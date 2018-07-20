Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся
Маша и Миша разбираются в этом вопросе в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся
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Главные темы:
- Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся.
- «Хочешь есть? Терпи!»: в Башкирии врачам скорой помощи запретили есть на работе. А как вы питаетесь в рабочее время?
- Россияне стали больше интересоваться телевидением. Популярность телевизоров растет за счет умного спутникового ТВ, которое позволяет настроить программы под себя.
Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся
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