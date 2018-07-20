2018-07-20T02:36:53+03:00
Телевизор

Позвони - похрюкаем!

Осторожно: сейчас будет много недоуменных риторических вопросов
Валентина ЛЬВОВА
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Скажите мне, на фига козе баян? Грубая поговорка, но очень подходящая к новому рекламному ролику одного сотового оператора. Зачем, спрошу я вас, свинье телефон? И зачем телефон вороне, собаке или зайцу? И нужен ли мне такой тариф, который подходит свиньям, собакам, воронам и зайцам?

Смысл ролика такой: герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» 55 лет работали без отпуска. Их лапки «никогда не касались белоснежного песка», «их мордочки никогда не обдувал морской ветер». Что же мешало Хрюше, Степашке, Каркуше и Филе отправиться за границу? Очевидный ответ «это куклы» не принимается, так вы демонстрируете отсутствие фантазии и душевную черствость. Мешало им исключительно отсутствие выгодного тарифа, а то бы уж давно махнули герои за бугор на большом красивом самолете, пока под креслами корячились бы бесправные кукловоды.

Кукловодам действительно не позавидуешь: в рекламе постоянно показывают нижние конечности зверушек, никакого прикрытия в виде стола нет, так что приходилось людям очень нелегко. Их подвиг уже воспели сами изготовители ролика, хотя так и осталось неясным, зачем понадобились подобные страшные мучения.

- Герои нашей новой кампании - не люди, это трогательные и всеми любимые куклы, которые наконец решили поехать за границу. И наблюдать за их открытиями очень радостно! - сообщили прессе маркетологи, пообещав продолжение.

То есть мы еще, возможно, увидим Каркушу на пляже со смартфоном в руке. Или Хрюшу, который бродит по Барселоне, включив навигатор.

Однако смысл этого картонного мимими на фоне красивых пейзажей мне непонятен. Ассоциировать себя со Степашкой или Филей взрослый платежеспособный человек вряд ли захочет. Дети же, которых еще интересуют «Спокойной ночи, малыши!», очень малы, и им даже значение слова «тариф» непонятно. Вряд ли заказчики рекламы придумывали свой «остроумный» ход со зверинцем в отпуске, представляя, как ребенок подходит к отцу и канючит: «Папа, папа, а у нас тариф, как у Хрюши? Ну давай, ну пожалуйста, купи, как у Хрюши! Хочу, хочу!»

Но, кроме явной бесполезности такой рекламы для привлечения целевой аудитории (с этим пусть сами маркетологи и справляются), есть у ролика еще одно свойство. И оно уже вредно для нас. Мы постоянно задаемся вопросом, как отучить чадо от гаджетов. И вдруг сводим в кадре любимых детьми кукол и смартфоны. Если уж обожающий нравоучения правильный Степашка не может жить без телефона, то как теперь заставить оторваться от него ребенка?

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