегического планирования. К сожалению, стало плохой привычкой, что в разных документах ставятся разные задачи, которые не соотносятся между собой. Это подтверждает, что система стратегического планирования у нас сегодня не работает.

Бузгалин:

- Давайте поговорим о половине населения России, которая получает порядка 30 тыс. рублей в месяц или меньше. Напомню, медианная заработная плата, которая отсекает половину бедных от половины относительно богатых, у нас не достигает 30 тыс. рублей в месяц. Можно на эти деньги вырваться из ситуации, когда надо платить за квартиру, если она у вас есть, а если вы ее снимаете, то съест почти все эти деньги? Надо кормить ребенка, потому что, как правило, эту зарплату получают семьи, у которых есть дети. Большинство бедных в России – это семьи с двумя или тремя детьми. Несмотря на все посулы и даже выплату материнского капитала, многодетные семьи в России во многом остаются бедными или очень бедными. В этих условиях не до жиру, быть бы живу, причем буквально. Люди работают в результате не на одну, а на 1,5, иногда на 2 ставки. Тяжелая жизнь. Я не раз и не два сталкивался с людьми, которые живут в таких условиях. Очень разными. Водители такси в провинциальных городах, которые за баранкой проводят круглые сутки.

Давайте посмотрим на университеты, не на самые лучшие, элитные, где преподаватели получают нормальную заработную плату, а на обычные региональные вузы. Там, если ты кандидат наук, доцент, то ты будешь получать 15, в лучшем случае 20 тысяч рублей в месяц. Для того чтобы получить 30, медианную заработную плату, тебе придется работать на 1,5 ставки. Вот тебе удочка, которую дает наше правительство, наша экономическая система, наш бизнес, лови себе рыбку, радуйся, работая 12-14 часов в сутки, практически без выходных и получая деньги, на которые ты можешь нормально жить. Если вы скажете, что я преувеличиваю, я скажу «нет». По данным ВЦИОМ (социологический центр, близкий к правительству, не оппозиционный, обычно на его данные ссылаются представители правящей партии), людей, которые говорят о том, что у них не хватает денег на еду, у нас порядка 10%. Людей, которые говорят, что денег на еду хватает, но на хорошую одежду денег уже не хватает, еще 30%. Еще десятки процентов говорят о том, что у них не хватает денег на приобретение нормальных, качественных современных товаров длительного пользования. Кто-то мне возразит: зато машины чуть ли не в каждой семье. Да, но если вы посмотрите на эти машины, то окажется, что более половины из них имеют более чем солидный возраст – 10-15 лет и более. А цены на такие машины – 50-80-90 тысяч рублей. Такую машину купить можно, более того, во многих случаях нужно, иначе до работы не доберешься. Сейчас еще цены на бензин поднимут, и будет совсем хорошо. При этом замечательная, красивая ситуация. Почему поднимают цены на бензин? Правительство что-то сделало не так, - говорит президент. А кто назначил правительство, которое делает что-то не так?

Пойдешь дальше. Дальше располагается относительно богатая часть населения России, которая действительно занимается малым бизнесом. Есть такая прослойка, хотя малый бизнес в России развит, пожалуй, слабее, чем в любой другой стране с рыночной экономикой и с таким уровнем валового продукта на душу населения, как Россия. Я уже не говорю о развитых странах, где этот сектор играет большую роль. Причем в большинстве случаев этот сектор – это не мелкие лавочки, которые продают всякую ерунду, варят хороший кофе или пекут те самые пирожки, о которых мы говорили. В большинстве случаев это инновационные предприятия, которые разрабатывают ноу-хау, где работают высококвалифицированные специалисты с отличным образованием. Ну, совсем не такой бизнес, как в большинстве случаев в России. Инновационный малый бизнес, стартапы – это все больше красивые разговоры. Он есть в России, но развит очень слабо. Кто же занят этим бизнесом? В большинстве случаев это люди в активном возрасте, которые получили хорошее образование, у которых был приличный бэкграунд, основание для того, чтобы этим бизнесом заняться - хорошие родители, приличная работа в прошлом. Эти люди получают доход порядка 100 тыс. рублей в месяц на душу, эти люди имеют загранпаспорт, две машины на семью, хорошую квартиру или приличный дом. Вы спросите, сколько таких людей. Таких людей в России максимум 15%. Это так называемый средний класс. Но это не средний класс, это максимум 15% тех, кто находится наверху. Причем 15% я говорю с завышением, с запасом, чтобы меня не упрекали в чрезмерной критичности. Это небольшой слой, который занят малым бизнесом. И эти активные деятели нашей экономики, когда звонят на радио «Комсомольская правда», постоянно жалуются на то, как им трудно заниматься этой самой «рыбной ловлей».

Так вот, экономика, в которой каждому можно дать удочку, это экономика, в которой каждому обществом и социально-экономической системой предоставлена возможность действительно интересно прежде всего работать. Где ему гарантирована возможность получить качественное образование. Где ему гарантирована возможность вести здоровый образ жизни – ему вылечат болезни, ему помогут заняться спортом. Это экономика, в которой ему помогут получить переквалификацию, если его профессии устарела. Это экономика, в которой есть большое количество качественных рабочих мест в общественном секторе. Это экономика, где частный бизнес не пытается хапать все, что можно, и вывозить за рубеж десятками миллиардов долларов ежегодно в офшорные зоны, а это экономика, где этот бизнес создает высокотехнологичные рабочие места. Не забыли, нам президент обещал 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест некое время назад?

Напомню, либералы никому не предлагают дать удочку, они предлагают каждому попытаться найти кредит, для того чтобы эту удочку купить в кредит. Потом выяснится, что кроме удочки необходимо еще купить снаряжение, надо каким-то образом добыть место. Как правило, в современных условиях места для эффективной рыбной ловли, для эффективного бизнеса уже давно поделены, монополизированы, и включиться в эту структуру, войти в рынок очень сложно, особенно если ты не обладаешь сверхгениальными рыночными способностями и бэкграундом, блатом в государственных органах, возможностью дать кому-то взятку, родителями, мужем, женой или кем-то еще, кто создаст для тебя предпосылки для малого бизнеса.

Мы говорили о том, что большинство граждан России – это люди, которые получают 10-20-30-40 тысяч рублей в месяц. Таких более половины. И для таких семей в лучшем случае возможность получения «удочки» это возможность, работая по 8, а то и по 12 часов в сутки, иметь хоть немножко денег на то, чтобы купить даже не рыбу, а дешевое мясо, нормальные продукты, скромную одежду, плюс задуматься о приобретении товаров длительного пользования. Это сделать непросто, и в большинстве случаев придется делать в кредит. А потом еще больше работать, для того чтобы расплатиться с этим кредитом, который, как известно, требует еще выплаты немалых процентов. А если вы влезли в ипотеку, то ситуация становится совсем замечательной, вам тут не до создания своего бизнеса.

Это не случайная характеристика ситуации, это не преувеличение. Если бы ситуация была другой, то, я думаю, у нас малый бизнес играл бы не ту жалкую роль, которую он играет в сегодняшней российской экономике. Да и бизнес этот далеко не одинаков. Но прежде чем говорить об «удочках», давайте напомним все-таки о том, что есть широкий слой населения, который нуждается и должен получать эту самую бесплатную рыбу, должен получать бесплатные общественные блага, должны существовать трансферты, то есть не коммерческая, не эквивалентная передача ресурсов ты – мне, я – тебе на одинаковую сумму, а прямая общественно-государственная поддержка. О чем и о ком идет речь? Прежде всего, о еще нетрудоспособных гражданах - о детях, о молодежи, которые могут и должны получать доступ к образованию. И общедоступное бесплатное образование, в том числе высшее, является условием того, чтобы люди смогли ловить рыбу в современных условиях, ибо сегодня нужна не удочка, сегодня нужны очень сложные снасти, которые требуют творческого использования творческим работником. Вот здесь нужны социалистические принципы, даже в рамках рыночной капиталистической экономики, нужно общедоступное бесплатное образование, здравоохранение, культура, ибо творческий работник должен иметь доступ к культуре.

Очень небольшой слой людей в сегодняшней России может за свои деньги приобрести услуги качественного образования, качественного здравоохранения и культуры. Такова реальность. Я говорил, таких людей у нас 15%, и это даже некоторое преувеличение со стороны автора. Вот такая непростая ситуация в российской экономике. И это еще нетрудоспособные.

Есть уже нетрудоспособные, пенсионеры. Нам рассказывали о том, что увеличение пенсионного возраста даст много денег экономике, у нас тут же начнется экономическое развитие, деньги инвестируют, инвестиции принесут результаты, будет экономический рост, будет повышение пенсий, в общем, все просто прекрасно. Давайте посмотрим на эту ситуацию реалистично. Еще раз напомню, есть большие социальные слои, которые нуждаются в социальных трансфертах, нуждаются в прямой поддержке со стороны общества и государства.

Итак, если мы увеличиваем пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и 63 для женщин (это предложение правительства), что мы получаем в результате? Во-первых, 40% мужчин не доживет до пенсии. Если учесть, что продолжительность жизни у нас 70 лет, то после пенсии они проживут 5 лет в среднем, и это жизнь в условиях болезней, на пенсию, которая не предполагает покупку лекарств (или предполагает покупку самых простых лекарств по минимуму). Это тяжелая ситуация, о которой нельзя не говорить прямо. Для женщин ситуация будет немного лучше. У нас только 20 с небольшим процентов женщин не доживает до 63 лет. Во-первых, 20% - это много. Во-вторых, выяснится, что молодые бабушки, которые сегодня часто ухаживают за детьми, помогая молодым семьям нормально работать, после того как у женщины закончился отпуск по беременности и уходу за ребенком. В 1,5 года передать ребенка в ясли можно далеко не всегда, и в ряде случаев это очень дорого. Так вот, если мы убираем бабушек, мы создаем огромное напряжение и теряем часть рабочей силы.

Второе. Повышая пенсионный возраст, мы ухудшаем ситуацию на рынке труда. У нас по официальным данным 5% безработица, все очень неплохо, но реально у нас десятки миллионов людей, во всяком случае, больше 20 млн. людей заняты частично, не полный рабочий день, нестабильно. Это очень большой социальный слой, и он будет пополнен, потому что если пенсионеры не уходят на пенсию, они создают дополнительные проблемы с занятостью.

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Эльвира Набиуллина, глава Центробанка - о том, как пенсионный возраст поможет снизить безработицу:

- В значительной мере принятое решение окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, которые будут заняты в экономике. Конечно, для того чтобы в целом избежать проблемы дефицита рынка труда, учитывая демографическую ситуацию, нужно прежде всего заниматься повышением производительности труда. Мы считаем, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, близком к равновесному, но этот равновесный уровень в некоторых странах меньше. И он у нас может быть меньше, если будут эти структурные узкие места разрешены – и мобильность географическая, и межпрофессиональная, если хотите.

Бузгалин:

- Если вы думаете, что повышение пенсионного возраста – это то, что не затронет вас и ваши интересы, то я напомню то, о чем мы говорили неделю назад с Олегом Николаевичем Смолиным, депутатом Государственной Думы, академиком, человеком, который очень активно и очень четко борется против повышения пенсионного возраста, с фактами и цифрами в руках. Так вот, для молодежи это обернется ухудшением ситуации на рынке труда и усилением проблем с занятостью. Кстати, наибольшая безработица у нас, как ни странно, среди молодых людей, получивших образование в не самых престижных вузах. Их очень часто берут как бы на работу. Словечко «как бы» я использовал не случайно. Испытательный срок. В ряде случаев вам полгода вообще не платят ничего, и потом только некоторых из 10 устраивают работать, да и то в ряде случаев на полставки. Иногда платят за полставки минимальную заработную плату, при этом заставляя работать полный рабочий день. Заставляя не прямо, а косвенно: не будешь это делать – у тебя будут минимальные шансы потом устроиться в фирму. Это практика для людей с высшим образованием, для людей с квалификацией.

Мы говорим сейчас о том, кому нужны социальные трансферты, и как должна быть устроена эта ситуация. Повышение пенсионного возраста – это еще большее напряжение на рынке труда, это еще большие проблемы, чтобы люди могли ловить рыбу, а не просто получать подачки, или получать не подачки, а достойную оплату за предшествующий труд. Если вы в очередной раз зададите вопрос, откуда взять деньги для пенсионеров, у нас и так уже молодежь кормит стариков… Напомню, что эта проблема может решаться. Эта проблема решалась в Советском Союзе, где был именно такой пенсионный возраст, как пока сохраняется в РФ. Это одно из очень немногих реальных достижений советской системы, которые сохранились до сих пор. И там продолжительность жизни была выше, чем в сегодняшней России, и проблема решалась.

Я напомню, что разговоры о повышении пенсионного возраста ведутся по всему миру, особенно в развитых странах. Но в этих развитых странах граждане живут 80-85 лет, а не 70-75, как в России. Чувствуете разницу? У нас пенсионный возраст должен быть на 10 лет меньше, чем на Западе. А мы сейчас хотим его поднять до уровня не самых социальных государств Западной Европы и США. Вот такие у нас печальные, к сожалению, перспективы с пенсионным возрастом. Я говорил далеко не обо всех аспектах той проблемы, которая сегодня стоит, и стоит очень серьезно. Добавлю только еще один момент. Если мы повышаем пенсионный возраст, в этом случае мы больше тратимся на работающих людей, на бюллетени и на медицину. Ибо в большинстве случаев сегодня 60-летний человек в России – это человек больной. Это не самая радостная информация, но мне приходится говорить правду.

В реальной рыночной экономике, если говорить четко, то в условиях полупериферийного капитализма России, где власть принадлежит номенклатуре, состоящей из высшей бюрократии и крупнейших собственников капитала, миллиардеров, в этой системе говорить о том, что каждому человеку можно дать удочку, и тогда он поймает необходимое количество рыбы, это, по крайней мере, неточно, это, скорее всего, просто ложь. Во-первых, потому что удочку не дают, а взять ее в кредит очень и очень сложно. Во-вторых, потому что большинство людей просто не имеют возможности заняться малым бизнесом, у них нет для этого ни стартовых ресурсов, ни потенциала, ни оснований. В-третьих, потому что есть очень широкий круг населения, еще и уже нетрудоспособные, люди с ограниченными физическими возможностями и т.д., для которых социальные трансферты есть фундаментальный принцип социального государства, о чем написано в Конституции РФ. Остальные аргументы я озвучил в процессе передачи, я думаю, что мы не будем повторять их, а просто подведем некоторый итог.

Дорогие друзья, если мы живем в социальном государстве, как это написано в Конституции, если мы хотим, чтобы наша экономика и наше общество были не менее справедливы, чем общество капиталистической Швеции или капиталистической Финляндии, если мы хотим, чтобы общественные богатства присваивали не только миллиардеры и миллионеры, которые не хотят платить прогрессивный подоходный налог, но хотят и добиваются от правительства повышения пенсионного возраста, добиваются этого от правящей партии, добиваются этого от президента, если мы хотим жить в другом государстве, давайте как минимум честно и откровенно говорить друг другу: что-то надо менять, что-то неладно в Датском королевстве. Что-то неладно в Российской Федерации с экономикой и общественным производством. Давайте всерьез задумаемся над этим.