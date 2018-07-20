Почему Россия больше не кредитует Америку

20 Июль 13:05 2018-08-02T15:48:14+03:00

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М. Делягин:

- Здравствуйте, дорогие друзья. Начать я хочу с того, что я делаю крайне редко, а может быть, вообще ни разу не делал за все те уже скоро 9 лет, что я веду эфиры на радио «Комсомольская правда». Я хочу от всей души и от всего сердца выразить глубочайшую благодарность, причем не просто человеку. Я хочу выразить глубочайшую благодарность депутату Государственной Думы, более того, члену «Единой России» госпоже Поклонской. Вчера было обсуждение повышения пенсионного возраста в Государственной Думе, и госпожа Поклонская единственная из всей фракции «Единая Россия» проголосовала против повышения пенсионного возраста.

Цитата

Вячеслав Володин, спикер Госдумы – об обсуждении пенсионного законопроекта:

- Комитет принял решение о продлении срока обсуждения, представлении поправок с 18 августа до 24 сентября.

М. Делягин:

- Я должен отметить, что это не просто акт высочайшего мужества и высочайшего благородства. Госпожа Поклонская показала всем, что монархисты, с которыми я категорически не согласен по большинству вопросов текущей политики, все-таки она подтвердила, что монархисты в массе своей являются людьми нравственными.

Цитата.

Министр труда Максим Топилин – об индексации пенсий:

- Все средства, которые образуются в результате изменения пенсионного возраста, изменения требований к выходу на пенсию, идут на повышение пенсий. По нашим расчетам, в течение 6 лет, с 19-го по 24-й год, это более 3 триллионов рублей.

М. Делягин:

- Поэтому я убедительно прошу вас. Когда вы будете читать или слышать какие-нибудь гнусности, какие-нибудь мерзости, пожалуйста, помните при этом, что этот человек единственный проголосовал за вас из всей правящей фракции «Единой России».

Я совершенно не приемлю того, что можно назвать, наверное, царебесием. Более того, я не очень понимаю, как можно признавать святым человека, который отрекся от помазания Божьего, что, говоря юридически, должно считаться богохульством. Но это вопросы церковные, это вопросы для воцерковленных людей. Когда пытаются навязать монархию, которая покончила жизнь самоубийством 100 лет назад, то это вызывает у меня отторжение и неприятие. Но я повторю еще и еще раз. Я с огромной благодарностью отношусь к госпоже Поклонской. Этот человек заслуживает уважения и заслуживает нашей благодарности. Особенно на фоне других событий, которые развертываются сейчас в России и вокруг нашей страны.

Самое сильное, что шокировало очень многих, это взятие в заложники Марии Бутиной, 29-летней женщины, в США.

Сказано:

Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США:

- Суд округа Колумбия в США вынес решение оставить под стражей российскую гражданку Марию Бутину. Дальнейшую ее судьбу определит суд, слушания в котором назначены на 18 июля. ФБР считает, что Бутина работала в США в качестве иноагента по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США, на что в принципе не имела права, так как жила в США по студенческой визе. Сообщается, что ранее Бутина работала помощницей зампреда Банка России Александра Торшина. Посольство РФ в США добивается встречи с задержанной для оказания ей необходимой помощи.

М. Делягин:

- Это далеко не первый случай, когда граждан России просто захватывают, похищают. Это было с летчиком Ярошенко, который где-то в Африке перевозил груз, не зная, что это за груз, потому что он был коммерческий. Потом выяснилось, что это наркотики. Так было с Бутом, которого спровоцировали последовательно и сознательно, а потом практически похитили. Но с Марией Бутиной ситуация совершенно особенная. Ее обвинили официально в том, по сути дела, что она знакома с официальными лицами в России. И, будучи знакома с официальными лицами в России, она общалась с американскими политиками и разговаривала с ними о политике. Содержательная часть обвинения, если не брать домыслы, то ровно вот эта.

Цитата.

Мария Захарова, официальный представитель МИДа России:

- Притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно. Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США. Она обучалась в одном из вашингтонских университетов, ни от кого не скрывалась. Создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США, вместо того чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ. Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, для чего периодически вбрасываются новые выдуманные сенсации о якобы российском вмешательстве в американские внутренние процессы.

М. Делягин:

- Это является для американской юстиции основанием для того, чтобы лишить человека свободы, держать…

Реакция на переговоры Путина и Трампа – это реакция на то, чтобы разорвать наши отношения. Но это означает, что граждане РФ, мы с вами, в США абсолютно беззащитны от любого произвола, который взбредет в голову американскому государству. И что США стали просто опасной страной.

Сказано

Константин Затулин, депутат Госдумы:

- За день до саммита объявляли о 12 сотрудниках ГРУ, которых надлежит депортировать в США, так как они занимались взломом серверов демократической партии. В день саммита задержать гражданку России, которая находится по студенческой визе в США, в связи с тем, что она якобы занималась шпионской деятельностью. Это же очевидно – те самые спецслужбы, которые сам президент Соединенных Штатов на пресс-конференции обвинил в охоте на ведьм. Вот они и оттягиваются сегодня, не столько на нас, сколько на президенте Соединенных Штатов.

М. Делягин:

- А с другой стороны, я что-то не вижу активной реакции российского государства. Я не вижу огромных демонстраций, организованных перед американским посольством. Мы не видим громких официальных протестов. Мы не видим высылки американских дипломатов, закрытия американских консульств и т.д. Мы не видим, что российское государство защищает своих граждан ни на Украине, где сидит в заложниках огромное количество людей, и Игорь Нефедов находится в заложниках, который вообще никогда не занимался никакой политической деятельностью. Он 4 года не выходит из СИЗО. Мы не видим, что российское государство пытается нас защищать. Правда, на фоне последних событий хочется сказать спасибо, если оно не пытается нас уничтожить. Но ситуация с Бутиной – это ситуация действительно кошмарная и ужасная. Человек попал в жернова американской Фемиды. И мы не видим попыток ее оттуда вытащить, мы не видим официального государственного протеста.

Я только хотел сказать, что лозунг «Своих не сдаем» уже даже звучит не смешно, уже не как юмор, а звучит как глумление над народом, и вот вы мне пишете: «Что вы тут рассказываете мне про американскую Фемиду, когда у нас есть своя, российская».

Знаете, господа, вы правы, даже не знаете, насколько вы правы. В понедельник в городе Пермь, по сообщению пермского информационного агентства «Перископ», начинается рассмотрение в суде прецедентного для России уголовного дела по обвинению пермского общественного деятеля, кандидата наук и недавнего университетского доцента Романа Авенировича Юшкова в том, что он якобы отрицает холокост. На самом деле холокост он не отрицал. Он всего лишь сделал репост статьи, в которой, опираясь на данные Министерства обороны РФ, говорилось о том, что, вообще-то говоря, неплохо было бы уточнить количество евреев, погибших во время войны. Я напоминаю, что число жертв советского народа во время войны пересчитывается многократно, по-разному и последовательно. Первую цифру назвал Сталин вскоре после войны. Она была чудовищно заниженной, она была меньше 10 миллионов. При Хрущеве назвали 20 миллионов. И уже при Горбачеве назвали 27 миллионов. Ведутся демографические исследования, сколько же погибло советских людей на самом деле, ведутся дискуссии, называются цифры и больше. Консенсус в том, что наиболее серьезная цифра – 27 миллионов. Но при всей чудовищности этих цифр и при всем ужасе войны никому не приходит в голову рассматривать эти научные изыскания как преступление. Потому что говорить о жертвах советского народа – это нормально и можно. И вдруг выясняется, что говорить о жертвах еврейского народа категорически запрещено.

Причем тут вылезают замечательные детали. Дело в том, что публицист Юшков вместе с его адвокатом, привлеченными специалистами подчеркивают, что цифра 6 миллионов убитых во время холокоста евреев, из которых, к стати говоря, большинство были советскими гражданами, прозвучала в Нюрнберге только один раз, только в показаниях свидетеля Рудольфа Гесса, который при этом говорил не от своего имени, а ссылался на третье лицо – отсутствовавшего на суде нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Данная цифра в ходе суда никак не проверялась ни документально, ни показаниями иных свидетелей. То есть она просто была названа. Однако официально назначенные следователем эксперты лаборатории Минюста Ханзафарова и Абитов дали заключение, что сомнение в цифре означает отрицание решений Нюрнбергского трибунала. Принципиально важно, что господин Юшков не отрицал факт холокоста. Он посмел всего лишь обсуждать вопрос о числе его жертв. А судить его будут, насколько можно понять, за отрицание факта холокоста.

Очень забавно, как все это происходило. Первоначальным заявителем по делу стал 62-летний уроженец Перми, обладатель российского и израильского гражданства, некто Клейнер, который сначала вступил с Юшковым в яростную дискуссию на его странице в сети Фейсбук, оскорбляя оппонента грязными ругательствами. Но оскорблять граждан Российской Федерации грязными ругательствами – это нормально, за это никто привлекать не будет. Затем активный израильский пенсионер сделал сканы поста и скан ответов Юшкова на свои оскорбительные комментарии и отправил их в Центр по борьбе с экстремизмом, потребовав возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма и за возбуждение ненависти и вражды. При этом надо сказать, что Следственный комитет в точности выполнил все требования господина Клейнера. Он даже по приглашению Следственного комитета прилетел специально из Израиля на встречу со следователем. При этом первоначально он заявил сотрудникам Центра по противодействию экстремизму, что категорически не желает фигурировать в материалах дела как заявитель. И даже договорился с оперативниками, чтобы протоколы составлялись анонимно, чтобы он не ставил на них свою подпись. И только по настоянию Следственного комитета эта анонимность официального насколько можно судить на основании исторических данных, точно установлены не были.

Я подчеркну, никто из нормальных людей не отрицает факта холокоста. И подсудимый кандидат наук и доцент Юшков тоже не отрицает. Он говорит: дорогие друзья, давайте посчитаем, сколько на самом деле погибло людей, может быть, больше, может быть, меньше. Нет, нельзя. Считать советских погибших, русских погибших, всех остальных погибших можно и нормально, а вот еврейских погибших считать нельзя. Господа, если это не разжигание антисемитизма со стороны российского государства, то что это? Вы понимаете, что на самом деле это не защита законных прав еврейского народа, это разжигание вражды по национальному признаку с использованием российского государства.

Помимо главного в обвинении присутствует еще один дополнительный эпизод. Интернет-публикация того же самого Юшкова. Кстати, его судят не за статью. Его судят за репост чужой статьи. Эта статья сама по себе, только еще рассматривается, является она экстремистской, не является, но его уже судят за репост материала, который экстремистским отнюдь не признан.

Так вот, господин Юшков имел несчастье привести статистическую таблицу подушевого производства и потребления в разных республиках Советского Союза из газеты «Комсомольская правда». В своих комментариях он обратил внимание на очевидное из этой статьи, что в РСФСР люди производили больше, чем потребляли, в менее развитых республиках всех остальных, по-моему, кроме Белоруссии (или Азербайджана, я не помню), потребляли больше, чем производили. То есть происходили перераспределение ресурсов из РСФСР в другие республики. Факт очевидный. Однако констатация этого факта, по мнению Следственного комитета, означает унижение достоинства группы лиц по признаку национальности. Хотя в том же самом Азербайджане, в том же самом Узбекистане, той же самой Украине жили люди самых разных национальностей. Правда, есть одно исключение из общего правила. Можно практически как угодно оскорблять русских, в том числе по национальному признаку. Мы видим, что огромное количество либералов с прекрасными лицами, полностью рукопожатных, изгаляются в наш адрес как угодно, и это можно, это нормально, это хорошо. И 282-я статья не просто так называется русской статьей. Просто нет слов – возникает ощущение, что наше государство воюет против нас на уничтожение. По-другому как это можно объяснить? А господин Юшков провинился перед этим государством тем, что он выступил в свое время против экстремистской иудейской секты «Хабад», которая Российскую Федерацию поставила на счетчик по 50 тыс. долларов в день в нью-йоркском суде. Ну, она не экстремистская, а фундаменталистская секта. В Лондоне эти люди запрещают своим женщинам водить автомобили. В России периодически их ловят на разного рода экстремистских заявлениях. Но человек, который выступил против того, чтобы им бесплатно делали подарок в виде земли в центре города-миллионника, ему пообещали, что вас будут гнобить. Людей, которые протестовали против этого подарка, сначала гнобили всей городской и краевой властью, теперь их гнобят судами.

Цитата

Адвокат Максим Домбровицкий – о предложении перевести экстремизм в разряд административных правонарушений:

- Я думаю, что в полном объеме перенесение состава экстремизма из уголовной сферы в административную вряд ли возможно. Я думаю, это правильно. А относительно каких-либо конкретных квалифицированных составов, это возможно. В частности, если говорить о распространении этой информации в интернете, в соцсетях, я предполагаю, что это возможно. Как было с побоями. Они остались в Уголовном кодексе, тем не менее, была частичная декриминализация. Так и здесь это возможно. Потому что есть такая проблема, что подчас необдуманные поступки (перепост каких-либо материалов) не всегда должны вести к уголовной ответственности.

М. Делягин:

- Вот это то, что может нас реально уничтожить. Потому что эти сомнения возникают сейчас в миллионах голов по всей стране.

Вот мне написали. Я позволю себе процитировать без комментариев. Я не знаю, правда это или нет, но это очень похоже на правду.

Человек пишет: «Меня выгнали с севастопольского пляжа, куда я хожу с советских времен. Выгнали как грязь, быдло и последнюю собаку, потому что этот пляж теперь частный».

Знаете, я очень надеюсь, что власти Севастополя скажут: знаете, у нас нет ни одного публичного при советской власти пляжа, который в последние годы стал бы частным. Вообще нет ни одного такого во всем городе, так что это заявление не соответствует действительности, это ложь и клевета. И я с огромным удовольствием извинюсь перед севастопольскими властями. Мне очень хочется, чтобы это случилось. Но я очень много подобного рода сообщений получаю из разных мест нашей страны. Вот сейчас получил из Севастополя. Поэтому я боюсь, что это правда.

У нас сейчас разворачивается трагедия в городе, о котором большинство из нас никогда раньше не слышали – городе Североуральск. Это север Екатеринбургской области. По автомобильной дороге из Екатеринбурга 445 километров, напрямую через тайгу поближе – там 380, по-моему. Это город, в котором ведется добыча бокситов для замечательной компании РУСАЛ. Репутация у этой компании в свете последних событий, я думаю, такова, что все дружно вспомнили про второе Пикалево, и все вздрогнули.

Это город, который занимается добычей бокситов. Это моногород. Когда-то, в 92-м году, население превышало 36 тыс. человек. Оно упало более чем на четверть и в прошлом году составляло 26,5 тыс. человек. Это достаточно большой город. Конечно, он небольшой, но это не поселок городского типа. В нем есть специфика. Поскольку там добывают бокситы, под землей вся поверхность изрыта. При советской власти, в 70-е годы, 73 километра речек, которые протекают в городе и вокруг него, забетонировали, то есть сделали им бетонное русло. Потому что под этими речками все изрыто. По сути дела, эти речки текут в искусственных руслах, специально сделанных. Но бетон от времени стареет. То, что было возможно при советской власти, что можно было сделать советским государством, для частной компании РУСАЛ оказалось то ли невозможным, то ли ненужным. Понятно, как устроена наша финансовая система. У местных властей денег нет, не было и никогда не будет. Компании это, судя по всему, неинтересно. И в результате 16 июля на речке Калья (3 метра шириной), которая протекает на окраине одноименного поселка в 12 километрах от Североуральска, провалилось бетонированное дно. 10-метровая дыра образовалась в 300 метрах от насосной, дренажного узла, который используется Североуральским городским округом, то есть городом Североуральском и всей округой в качестве источника питьевой воды.

По карстовым пещерам эта вода из речки попала в шахту, где добывают бокситы. И дальше она пришла в водозабор уже с этими самыми бокситами. Показатель цветности даже спустя три дня после аварии составлял 24,2 при норме 1,5. Мутность воды тоже превышала нормы. То есть эту воду пить было нельзя. Городская администрация пообещала вернуть все показатели в норму только 22 июля. Но это было сказано по горячим следам, а сейчас уже говорят, что точный прогноз дать нельзя. Сейчас туда поехали волонтеры с водой.

Волонтер Евгений Ганеев:

- Из города привез 400 литров, но они быстро разошлись, буквально утром, сразу же их не стало. Но здесь вода продается. Я развожу только по маломобильным гражданам, которые инвалиды, сильно пожилые, кто больной, прикован к кровати. Вода здесь в принципе раздается, привозят канистры, люди получают воду, она также продается в магазинах, цены нормальные. Второй и третий закуп я уже здесь сделал. Первую часть раздал, 400 литров. Потом еще закупился. Три поликлиники обслужил, уличная выдача была, сейчас по адресам развозим. 20 литров даем на квартиру.

М. Делягин:

- С проблемой качества питьевой воды столкнулось все население города. Напомню, 26,5 тысяч человек, плюс 3 рабочих поселка, плюс окрестные деревни, о численности которых ничего не сообщается, но всего 41 тыс. человек. Температура воздуха приближается к 30 градусам жары. Люди оказались в условиях засухи. Питьевая вода в магазинах сначала взлетела в цене, 2 литра продавали за 160 рублей, потом кончилась. Власти организовали раздачу бесплатной воды в 2-литровых емкостях. Но в течение трех дней она выдавалась по одной бутылке на человека, причем только при наличии паспорта с регистрацией. Если кто-то приехал в гости – кранты, не дадут. Если есть младенец, значит, предъявляйте свидетельство о рождении. Что было с новорожденными, которым свидетельство о рождении еще не успели вручить, я боюсь себе даже представить. При этом есть люди, которые болеют, и в этом городе тоже есть люди, которые болеют, и дети есть, которые болеют, которым нужно обтирать всю поверхность тела водой, не обязательно питьевой, но должна быть чистая. На них уходит 10 литров в день. На это, естественно, никто не обратил внимания.

При этом вода, естественно, заканчивалась очень быстро, воды на всех не хватало. В первый день машины для развоза воды сразу сломались. И вот жительница рассказывает, что воду обещали привезти в полпервого, по факту привезли без десяти пять. Четыре с лишним часа на солнцепеке стояли – ни скамеечек, ничего не было. В очереди стояли и бабушки с палочками – кому 80, кому еще больше. Стояли беременные, стояли с грудными детьми. А девушки из администрации сидели и никому свое место уступать не хотели. Когда пришла машина, все, естественно, кинулись на воду. И тут представительницы городской администрации заявили: «Что вы как животные себя ведете?» Вместо того чтобы организовать людей, они стали над людьми глумиться. При этом, естественно, первые лица города в отпуске, и они возвращаться, как сообщается, не захотели, у них более важное дело, чем катастрофа в их городе, у них отпуск.

Вот что сказал об обезвоживании глава Североуральского городского округа Владимир Паслер:

- Уважаемые горожане, у нас произошла авария на сооружениях водоснабжения. Сейчас у нас повышенные показатели по цветности и мутности. На данный момент мы видим улучшение показателей по цветности и мутности уже в 2 раза по сравнению с прошлым вечером. Поэтому тенденция идет к улучшению, но в данный момент эту воду пить и использовать в еде нежелательно, хотя для целей гигиены и водоотведения в принципе допускается. Мыть полы, мыть посуду, мыть руки этой водой можно.

М. Делягин:

- Естественно, добрые люди нашлись. Бизнесмен пригнал две машины воды, сейчас волонтеры туда поехали. Вечером 18 июля в Североуральск привезли в автоцистерне воду из родников, которую выдавали на разлив всем желающим без паспортов. Через два дня после катастрофы организован подвоз дополнительных бутылок из соседних городов. В общем, с одной стороны, мы видели, что организована доставка воды на дом к маломобильным гражданам. Житель Екатеринбурга Евгений Ганеев по автомобильной дороге больше чем за 400 километров привез 400 литров воды, которые раздал в трех поликлиниках и на улицах. Горожанам он раздавал по 20 литров. Но 400 литров – это значит 20 человек.

Точные прогнозы сейчас никто уже не дает - понимаете, это стихийное бедствие. Понятно, что власти города бессильны, потому что у них просто физически нет денег. Возникает вопрос – а где МЧС? Что-то о нем мало что слышно в связи с этой катастрофой. Хотя можно и самолетами воду повозить, подобно тому, как возили самолетами батареи отопления на Сахалин. Я думаю, что есть техника необходимая. Я думаю, что много разной техники есть у РУСАЛА, который там бокситы добывает. 26,5 тысяч человек в городе и всего называется 41 тысяча человек.

С другой стороны, причины аварии. Бетон, положенный в 70-е годы, пришел в негодность, и в речке образовался пролом. Простите, пожалуйста, это значит, что если в одной речке образовался один провал, значит, в других речках тоже могут образоваться такие же провалы, потому что бетон клался в одно время. В общем, он приходит в негодность везде. Значит, нужно заново перебетонировать эти речки. Во-первых, никто не следил за состоянием жизненно важной для города системы. А с другой стороны, кто будет этим делом заниматься? Сильно подозреваю, что частная компания РУСАЛ не захочет этого делать. Еще раз повторю, я надеюсь ошибиться. Но это большие деньги. Это Советский Союз заботился о своих гражданах, вплоть до того, что бетонировал речки, чтобы они не провалились в шахту, не затопили шахты, и чтобы в городе можно было жить и пить воду. А в Российской Федерации это легко может оказаться невозможной и невыполнимой задачей.

И в связи с этим все чаще у все более разных людей в связи с последними реформами возникает тема эмиграции. Я должен сказать, что я три раза принимал решение в своей жизни о том, эмигрировать или нет. В итоге я все три раза остался. Но сейчас я не могу кинуть камень в тех и не могу даже сказать ничего плохого о том, кто собрался сейчас в эмиграцию. После войны против каждого из нас, которую объявило нам якобы наше государство, после публичного оскорбления, как воспринимается показ пышущих здоровьем, вероятно, пожилых родственников то ли Медведева и Чубайса, то ли еще кого-то, которые делают вид, что они не могут работать после пенсионного возраста – якобы кто-то запрещает. После повышения НДС, после налогового маневра, который обеспечил повышение цен на бензин просто так, я очень хорошо понимаю людей, которые жаждут спасти своих близких от этого людоедского государства. По крайней мере, от государства, которое производит впечатление людоедского. В то же время есть страны, где мы категорически нужны. Есть государства, которые не уничтожают свое населения, а заботятся о нем, стараются обеспечить какие-то приемлемые условия, несмотря на глобальный кризис.

Поговорим о плюсах и минусах эмиграции. С одной стороны, людоедские реформы, которые развертываются все шире, дикая клевета на русских, которая идет буквально из каждого либерального утюга, уголовные преследования людей, которые пытаются как-то себя защитить, или просто пытаются интересоваться собственной историей. Категорический отказ российского государства защищать своих граждан. Действительно, с какой стати оно будет защищать нас за пределами России, когда оно в России нас давит? Все это ставит на повестку дня вопрос эмиграции.

Я должен зафиксировать, что на самом деле эти чувства абсолютно понятны. И я полностью согласен с теми, кто так рассуждает. Но есть оборотная сторона. Первое – то, что вы понимаете. Это, помимо резкого падения вашего социального статуса… Потому что у нас даже нищий учитель во многих местах все еще по инерции пользуется уважением. Это, безусловно, культурный шок, который мы себе представить не можем. Человек понимает, что он дышит кислородом, только когда в воздухе исчезает кислород, человек начинает задыхаться и умирать.

Точно так же мы не понимаем, какое благо для нас жить в своей культурной среде, жить в своей языковой среде. И только когда мы из этой среды выпадаем, покидаем ее, мы понимаем, насколько нам этого не хватает. Это то, что прекрасно понимают люди, которые хотят уезжать.

Цитата

Политолог Вячеслав Смирнов – о желающих эмигрировать из России:

- Тех, кто желает уехать, всегда раза в два, иногда в три больше тех, кто реально может уехать. Для того чтобы найти нормальную работу на Западе или на Востоке, надо как минимум знать язык. Естественно, молодежь знает языки больше и воспринимает мир как открытый. Поэтому многие из молодых людей считают, что могут получить хорошее европейское образование, соответственно, претендовать на более высокооплачиваемую работу. Соответственно, могут представить себя живущими где-то в другой части мира.

Это не всегда соответствует тому, что они собираются покинуть родину. Это говорит о том, что они собираются работать за ее пределами. Эмиграция и работа за границей – это не всегда одно и то же.

М. Делягин:

- Проблема, которая понимается в меньшей степени, - это то, что мне озвучивали люди разных национальностей в США и в меньшей степени в Европе. Особенно в США эта проблема стоит остро. Они говорят так: «У нас проблема с воспитанием детей. Если мы будем воспитывать детей, чтобы они были такими же, как американцы (если совсем грубо, то очень доброжелательными, но сильно ограниченными по своим интеллектуальным способностям, а самое главное, по своим социальным инстинктам), то они сдадут нас в дом престарелых». Причем не обязательно в хороший, там есть плохие дома престарелых, где стариков изолентой приматывают к каталкам. Там периодически возникают скандалы на эту тему. То, что этих скандалов больше, чем в России, не означает, что там дела хуже. Там дела лучше, просто американское общество более чувствительно к этим темам. Но то, что скандалы возникают достаточно регулярно, показывает, что проблема есть. Могут сдать в дом престарелых, где будут приматывать изолентой.

Но если мы, говорят эти люди, воспитаем этих детей как нормальных поляков или нормальных чехов, нормальных венгров, как нормальных в нашем понимании, то в американском обществе они будут безнадежными, безысходными лузерами, неудачниками, не смогут в него вписаться, они будут отторгнуты этим обществом, которое носит очень жесткий кастовый характер не только по происхождению, но и по социальному типу поведения. Это проблема, которая действительно шокирует, которая является проблемой для многих людей, которые уезжают осознанно. Многие из них говорят: черт с ним, пусть меня сдадут в дом престарелых, я хочу, чтобы мои дети жили по-человечески. Чтобы они жили в безопасности, чтобы они жили в ситуации, где у вас будут вымогать деньги не через взятки, а через разные страховые схемы, но была бы какая-то понятная судебная система, какие-то понятные, пусть даже в условиях полицейского американского государства, правоохранительные органы.

Но главная проблема, которая есть, и которую люди очень плохо понимают, и которая остановила в свое время меня. Дело в том, что у нас и даже у европейцев, которые ближе к нам по культуре, чем американцы, абсолютно разное представление о том, на что имеет право человек, отдельно взятый индивид. В нашей культуре неотъемлемая часть представления о человеке – это свобода иметь свое мнение о чем угодно, свобода судить о чем угодно, более того, свобода менять правила игры в нашем обществе, в нашем государстве. Мы можем считать, что это право у нас отнято. Мы можем считать, что это право не дают нам реализовать какие-то злые силы. Но это право принадлежит нам от рождения, даже если мы родились не в России. Носитель русской культуры объективно считает, что он всегда имеет право менять правила игры.

Так вот, дети эмигрантов, которые уезжают из России, они вырастают в соответствующей среде, они вписаны в нее, и они в соответствии европейской, а тем более американской культурой не считают, что у них есть право свободно судить о многих вещах, а самое главное, свободно менять правила игры. Европейцы живут в социальных институтах, которые были созданы их дедами, а то и прадедами. И они считают себя вправе менять только процентную ставку налога, но даже сами налоги они менять не вправе. И это фундаментальная проблема. И наши эмигранты, когда они уезжают, они видят: да, их дети благополучны, успешны, они вписаны, но в представлении о человеке, которое есть у носителя русской культуры, это не вполне люди, потому что они не считают себя вправе менять правила игры. Не потому что эти правила комфортны и незачем их менять. Не потому, что они дети эмигрантов - они полностью интегрированы в систему. А потому что сами коренные жители этих стран не считают, что у них есть такое право. И для российских или советских родителей их дети оказываются социальными муравьями. Вот это очень большая трагедия. И принимая решение об эмиграции, вы должны это понимать. Если вы хотите, чтобы ваши дети были благополучны, в вашем понимании, в вашем ощущении они будут не вполне людьми, потому что они будут европейцами, они будут американцами.

Это плата, которую вам придется заплатить, и им придется заплатить. И вы будете платить за относительную безопасность, за относительный комфорт, за благополучие. Это плата за благополучие в сегодняшней ситуации. Это очень жестокая вещь. Это то, что сломало меня на самом деле, когда я думал об эмиграции, думал об этом три раза, в достаточно тяжелых, достаточно некомфортных обстоятельствах здесь. Я решил, что рискну жизнью своих детей, а когда они подрастут, они будут сами принимать решение.

Ну и, конечно, можно убежать на «Титаник», можно убежать в европейский халифат, потому что через некоторое время Европа станет халифатом, кроме Восточной Европы. И можно убежать в полицейское государство, которое вас раздавит не потому, что вы плохой русский, а потому что вы не вполне понимаете правила.

Каждый из нас сам принимает решение об эмиграции. С одной стороны, есть страны, которые в нас нуждаются и которые будут нас беречь, которые не будут нас уничтожать. И где можно устроиться даже сейчас – в Австралии, в Канаде. Там много программ, которые принимают эмигрантов. С другой стороны, это значит, что наши дети станут другими. И в нашем представлении они станут не вполне людьми. Сами они будут счастливы, скорее всего. Это выбор, перед которым снова российская власть ставит большинство из нас.

Есть и хорошие новости. Российское государство некоторыми своими элементами все-таки умнеет. За последние два месяца у нас резко сократились вложения в американские государственные ценные бумаги. Это самое надежное вложение, которое есть в мире, если смотреть с сугубо коммерческой точки зрения. Но в силу холодной войны, которую развязало американское государство против нас, эти деньги могут быть украдены в любой момент. США формально замораживают российскую собственность, даже пользующуюся дипломатической неприкосновенностью. Фактически – воруют. Российское государство никаким внятным образом на это не реагирует. Оно хлопает лапками и кричит «Какой ужас! Какое бесправие!» Но если вы не защищаете себя, если вы не защищаете своих граждан, то вас будут грабить, над вами будут измываться и дальше. Горе побежденным! Это римское правило, по которым живут США. И для них мы сегодня побеждены. Никаких законов в отношении России, российского бизнеса, российских граждан, если судить на основании действий американского государства, в Америке не действует. И то, что они максимально затруднили получение виз, так что в реальности визы в России практически нельзя получить, для этого нужно ехать в другое государство, это, может быть, и не так плохо, меньше наших будет захвачено в заложники, как Мария Бутина захвачена. Вернее, даже не захвачено в заложники, а просто похищено американским государством, которое изображает какие-то там правовые нормы и процедуры.

То же самое касается и денег. Мы хранили огромные суммы денег государственных, порядка 100 млрд. долларов, в карманах заведомого мошенника. При этом в середине октября прошлого года США показали, что они плевать хотели на любые законы, любые нормы поведения в отношении даже тех стран, с которыми у них нет никаких конфликтов. В середине октября прошлого года они заморозили почти половину международных резервов Казахстана. По совершенно вздорной причине. Более 20 млрд. долларов они заморозили, потому что в Европе Казахстан проиграл суд на 1 млрд. долларов. При этом один суд он проиграл, другой суд он выиграл, так что там большая юридическая коллизия. При этом в самой Европе только финансовых активов Казахстана заморозили на 5 с лишним млрд. евро в обеспечение 1 млрд. долларов этого иска. А еще заморозили доли в предприятиях. Но в дополнение ко всему этому американцы по собственной инициативе, никто их не просил, заморозили на 22,7 млрд. еще казахстанские международные резервы.

Через несколько месяцев президент Назарбаев приехал на поклон к Трампу, обязался закупить товаров и услуг, которые Казахстану не нужны, более чем на 7 млрд. долларов, и допустить американские инвестиции в стратегические отрасли Казахстана. Вроде бы даже шел разговор о военных базах Америки на территории Каспия. И только после этого американцы соизволили разморозить деньги казахстанского государства. При этом никаких конфликтов с Казахстаном у США не было. Казахстан для американских туристов, по данным Госдепа, является очень привлекательной, комфортной страной, куда Госдеп своих туристов приглашает. В отношении нас всех предупреждают, что здесь по улицам ходят пьяные кагэбэшники с балалайками в обнимку с белыми медведями, рассказывают нелепости, запугивают всеми силами. Мы чуть-чуть лучше чем Нигерия для американских туристов. Но тоже в красной зоне. А вот Казахстан является абсолютно комфортной зоной. К нему никаких претензий не было. Против него холодной войны не развязывали. И несмотря на это совершенно спокойно заморозили его деньги и занялись самым грубым, самым наглым, самым циничным шантажом. И казахстанское государство даже не пискнуло. Оно даже неудовольствия не могло толком выразить. Потому что иначе бы деньги пропали совсем.

Слава богу, что не прошло и года, прошло полгода после этих событий, дошло даже до российских либералов, даже российские либералы начали понимать, что деньги нужно спасать, пока их не украли. Весной начался вывод денег. И за два месяца из 92 млрд. осталось 14,7 млрд. долларов. Надеюсь, что сейчас уже не осталось и этих денег тоже. А это было достаточно решительная операция. Ее можно только приветствовать. Это просто спасение денег. Заодно, я думаю, это было принуждение господина Трампа к переговорам. Потому что совсем не факт, что если бы Российская федерация не вывела эти деньги из Америки, то господин Трамп захотел бы встречаться с нашим президентом. Вот совсем не факт. Тем не менее, эта встреча состоялась.

Вы пишете: а куда же пошли эти деньги? Это очень правильный вопрос. Разумеется, либералы не направили эти деньги на развитие России. Для либералов мысль о развитии России абсолютно неприемлема. Потому что либерал – это не ругательство. Это определенная позиция, это убеждение в том, что государство, в том числе российское, должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам против своего народа. Поскольку глобальные спекулянты в основном американские, значит, служить США против Российской Федерации. В этой ситуации развитие России недопустимо. Потому что, во-первых, может возникнуть конкурент американцам. А во-вторых, деньги, которые направлены на развитие, уже точно не будут украдены, не будут выведены из страны и не станут ресурсом для глобальных финансовых спекулянтов, как становятся ими деньги коррупционеров и в целом деньги, которые выводятся из Российской Федерации.

Поэтому на развитие эти деньги направлены не были, это абсолютно табу и для нашего правительства, насколько можно судить, и для Банка Российской Федерации, возглавляемого Набиуллиной. Эти деньги были переложены в другие финансовые активы. Скорее всего, в евро и швейцарские франки. Может быть, в юани, если у кого-то хватило ума. И уже совершенно ясно, что часть этих активов переведена в золото. Это правильно, потому что мы потихонечку повышаем, недостаточно быстро, но все же повышаем долю золота в наших активах. Скажем, в США это 75 %, в Германии это 65 %, во многих развитых странах это более половины международных резервов. И это правильно. Потому что это на критический случай.

Вы правильно пишете, что необходимо иметь некоторые международные резервы. Но ключевое слово здесь «некоторые». По международному критерию Редди, для обеспечения стабильности национальной валюты достаточно иметь трехмесячный импорт товаров, услуг и годовые выплаты по всем видам внешнего долга в качестве международных резервов. Для нас это порядка 230 млрд. долларов. Международные резервы Российской Федерации практически вдвое выше – 459 млрд. долларов. То есть половину международных резервов – 229 млрд. долларов – в любой момент можно без всякого риска взять и направить на развитие. Не говоря о том, что в бюджете резервы вообще не нужны в принципе. И 8 трлн. рублей, которые там валяются без движения на 1 июля, из них 300 млрд. достаточно оставить для покрытия кассовых разрывов, а при эффективном управлении бюджетом, а у нас сейчас эффективное, можно и 100 оставить. Но, допустим, 300 млрд. А все остальное можно направить на развитие прямо сейчас.

Но задача российского государства заключается не в том, чтобы развивать страну, если верить его социально-экономической политике. Задача либерального социально-экономического блока российского государства заключается в том, чтобы довести нашу страну до социального взрыва, до катастрофы, аналогичной украинской. И либералы, вероятно, хотят вернуться в 90-е, когда им принадлежал не контроль за социально-экономической сферой, а вся власть в стране вообще. Но им никто не противодействует, все их поддерживают, голосуют единогласно. Поэтому я думаю, что это реальная перспектива. И эта реальная перспектива делает вопрос об эмиграции, со всеми ее минусами, со всей ее катастрофичностью, реально ставит на повестку дня огромного количества российских семей – и обеспеченных, и необеспеченных. Потому что жить хочется всем. И речь уже в свете действий нашего государства не о том, чтобы жить хорошо, а о том, чтобы жить физически. И это очень существенно.

Нельзя не обсудить переговоры Путина с Трампом, которые прошли в Хельсинки в начале этой недели. Я хочу зафиксировать сразу и главное. Мы не знаем и мы не скоро узнаем, может, и совсем не узнаем, что там на самом деле происходило. И о чем они разговаривали на самом деле.

В. Путин об итогах встречи:

- Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными. Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера, не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась. Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое. Обстановка в мире кардинально изменилась.

Д. Трамп о переговорах:

- Эта встреча – только начало длительного процесса. Мы сделали первые шаги к яркому будущему. Я хотел бы поблагодарить президента Путина за то, что он присоединился к этому важному обсуждению и способствовал развитию открытого диалога между США и Россией. Наша встреча продолжает давние дипломатические традиции между Россией и США и ведет к процветанию обеих стран. В интересах наших стран продолжить этот диалог. И мы договорились об этом. Я уверен, что мы еще часто будем встречаться в будущем.

М. Делягин:

- Формальные итоги скудны, но они есть. И они свидетельствуют о серьезном взаимопонимании. Да, то, что озвучено, это касается не непосредственно наших интересов. Это касается не непосредственно наших границ. Достигнуто взаимопонимание по Сирии, где американские спецслужбы несколько раз чуть-чуть не доводили американских военных, которые ведут себя очень выдержанно по отношению к нашим военным и категорически не хотят с ними сталкиваться, но американские спецслужбы чуть-чуть дело не доводили несколько раз до конфликта. И здесь я должен сказать, что американские военные вели себя, одни говорят – по-джентльменски, другие говорят, что они заботились о своей безопасности. В общем, они вели себя правильно. Никаких претензий к ним предъявить нельзя.

И вот Путин с Трампом договорились, насколько я могу судить по обрывкам, которые доносятся, по коммюнике, что мы не будем возражать, так же как не возражали и раньше, когда Израиль наносил удары по иранским войскам, которые находятся на территории Сирии. Когда с точки зрения Израиля эти иранские войска начинают ему угрожать. Почему мы не возражаем? Потому что, во-первых, мы заинтересованы в мире. Мы не заинтересованы в новой войне, не важно, кто, с кем и по каким причинам будет вести себя. Отношения Ирана с Израилем обоюдны. В основном мы слышим агрессивную риторику со стороны Израиля. Агрессивную, в прямом виде ничем не спровоцированную и так далее. Но иранское государство относится к Израилю соответствующе. Если кто-то будет на вас нападать и оскорблять долгое время, то вы к этому кому-то будете испытывать соответствующие чувства.

Концентрация войск милиции Ирана в Сирии достаточно велика. Наряду с курдами иранцы являются главной силой, которая действительно воюет с запрещенным у нас «Исламским государством». Я помню сообщения о том, как в составе этого «Исламского государства» был отловлен бригадный генерал, по-нашему – полковник армии Израиля. Были такие сообщения. Который там осуществлял командование в качестве советника, судя по всему. Тем не менее, наличие значимого контингента иранских войск рядом с Израилем создает объективную угрозу для Израиля. И страх Израиля перед теми, кого он довел до вражды к себе, вполне понятен и вполне очевиден.

И при всей справедливости позиции Ирана Россия не заинтересована в том, чтобы Иран напал на Израиль из Сирии. И Россия не заинтересована в том, чтобы Израиль боялся Ирана в Сирии. Поэтому, с одной стороны, шла речь о демилитаризации Голанских высот. Я в нее не верю. Иран свои интересы не сдает ни при каких обстоятельствах. Нам нужно этому у него учиться. С другой стороны, когда израильтяне считают, что та или иная иранская группа представляет для них интерес, они наносят по ней удар. И мы на это закрываем глаза. Просто потому, что если мы будем защищать иранцев в Сирии как себя, то вполне возможно, они будут использовать это для подготовки нападения на Израиль. И мы это проконтролировать не сможем. И остановить это мы не сможем. Так что пусть будет обеспечиваться некоторый баланс интересов. Когда Иран воюет с «Исламским государством», Израиль ведет себя нормально. Когда Израиль ощущает для себя опасность, он наносит удар. Судя по всему, мы фактически с этим мирились до переговоров. На переговорах что-то подобное, судя по всему, было зафиксировано.

Максим Шевченко о роли Израиля и Ирана в переговорах Путина и Трампа:

- В ближайшие несколько недель, может быть, месяц, нам станет ясно, что и как. Конечно же, иранцы укрепляются в Сирии, около границ Израиля. Израильтяне там валяются в ногах у Трампа, умоляя это дело прекратить. Иранцы это дело приостановят в обмен на права и свободы, данные палестинскому народу. Прекращение оккупации Восточного Иерусалима и создание палестинского государства. Об этом неоднократно говорили лидеры иранской революции. Я думаю, что угроза войны очень велика, она сохраняется.

М. Делягин:

- Известно, что Трамп является сторонником Израиля. И это одна из его симпатичных черт. Он не хочет уничтожить Израиль и не хочет, чтобы Ближний и Средний Восток захватило запрещенное в России «Исламское государство». Этим он принципиально отличается от Обамы и некоторых других его предшественников.

Второе, что мы увидели, это соглашение о создании двух экспертных групп для обсуждения актуальной проблематики, обеспечения взаимопонимания, если повезет – выработки общей позиции по каким-то вопросам. При всем техническом характере этой меры, это колоссальный шаг к нормализации отношений. Потому что у нас, несмотря на все комиссии Гора – Черномырдина, после уничтожения Советского Союза не было постоянного, системного диалога с Соединенными Штатами Америки на уровне экспертов. Если эти группы удастся создать, то тогда у нас в отношениях не будет недоразумений. Это не значит, что у нас не будет конфликтов. Более того, при расхождении интересов взаимопонимание иногда фатально. Потому что оно проявляет расхождение этих интересов. Тем не менее, в сегодняшней ситуации это вещь полезная, то, что нужно приветствовать. И мы возвращаемся в состояние большей цивилизации.

Вряд ли это удастся сделать до ноябрьских выборов в США, до выборов в Конгресс. Потому что сейчас любой контакт с любым официальным представителем России американское государство рассматривает как предательство. Как повод для травли, как повод для агрессии, как повод для репрессий. В Америке, скорее всего, Трамп раздавит либералов. Это общемировая глобальная тенденция. Но если они победят у нас, если они, спровоцировав, обеспечив своей политикой новую смуту, разрушат государственность и придут к власти, как это было в 90-е годы, тогда мы окажемся не просто нежизнеспособными, но мы тогда будем раздавлены миром, в котором как раз к этому времени победят сторонники противоположных взглядов, победят патриоты.

Но самое главное достижение, которое есть на переговорах Путина с Трампом и которое никогда не будет включено ни в какое коммюнике, это взаимопонимание. Трамп и Путин находятся в общей ситуации. Трамп и Путин приговорены глобальным либеральным кланом и либералами своих стран к уничтожению. Причем отнюдь не только политическому. Мы видим это в их риторике и в Америке, и в России. Трамп и Путин представляют собой новую патриотическую тенденцию, пусть и непоследовательно, пусть и слабо, и не так выраженно, как нам хотелось бы, но они представляют тенденцию защиты национальных интересов против глобальных спекулянтов. Тот здоровый спокойный подход, который единственный имеет право на существование. Что государство должно служить не глобальным спекулянтам против своего народа, из чего исходит современный либерализм, а государство должно служить своему народу против всех противников своего народа. Или всех конкурентов своего народа. Это то, что реализует Трамп в виде торговых войны. Было бы очень неплохо, чтобы это реализовывал и наш президент. Естественно, в других формах. Потому что мы находимся на других уровне развития. При этом я надеюсь, что мы доживем до этого, потому что иначе мы будем жить совсем недолго и очень плохо. Без этого мы будем жить в худшей ситуации, чем на Украине.

США будут пытаться договориться с нами, втравив нас в конфликт с Китаем. Это магистральная политика США, вне зависимости, либералы там у власти, как Хиллари Клинтон, или патриоты. Но мы должны будем не допустить этого. И мы этого, судя по всему, пока не допускаем. И дружить вместе против Европы. Это вполне соответствует нашим интересам, за исключением единственной темы – «Северный поток». Я думаю, что здесь Путин с Трампом уже нашли полное взаимопонимание. Потому что единственный народ мира, который знает, что такое фашизм, помимо нас, это немцы. Естественно, и израильтян. И единственный народ мира, который, зная, что такое фашизм, привел фашистов к власти на Украине, я имею в виду правительство, - это правительство Германии. Это тот самый умнейший немец современности Штайнмайер, который тогда был министром иностранных дел и лично обеспечивал эту операцию. А сейчас является президентом Германии.

Да, Германия, Франция и Польша в приведении фашистов к власти на Украине выполняли волю США. Но Америка не понимает, что такое фашизм. А немцы понимают это очень хорошо. Поэтому у меня никакой жалости к Европе нет. Если она станет европейским халифатом, значит, станет. Просто нам нужно уже сейчас готовить кадры для этого халифата. Но для этого народ России должен сначала вернуть себе государство и привести ситуацию в соответствие хотя бы конституции 1993 года, которая игнорируется по целому широкому кругу вопросов, начиная с права гражданина Российской Федерации на жизнь. Потому что мы не имеем гарантированного прожиточного минимума, а без этого мы не имеем и права на жизнь. Эта ситуация достаточно остра, и о ней вспоминаешь всякий раз, когда видишь очередные достижения российской дипломатии на мировой арене. Тем более, когда видишь очередные поражения, вроде захвата в заложники госпожи Бутиной.

На этом я позволю себе закончить.