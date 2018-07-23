Луна дважды была обитаемой

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-23T16:10:37+03:00

Луна, как и Земля, находится в зоне обитаемости - то есть, на комфортном расстоянии от Солнца.

Изменить размер текста: A A

Два раза — это, как минимум - на Луне складывались подходящие для жизни условия. К такому выводу пришли астробиологи из университетов Вашингтона (Washington State University) и Лондона (University of London).

Первый раз окружающая среда нашего естественного спутника стала более-менее комфортной где-то 4 миллиарда лет назад — вскоре после того, как он сам образовался. Второй раз такое случилось примерно 3, 5 миллиардов лет назад - когда на Луне начали массово извергаться вулканы.

Примерно 3,5 миллиарда лет назад на Луне было не хуже, чем на Земле. А то и лучше за счет пониженной силы тяжести.

Один из авторов исследования профессор Дирк Шульц-Макуч (рrofessor Dirk Schulze-Makuch) пояснил: в те далекие времена на Луне имелись и водоемы и атмосфера, слой которой был в полтора раза толще, чем сейчас на Марсе. Вода, кстати, сохранилась до сих пор — утекла под поверхность и замерзла. Там ее миллионы тонн — подтверждено исследованиями (подобнее — Айда на Луну купаться! )

В том, что 3,5 миллиарда лет назад Луна выглядела иначе, не сомневаются коллеги Шульца - Дебра Нидхэм (Debra Needham) и Дэвид Кринг (David Kring) из Института Луны и планет в Хьюстоне (Lunar and Planetary Institute in Houston). И по их мнению, лунная атмосфера появилась в результате извержений вулканов.

Ученые уверяют: благоприятные условия - достаточно плотная атмосфера, жидкая вода, комфортная температура - сохранялись на Луне в течение нескольких миллионов лет. Этого времени вполне могло хватить для того, чтобы окружающая среда наполнилась жизнью. Хотя бы примитивной.

На Земле примитивная жизнь в виде цианобактерий завелась как раз 3,5-3,8 миллиардов лет назад. Считается, что их занесло из космоса - на метеоритах, кометах и астероидах. Аналогичным образом бактерии попали и на Луну, находившуюся рядом. На какое-то время они там прижились. Но, в итоге, когда местные условия изменились, вся имевшаяся живность вымерла, не успев положить начало дальнейшему эволюционному процессу.

Жизнь на Землю и на Луну занесли небесные тела, бомбардировавшие нашу планету и наш естественный спутник примерно 3,8 миллиардов лет назад.

Мечта астробиологов — проверить свои теории. И поискать следы жизни непосредственно на Луне. Например, в тех местах, где могли находиться водоемы. Шансы что-нибудь найти отнюдь не нулевые.