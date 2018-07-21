21 Июль 10:05 2018-07-22T18:30:45+03:00

Как сохранить все полезное в овощах и ягодах при заготовке на зиму

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Туманов:

- Доброе замечательное утро! Дождички прошли. Мы, садоводы и огородники, довольны. Поливать не надо. Особенно в тех регионах, где все высохло и засохло. Пишут, что все радуются.

Дождичек хороший, промочило почву на большую глубину, а у меня на балконе все ящики с помидорами залило. Ничего страшного. Дождик хорошему урожаю на пользу.

Кроме дождика есть еще сюрпризы. На прошлой неделе к соседям зашел в теплицу. И понял, что пришло то время, когда болезни стоят на пороге у каждого. А мои соседи уже перешагнули порог теплицы. Кладоспориоз – грибная болезнь томатов. Иногда путают начало этой болезни с фитофторой. Но кладоспориоз – это желтые пятна сначала, пожелтение и усыхание листьев. Почему такое буйство? Очень часто помидоры насажены. Я посадил их раза в два реже. И, по-видимому, они практически не проветривали теплицу, поливали чуть ли не ежедневно. И в результате вместо регулярного ухода урожая, скорее всего, не будет. Потому что помидорчики висят не крупные. И, скорее всего, крупнеть они не будут. Листья уже…

Имейте в виду. Время подошло. Желательно обработать томаты одним из разрешенных фунгицидов. Самый простой фунгицид – это бордосская смесь. Еще после фитофторы применяют добрый десяток фунгицидов. Мне больше нравятся жидкие формы, которые легко растворять. Я предпочитаю системно-контактные препараты, то есть, которые просто по поверхности действуют, а системные, которые проникают внутрь клеточного сока. И большинство таких препаратов против грибных болезней именно системно-контактного действия.

По поводу многочисленных интернет-советов типа сыворотки, соли, вы должны понимать, что чудес не бывает. Сыворотка, настой навоза – они могут оказать некоторое профилактическое полезное действие. Но они не спасут ваши томаты.

У нас уже вопросы. Давайте я отвечу. «Можно ли пересадить дикий клевер? В Приморском крае жара 33 градуса». А чего не пересадить? Пересадите. Я бы поискал сортовой клевер, если вы хотите его использовать для какого-то цветочного ковра. Есть сорта клевера красивые. Белые, розовые. Получается такой газончик. Единственный недостаток: по нему ходить нельзя. Растет, привлекает шмелей в большом количестве. Я не знаю, для чего он вам, но пересадите. Кстати, в некоторых случаях клевер… У меня на участке он у меня на грядках вырастает как сорняк. И приходится его выпалывать. Достаточно стойкое растение.

Еще раз про болезни. Начинают воевать с ней в детстве, когда семена посадили на рассаду, потом высадили в открытые грунты или в теплицу. Меру профилактики применяются именно тогда. Это и сухость воздуха. Есть препараты, стимулирующие развитие растений, повышающие его иммунитет. Есть микробный препараты, которые слегка задавливают споры. А если сейчас приперло, это все равно, что последняя стадия рака. Ой, может, мне аспирина попить? Извините, аспирином не поможешь. Единственное, остановить болезнь можно на какое-то время, старые листья уничтожить плюс максимально проветривать. Фитофтора не отступит, но некоторое время молодые листья будут питать ваши томаты, которые еще успеют, возможно, вызреть.

Звоните. Пишите.

Огурцы хорошо поперли. Нарадоваться не могу. Кабачки пошли. Патиссоны. Тепло. А этим растениям это в самый раз! Сейчас собираю. Буду консервировать. Кстати, уже начал. С мая. Первая моя консерва был щавель. Молоденький с сольцой. На зеленые щи. Пригодится зимой. И щавель ушел, который растет на участке. Не дикий, а культурный.

Очень много смородины. Замораживаю красную и белую. Черную. Крыжовник. У меня одна знакомая, кстати, в соцсетях написала маленькую загадку. Она упомянула один рынок. И на этом рынке самый дорогая ягода какая? Как вы думаете? Оказалось, что крыжовник. 350 рублей килограмм. Не могу в это поверить. У меня крыжовника море!

Людмила у нас на связи. Здравствуйте!

- Здравствуйте!

Туманов:

- Чем вы нас порадуете?

- Да не порадую. Хотела вопрос задать. Вот вся слива осыпалась. В чем дело?

Туманов:

- Классический неотовечаемый вопрос. Слива. Добрый десяток причин, которые лежат на поверхности, начиная от повреждения корней, коры. Добрый десяток болезни у нее. К сожалению, как минимум, тут надо посмотреть на вашу сливу. Присылайте фотографию. Желательно крупным планом. И осыпавшиеся сливы в том числе.

Хотя если бы вы обратились к профессиональному фитопатологу, фотографиями бы вы не обошлись. Как минимум, ему надо было бы живые сливы, чтобы сделать анализ. Это я пытаюсь сделать это по-любительски, чем навлекаю иногда критику на себя со стороны профессионалов, что мы все упрощаем. К сожалению, приходится упрощать. Потому что если мы не будем упрощать, то в интернете все упростят настолко, что вообще вы потеряете все растения и загубите почву. И вам насоветуют там солью посыпать, содой, еще чем-то.

Советы все готовы давать. Прежде чем что-то делать, надо определить, что случилось с вашей сливой. И за глаза мы не можем сказать.

У нас другой телефонный звонок. Вячеслав, здравствуйте! Вы нас тоже не порадуете?

- Не совсем порадую. Вишня-шоколадника. Двухлетка из Тимирязевки. В этом году получилось так, что с одной стороны практически скелетные ветки поусыхали. Торчат только пенечки.

Туманов:

- Она цвела?

- Цвела. Одна ягодка появилась. Все ждал, когда она созреет, но меня осы опередили. Осталась кожица и косточка. А вот эти молодые побеги, особенно центральная ветка поперла вверх как удочка, обрезать и перепривить можно? Чтобы сформировать скелет?

Туманов:

- Зачем вам перепрививать? Она корнесобственная или привитая?

- Привитая. Потому что внизу видно.

Туманов:

- А побег пошел выше прививки?

- Нет, внизу, как обычно прикорневая шейка, видно, что прививалась.

Туманов:

- То есть, ниже прививки пошел побег?

- У земли у самой корневая шейка. А так не видно, что она привита. Она цельная.

Туманов:

- Скорее всего, вы не знаете, корнесобственная или привитая. Если не знаете, вам стоит дождаться следующего урожая, а вишня начинает плодоносить достаточно быстро. Особенно современные сорта, хотя «Шоколадница» не особо современный. На следующий год она заплодоносит, если не дадите сожрать монилиозу ее.

А отчего у вас ветки усохли? Скорее всего, монилиоз. Монилиальный ожог, а сейчас вишни все страдают от него. Посмотрите, что это такое и как вести профилактику. Профилактику! С монилиозом не борются, как и с фитофторозом. Самое главное – профилактика, чтобы не заболели. Если с фитофторозом, бог с ним, заболеют в конце августа, мы успеем урожай собрать, то от монилиоза мы можем защитить наши растения путем хотя бы двухкратного опрыскивания фунгицидами по зеленому конусу и после цветения. Плюс соблюдение элементарной чистоты.

Почему мне не удается последнее время нормальные урожаю вишни собирать? Я их холю и лелею дай бог каждому! У соседки через участок старая вишня, на которой этот монилиоз гнездится много лет. И эти споры разлетаются во все стороны. И это давление со стороны заповедника болезней и даже меры профилактики не помогают. И в этом году у нее эта вишня засохла. Монилиоз ее окончательно убил. И теперь я предложу ее спилить на дрова, чтобы ее не существовало.

По поводу прививки. На вишню можно прививать любой сорт. У меня растет и «Октава», и «Жуковская», и «Шоколадница». Плюс несколько сортов черешни. Черешни в этом году море! Я наелся и всех родственников и знакомых накормил. Другое дело, что из черешни особо заготовок не поделаешь, варенье из нее не очень. Может, кто научит меня из нее варенье вкусное варить, буду благодарен. Вот из вишни вкусное. Но вишни было немного поесть и войлочной немножко.

Перепрививайте. Лучше всего сделайте как я. Половина у вас будет черешни, половина вишни. При листопаде раннем, при некоторых болезнях вишневые деревья сильно ослабляется. И любое ослабленное растение, все собаки потом на него вешаются. А черешня более устойчивая, листья не сбрасывает. Там огромный листовой аппарат, который деревцу или кустику жить. И повышать свой иммунитет.

У нас звонок от Валентина.

- Здравствуйте. В литературе в разных источниках говорят о томатах. Говорят, что нижние ветки надо убирать, в других не надо.

Туманов:

- Вы имеете в виду листья или пасынки?

- Именно веточки. Листья нижние.

Туманов:

- Здесь все очень просто. Когда лист уже отработал, у каждого томатного листа есть свой срок жизни, когда он работает. Посмотрите, нижние листья пожелтели, на них пятнистости. Они явно не работают, а только загущают ваш томат. Тем более, они в тени. От них толку никакого. Они нахлебники и на них вешаются болезни. Если мы их вовремя уберем, мы просто освободим пространство, уберем нахлебников и не будет так густо. И не будут так активно размножаться болезни.

Я приезжаю на дачу и первым делом иду в теплицу. Особенно если дождик. И работаю с томатом. Потому что за неделю успели и пасынки вырасти, листья пожелтеть нижние, которые надо удалить. Ограничить рост. Много разных дел. А помидоров много.

Я жду - не дождусь. Помидорчики разламываю, не разрезаю даже. Потому что в основном бифштексные выращиваю, вкусные сорта, которые вы никогда в магазине не купите.

И я попробую ответить на вопросы, которые нам насыпались. «Какой сорт опылитель посадить рядом со сливой «Евразия»?». Сорт один из самых уникальных наших сортов российских. Он достаточно современный, выведен в 80-х в воронежском аграрном университете. И там кровей намешано в этой сливе! Правильное название «Евразия-21». Там принимала участие обычная слива «Европейская домашняя». Кроме этого там слива «Восточно-азиатская», «Американская», «Китайская», алыча. Много всего намешано. И слива уникальная по вкусу и урожайности. И по устойчивости к болезням. Она достаточно крупная и ярко-фиолетового цвета. И внутри оранжевая мякоть. И с дерева можно пять ведер собрать. По сравнению с другими сливами… Есть сорта слив, которые пяток лет поплодоносят, ее можно заменить, если корнесобственная, то порослью. А «Евразия» вырастает серьезным деревом, которое надолго, на десятки лет. Вступает в плодоношение не очень быстро, год на пятый.

Сорта опылители? В принципе, любые одновременно цветущие сорта сливы «Европейской домашней», «Ренклод колхозный», «Ренклод тамбовский», «Венгерка московская» и так далее. Если в вашей зоне они цветут одновременно, они опылят «Евразию», у которой единственный недостаток – она стерильна. Она никогда не опыляется собственной пыльцой. И для того, чтобы был урожай, ей нужен опылитель.

У нас звонок от Владимира.

- Доброго дня. А можно ли на берегу привить какое-нибудь плодоносящее? Сливу, вишню, черешню.

Туманов:

- А вы не пробовали?

- Нет.

Туманов:

- А вы попробуйте. Где-то в древнеримских источниках есть прикольное стихотворение, что там на березу привил того и сего. Но надо понимать, что стихотворение пародийное и юмористическое. Ясно, что на березу вы плодовые растения не привьете. Но на березу можно привить кое-что ценное. Например, карельская береза. Это же ценная древесина на вес золота. Карельская береза прекрасно прививается на березу обыкновенную. Здесь, в этом направлении ройте.

Если вам хочется на лесное растение что-нибудь привить, хотите создать чиир, а это такие насаждения в горах, такие полудикие садовые насаждения. Например, в нашей зоне очень легко сделать насаждения из ирги, которая прекрасно растет в диком виде. Калины, красной смородины и красноплодной рябины. Она одно из пластичных растений, которое становится подвоем для очень многих растений. Вы можете на опушке увидеть, где рябинка стоит, привить на нее, например, грушу. И груша будет расти прекрасно и без особого ухода. Будет полукарлик грушевый. Я так делал несколько раз. И последний раз я засек кабанчика, который кормился под этой грушей. Я специально привил такую грушу, чтобы не ходили и не обтрясали. Она очень красивая, но кисленькая. И кабанчику понравилось. Используйте рябину, иргу. На иргу можно много привить. Можно на боярышник. И все это взаимопрививаемое. На той же рябине можно и боярышник выращивать, и иргу. И на ирге грушу, виды рябины. На черноплодке можно выращивать.

Пробуйте. А с березой вы…

У нас еще телефонный звонок. Борис, здравствуйте! Вы нас хотите порадовать или расстроить?

- Рассказать про черешни. Из черешни делается очень вкусное варенье.

Туманов:

- Давайте!

- Прочтите азербайджанскую кулинарию. Там все написано. Из винограда, из черешни делаются очень вкусные варенья. Лучше, чем из вишни.

Туманов:

- А вы из какого города? Из Баку?

- Нет. Я из Москвы звоню.

Туманов:

- А родились в Азербайджане?

- Нет. Я там не жил. Я знаю, у меня родня там живут. Они делают очень вкусное варенье. Из черешни, единственное, надо косточки снять. Есть специальное устройство.

Туманов:

- У меня есть еще бабушкина. 50-х годов.

- Вот.

Туманов:

- Хорошо. Я посмотрю. А из винограда я делаю. У меня виноград кисленький и костлявенький. Но растет сам по себе. И даже в не укрывной форме. Я его не снимаю с опоры. И он зимует на опоре. И за 20 лет ни разу не подмерзал. Винограда много. Вино я не особо люблю, а уходит на варенье. Оно получается уникальное, потому что сорт с мускатным привкусом и запахом. Ароматный. И цвет. Варенье очень жиденькое, мне даже нравится. Сиропчик. Косточки на дно оседают, и потом их убираешь. Оно темно-гранатового цвета, ароматное.

Марина, здравствуйте!

- Андрей Владимирович, у черешни большие трещины на коре. Сорта у меня хорошие. Это что, особенность черешни? Или я в этом виновата? Убирать я знаю как, много способов.

Туманов:

- К сожалению, вы эти трещины никак не уберете. Вы сможете их замазать садовым варом, Они не зарастут. Думаю, никогда. На косточковых трещины остаются навсегда. Происходит это по многим причинам, в частности, это может быть перенапряжение коры, солнечные ожоги, просто трещинки-морозобоинки, за которыми вовремя не уследили. Вовремя ловите любую трещину на штамбе. Это основное для дерева, что нужно сберечь. И замазывайте любую трещину.

Я не устаю повторять. У меня в кармане всегда лежит большая лупа в чехольчике. И осматриваешь. И всегда в кармане ножик садовый кривой или обычный капулировочный. Я привык им работать. Начиная с весны, обходишь деревья. Все штамбы, скелетные ветви осматриваешь. Любую трещинку, большую расковыриваешь, некрозную ткань убираешь, если надо дезинфицируешь. Самое легкое подручное средство для дезинфекции – этот же щавель. Высыхает, через несколько дней замазывайте садовым варом. И все. Трещина остановилась. Проблем больше не будет.

Ничего страшного. Дерево и с большой трещиной, даже если будет некроз на половину ствола у коры, может долгое время жить. И плодоносить. Не совсем красиво. Сердце ранит садовода.

Давайте быстренько посмотрим… Мы не успеваем все вопросы в вайбере. «Прошлые выходные был на даче. Нет колорадских жуков». Слушайте, и у меня нет. Ко мне тут приезжает телевидение. Снимать, говорят, хотим борьбу с колорадскими жуками. Приезжайте. Приехали: а где колорадские жуки? А нет у меня колорадских жуков! Ни одного! Я их в детстве задавил. Вы тут пишете: где эти жуки зимуют. Они там и зимуют, в почве. Причем, колорадский жук чем и пакостен, что он хитрый, умный и может пережидать. Ушло десять жуков в почву на зимовку, следующей весной только треть выйдет, а две трети останутся. Они впадают в диапаузы и могут до трех лет находиться в почве. И постепенно по трети выходить. Вот чем он опасен. Поэтому собирайте их. Пока они не успели отложить яйца. И не надо будет вести борьбу!