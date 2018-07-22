"Самая горячая бабушка" с 6-м размером: "Грудные имплантаты меня убивают"

СЕГОДНЯ 16:33 2018-07-22T16:40:18+03:00

У Джины четверо детей, а сейчас подрастает ещё и внучка, но это не мешает ей претендовать на титул самой горячей бабушки в мире Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женщина решилась на маммопластику 10 лет назад, но не думала, что это приведет к таким последствиям

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Когда смотришь на фотографии 47-летней австралийки Джины Стюарт, трудно представить, что она уже два года как бабушка. И что маленькая внучка Элли вместо того, чтобы ходить с бабушкой в парк кормить уточек, просит взять ее с собой на тренировку. Да- да, так хорошо выглядит в преддверии 50-летнего юбилея австралийка благодаря тому, что всю жизнь следит за питанием и 4 раза в неделю занимается спортом. Причем, в основном, это силовые тренировки. Недавно Джина заняла 12-е место в престижном конкурсе Miss Maxim, потеснив молоденьких участниц.

У Джины четверо детей, а сейчас подрастает ещё и внучка, но это не мешает ей претендовать на титул самой горячей бабушки в мире. Однако недавно, из-за грудных имплантов, которая женщина вставила себе 10 лет назад, в ее жизни появились заботы посерьезнее выигрыша в конкурсе. Из-за искусственной груди у неё начались проблемы со здоровьем: тошнота, хроническая усталость, панические атаки и выпадение волос.

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«Эти токсичные пластиковые пакеты в моей груди отравляют меня. Я никогда до этого так не болела, но за последний год у меня был грипп шесть раз. Я чувствую, что умираю каждый день» - призналась дама. Ее очень беспокоит тот факт, что Австралийская администрация лекарственных средств признала импланты, которые она носит теми, что могут способствовать появлению онкологии. Джин вступила в группу в "Фейсбуке", которая посвящена этой проблеме. А также тщательно следит за своим питанием и не употребляет пищу и воду из пластиковой посуды.

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«Я очень сожалею, что увеличила грудь. Я могла бы провести последние десять лет жизни здоровой, вместо того чтобы всё время чувствовать себя так плохо», - рассказывает сексуальная блондинка.

strawberriesandcream1 Fact! Blue eyes have only existed for 10,000 years There s more to me than meets the eye

Казалось бы, ну что ж трепать себе нервы, ведь импланты можно удалить. Однако врачи как раз делать этого не советуют. И теперь Джина в растерянности. Она увеличила грудь из-за комплексов и понимает, что возвращаться к родному второму размеру будет непросто. Но женщина многое переосмыслила и считает, что люди не должны менять себя в угоду другим и во вред своему здоровью.

«Я не знаю, как морально отреагирую на то, что буду снова просыпаться с маленькой грудью. <...> Но они (имплантаты. — Прим. Kp.ru) убивают людей. Меня больше не волнуют большие сиськи, я просто хочу быть здоровой»,- подытоживает она.