Консерваторы лучше либералов знают, в чем смысл жизни

19 Июль 21:30 2018-07-19T22:10:48+03:00

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Как известно, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И если вы не хотите терзаться по поводу жизни, которая прошла мимо, поступайте... в консерваторы. Потому что удовлетворенность от пройденного пути напрямую зависит от политических убеждений. К такому выводу пришла группа социальных психологов из Университета Южной Каролины.

Ученые проанализировали пять различных психологических исследований, которые проводились в период с 1981 по 2017 год. Они охватывали в общей сложности несколько тысяч человек из 16 стран мира. В ходе эксперимента ученые просили участников изложить свое мнение по разным политическим вопросам (например, по поводу расового или социального неравенства, прав женщин, запрета абортов, однополых браков и т.д). При этом во второй части анкеты были собраны вопросы, которые вынуждали «подопытных кроликов» поупражняться в самоанализе. В частности, их спрашивали: насколько они довольны своей жизнью? Какую ценность она имеет? Есть ли у них цель?

Все пять исследований наглядно подтвердили, что люди консервативных взглядов в большей степени довольны своей миссией на грешной Земле и ее смысл был для них гораздо понятней, чем для либералов.

Чем это объяснить?

- Мы считаем, что это связано с двумя основными составляющими консервативной идеологии: рационализацией неравенства и сопротивлением переменам, - заявил ведущий автор исследования Дэвид Ньюман. - В то время, как либералы переживают и возмущаются при виде несправедливости, консерваторы охотно верят, что одни люди заслуживают того, чтобы быть бедными, а другие - чтобы стать богатыми. При этом консерваторы признают справедливой систему отношений, которая раскалывает общество на власть имущих и нуждающихся. А умение видеть смысл жизни вытекает из веры в незыблемость существующего порядка вещей. Потому что, если вы воспринимаете жизнь, как некий хаос, то это ослабляет ощущение того, что жизнь имеет определенную цель. Ведь если мир меняется, то и смысл жизни постоянно ускользает от нас.

Вероятно, поэтому консерваторы всячески противятся переменам. Зато если вы хотите узнать, в чем смысл бытия, обращаться нужно к ним, а не к либералам. Но не факт, что их ответ придется вам по душе.