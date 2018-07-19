У Юпитера стало на 12 спутников больше

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-19T17:54:51+03:00

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Еще 12 спутников Юпитеру «добавили» астрономы из Института Карнеги (Carnegie Institution). Обнаружили их еще весной 2017 года. Примерно год ушел на то, чтобы перепроверить данные наблюдений. Ныне сомнений не осталось — спутники действительно существуют, в том числе и один весьма странный. О чем исследователи рассказали на портале Рhys.org в материале Jupiter's moon count reaches 79, including tiny «oddball».

Астрономами из Карнеги руководил Скотт Шеппард (Scott S. Sheppard). Вместе с соратниками - Дэйвом Толеном (Dave Tholen) из Гавайского университета (University of Hawaii) и Чэдом Трухильо (Chad Trujillo) из Университета Северной Аризоны (Northern Arizona University) - они искали так называемую Планету 9 или Планету Х, как ее еще называют. Это довольно крупное и пока «неуловимое» небесное тело вроде бы располагается за Плутоном. По всем расчетам выходит, что оно должно быть где-то там. Осталось лишь его увидеть собственными глазами — в телескоп, конечно. О чем, собственно, астрономы и мечтали. Юпитер же просто оказался в поле зрения — весьма удачно.

12 новых спутников Юпитера.

В итоге, вместо Планеты 9 удалось разглядеть 12 прежде неизвестных спутников Юпитера. Воспользовавшись данными наблюдений, их орбиты вычислил Гарет Уилльямс (Gareth Williams) из Центра малых планет Международного астрономического союза (International Astronomical Union's Minor Planet Center).

Спутники Юпитера вращаются в разные стороны.

Размер обнаруженных «новых» спутников от 1 до 3 километров в поперечнике. 9 из них — ретроградные, то есть двигаются по орбите против вращения самого Юпитера. Оставшиеся — проградные, двигаются по ходу вращения Юпитера. Но один из них очень странный — проградный, но расположен среди ретроградных. Валетудо (Valetudo )— так его назвали.

Ученые предрекают: рано или поздно этот «оппозиционер» столкнется с каким-нибудь встречным спутником. Оба разлетятся в пыль и, возможно, образуют кольцо вокруг Юпитера — почти, как вокруг Сатурна.

Валетудо — самый мелкий из известных пока спутников Юпитера, его диаметр меньше километра. Ученые полагают, что «кроха» откололась от более крупного небесного тела. Или была захвачена, прилетев со стороны - например, из пояса астероидов. Или из пояса Койпера.

Два последовательных снимка спутника Валетудо: видно, что он сместился относительно других объектов.

«СПРАВКА КОМСОМОЛКИ»

Планета 9 — где она?

В Солнечной системе сейчас 8 планет - Меркуриий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Плутон с 2006 года не считается планетой — маловат.

Подозрения в том, что существует еще одна планета - девятая - она же Планета Х, она же Планета 9, появилось в 2014 году. Тогда герои нынешнего открытия - Чед Трухильо и Скотт Шеппард - обнаружили на окраинах Солнечной системы, аж далеко за Плутоном, некий объект, который двигался как-то аномально. Будто бы на него влияло некое массивное небесное тело. Трухильо и Шеппард предположили, что это небесное тело - неизвестная пока планета, которая крупнее Земли.

Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене собрались было опровергнуть своих коллег. Но вышло иначе. К 2016 году они проанализировав движение 13 так называемых малых планет, орбиты которых находятся за орбитой Плутона. И удостоверились: и на их траектории влияет некое очень тяжелое тело. Компьютерное моделирование продемонстрировало: влияет объект, который примерно в 10 раз тяжелее Земли. Он двигается по сильно вытянутой орбите, то приближаясь к Солнцу на 200 астрономических единиц, то удаляясь на 1200. Астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца. То есть, объект - очень далекий. Чтобы облететь наше светило ему нужно более 15 тысяч лет.

Траектории движения малых планет и предполагаемая траектория движения Планеты 9.

Астрономы приступили к поискам Планеты 9. Ищут до сих пор, не зная где она сейчас находится. Может в любой точке своей вытянутой орбиты.

Планета 9 считается опасной. Не потому, что может столкнуться с Землей, как полагают конспирологи. А тем, что, пролетая в районе пояса Койпера — скопления гигантских каменных и ледяных глыб, расположенных на окраинах Солнечной системы, может «выбить» их и направить к нашей планете. А это грозит кометной бомбардировкой.