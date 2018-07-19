Лиам Хемсворт и Майли Сайрус отменили свою свадьбу

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-19T18:48:24+03:00

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От вопроса, когда вы поженитесь, у Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, кажется, уже должно сводить зубы. Ведь пара уже несколько лет встречается, и последние пару лет обручена. Тема свадьбы то поднимается в их общих интервью, то опять сходит на нет. И вроде бы недавно Майли и Лиам определились с датой, но на днях оказалось, что зря суетились. Певица снова пошла на попятную. Более того, удалила все фото из своего инстаграма, а вместо аватарки поставила черный фон. Такое поведение артистки стало тревожным звоночком для ее поклонников.

Оказалось, Лиам и Майли не могут договориться, когда же завести детей. Актер уже остепенился и готов стать отцом, а вот певица в ближайшее время мамой становится не хочет. Ну неинтересно, ей возиться с пеленками и обустраивать детскую комнату.

Майли не особо хочет выходить замуж. Это понимали все, кроме Лиама. Семья актера умоляла его открыть глаза, но он продолжал верить в Майли. Теперь он чувствует себя полным идиотом, – прокомментировал инсайдер.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт держали поклонников в напряжении с 2012 года. Именно тогда они впервые сообщили о помолвке, но торжества так и не состоялось, более того, влюбленные расстались. Но спустя некоторое время они снова возобновили отношения. Друзья e;t вздыхают: вы или уже окончательно расходитесь, или уже женитесь. Надоели ваши интриги!