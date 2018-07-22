2018-07-22T16:40:18+03:00
Звезды

"Самая горячая бабушка" с 6-м размером: "Грудные имплантаты меня убивают"

Женщина решилась на маммопластику 10 лет назад, но не думала, что это приведет к таким последствиям
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
У Джины четверо детей, а сейчас подрастает ещё и внучка, но это не мешает ей претендовать на титул самой горячей бабушки в миреУ Джины четверо детей, а сейчас подрастает ещё и внучка, но это не мешает ей претендовать на титул самой горячей бабушки в миреФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Когда смотришь на фотографии 47-летней австралийки Джины Стюарт, трудно представить, что она уже два года как бабушка. И что маленькая внучка Элли вместо того, чтобы ходить с бабушкой в парк кормить уточек, просит взять ее с собой на тренировку. Да- да, так хорошо выглядит в преддверии 50-летнего юбилея австралийка благодаря тому, что всю жизнь следит за питанием и 4 раза в неделю занимается спортом. Причем, в основном, это силовые тренировки. Недавно Джина заняла 12-е место в престижном конкурсе Miss Maxim, потеснив молоденьких участниц.

У Джины четверо детей, а сейчас подрастает ещё и внучка, но это не мешает ей претендовать на титул самой горячей бабушки в мире. Однако недавно, из-за грудных имплантов, которая женщина вставила себе 10 лет назад, в ее жизни появились заботы посерьезнее выигрыша в конкурсе. Из-за искусственной груди у неё начались проблемы со здоровьем: тошнота, хроническая усталость, панические атаки и выпадение волос.

strawberriesandcream1strawberriesandcream1
I want to see the world and not just through a window
1117 отметок «Нравится»99 комментариевInstagram

«Эти токсичные пластиковые пакеты в моей груди отравляют меня. Я никогда до этого так не болела, но за последний год у меня был грипп шесть раз. Я чувствую, что умираю каждый день» - призналась дама. Ее очень беспокоит тот факт, что Австралийская администрация лекарственных средств признала импланты, которые она носит теми, что могут способствовать появлению онкологии. Джин вступила в группу в "Фейсбуке", которая посвящена этой проблеме. А также тщательно следит за своим питанием и не употребляет пищу и воду из пластиковой посуды.

strawberriesandcream1strawberriesandcream1
I love pulling my own strings
4760 отметок «Нравится»314 комментариевInstagram

«Я очень сожалею, что увеличила грудь. Я могла бы провести последние десять лет жизни здоровой, вместо того чтобы всё время чувствовать себя так плохо», - рассказывает сексуальная блондинка.

strawberriesandcream1strawberriesandcream1
Fact! Blue eyes have only existed for 10,000 years There s more to me than meets the eye
3421 отметок «Нравится»267 комментариевInstagram

Казалось бы, ну что ж трепать себе нервы, ведь импланты можно удалить. Однако врачи как раз делать этого не советуют. И теперь Джина в растерянности. Она увеличила грудь из-за комплексов и понимает, что возвращаться к родному второму размеру будет непросто. Но женщина многое переосмыслила и считает, что люди не должны менять себя в угоду другим и во вред своему здоровью.

«Я не знаю, как морально отреагирую на то, что буду снова просыпаться с маленькой грудью. <...> Но они (имплантаты. — Прим. Kp.ru) убивают людей. Меня больше не волнуют большие сиськи, я просто хочу быть здоровой»,- подытоживает она.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Трамп обвинил СМИ в принижении значения его «великолепной встречи с Путиным»
Стало известно о скорой выдаче Ассанжа британским властям
Канада примет до 250 членов организации «Белые каски»
Рогозин объявил о начале создания ракеты «Союз-5»
МЧС РФ предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
«Обсудили широкий круг вопросов»: Госдеп рассказал о телефонном разговоре Лаврова и Помпео
При землетрясении на западе Ирана пострадали 20 человек
В Осло установили памятник жертвам норвежского националиста Брейвика
Президент Ирана - Трампу: "Не играйте с огнем или пожалеете об этом"
Советник Рейгана назвала приглашение Путина в Вашингтон хорошим знаком
Порошенко уверен, что флаг Украины будет поднят во всех городах Донбасса
Глава МИД Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов в мире
Сирия и Южная Осетия установили дипотношения
В ДНР заявили, что Киев сформировал снайперский отряд в Донбассе
В Госдуме заявили, что Порошенко должен брать пример с боксера Усика
Власти Таиланда потратят $1,3 млн на восстановление пещеры, из которой спасали детей
Путин заявил, что российский спорт находится на подъеме
Система ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила два неизвестных беспилотника
ОНК проверяет сведения об обвиняемом в госизмене мужчине в "Лефортово"
Гройсман предложил присвоить боксеру Усику звание Героя Украины
Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за экс-советником Трампа
Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов "Белых касок"
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 19V
Убийце журналистов Capital Gazette предъявлены обвинения по 23 пунктам
Кенийский выпускник Стэнфорда три недели жил на улице в Киеве
"Идиотизм": Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика‍