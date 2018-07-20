2018-07-20T12:33:11+03:00
Главное - вовремя

Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся

Маша и Миша разбираются в этом вопросе в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемсяМошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся
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Главные темы:

- Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся.

- «Хочешь есть? Терпи!»: в Башкирии врачам скорой помощи запретили есть на работе. А как вы питаетесь в рабочее время?

- Россияне стали больше интересоваться телевидением. Популярность телевизоров растет за счет умного спутникового ТВ, которое позволяет настроить программы под себя.

Мошка, слепни, комары и другие летающие. Как спасаемся, чем опрыскиваем, чем мажемся

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