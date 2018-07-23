Как я дождалась потерянный авиакомпанией чемодан

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-23T18:39:18+03:00

Потеря багажа по вине авиакомпании - конечно же неприятность, но правильные действия пассажира могут существенно повысить шансы скоро увидеть свой чемодан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почему не надо паниковать и что сделать, как только вы поняли, что ваш багаж не прилетел вместе с вами

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Черный, синий, коробка, рюкзак, опять черный, опять синий... А где же мой? Лента с чемоданами крутится, моего все нет. Транспортер остановился и перестал выплевывать чемоданы.

- Вашего тоже нет?

- Неа, - переглянулись мы с солидным мужчиной в деловом костюме. Он, не иначе, “Самсонайт” ждал, все они, в костюмах, с самсонайтами летают. . Так и оказалось, кстати – это я уже в процессе заполнения бумаг узнала.

Итак, вы не дождались своего чемодана в аэроопорту. Что делать дальше? Куда идти? Какие бумаги заполнять? Как отслеживать судьбу своих вещей? И можно ли вообще как-то избежать таких историй? Рассказываю на своем примере (ну и со статистикой для убедительности).

Шаг 1. Идем к стойке розыска багажа

В “Шереметьево” ее видно сразу, прямо по центру зала, где выдают багаж. В других аэропортах, во всяком случае, в крупных, тоже найти несложно – как правило, такие стойки расположены рядом с транспортерами. Если не видите, смотрите на указателях “Розыск багажа” или Lost&Found, Lost Luggage. Или спросите любого сотрудника аэропорта. Я от поисков была избавлена – у стойки уже толпилось человек пятнадцать. С разных рейсов, разных авиакомпаний, с разной степенью усталости, истеричности и чувства юмора.

- Я летела из Нью-Йорка с двумя чемоданами. Один прилетел, второй нет! И прилетел-то как раз тот, что не особо нужен – с подарками. А тот, где одежда и все вещи, - нет, - недоумевает юная брюнетка.

Не дождавшись чемодана, первым делом следует отправиться к стойке "Розыск багажа".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И правда, как так – чемоданы же одновременно сдавали, почему один пропал?

- Ну они же веревкой не связаны, всякое бывает, - сотрудника багажной стойки вообще ничем не удивишь. Он обслуживает пассажиров нескольких европейских авиакомпаний. Рядом – еще одна сотрудница, к ней стоят люди, чей багаж не привез “Аэрофлот”.

- Дайте мне телефон вашего начальника! И представителя авиакомпании! А вы сам почему без бэджа? Кто вы такой? - у моего попутчика в костюме явно сдали нервы.

С нашего рейса не прилетели штук десять сумок. Грузчики целую тележку не успели к самолете докатить что ли?

- И правда странно, - соглашается сотрудник без бэджа и куда-то звонит. - Проверьте борт, тут очень много багажа не хватает.

Проверили. Не нашли. Начинаем заполнять бумаги.

Шаг 2. Заполняем заявление на розыск багажа

Эта бумага – для авиакомпании. Вам могут выдать бланк (если за границей, то на английском и языке той страны, куда прилетели). Либо просто чистый листок бумаги – а данные в форму на компьютере внесет сотрудник. В любом случае надо указать:

- ваши фамилию-имя;

- номер рейса и откуда прилетели. Если рейс стыковочный – то все его сегменты;

- цвет и марку чемодана, его “особые приметы” (мягкий и жесткий, кожаный или пластиковый, сколько колес и т. д.);

- ваш телефон и мэйл;

- адрес для доставки багажа. Если прилетели домой – домашний. Если в отпуск – то отель. В общем, тот, где вас можно будет найти в ближайшие день – два – три. Обычно чемоданы приезжают за такой срок.

Пассажиры в ожидании багажа в зоне прилета.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стойке просят паспорт багажную квитанцию – обычно ее прикрепляют к посадочному талону. У моего соседа по рейсу ее не оказалось. Но ничего. Хватило номера электронного билета, в онлайн-системе быстро нашли и номер багажной бирки.

Шаг 3. Заполняем таможенную декларацию и ставим штамп

Этот шаг вас ждет, если вы прилетели в Россию из-за границы. Если на внутренних рейсах багаж пропал – пропускайте. В европейском аэропорту в той же ситуации меня тоже не просили заполнять таможенную декларацию.

- Вот еще декларация, заполните в трех экзепмлярах. Это требование таможни, - молодой человек за стойкой и сам понимает, что терпение наше на исходе. А тут – в трех экземплярах!

Почему нужна декларация? Обычно пассажиры сами проходят таможню, получив чемодан. Идем через “зеленый коридор” (декларировать простому туристу чаще всего нечего). Иногда просят поставить сумки на сканер. А тут чемодан будет проходить таможню без хозяина.

В декларации минимум писанины, в основном галочки в нужных графах. Имя-фамилия-гражданство, откуда прилетели и так далее. Из важных моментов: надо ставить галочку в графе “Несопровождаемый багаж”. И не описывать подробно весь богатый внутренний мир чемодана, хотя место для этого на бланке есть! Просто – чемодан такой-то марки, 1 штука.

Дальше – хит программы. Очередь на таможню, чтобы поставить штампы на всех экземплярах декларации. Ставят их моментально и без вопросов, ситуация для шереметьевских таможенников привычная. Просто ждать долго. В одну очередь стоят и потеряшки, и те, кому реально есть что декларировать. Перед мной был квартет музыкантов с ценными инструментами. Ну, вы понимаете.

Дождалась. Несу декларации обратно на стойку розыска багажа.

Итого: 2 часа времени в аэропорту ушло на все бумаги и очереди. Я-то думала, что раз уж без чемодана, налегке, поеду домой на автобусе, на такси сэкономлю. Но вымоталась за эти два часа больше, чем за весь полет. Все-таки такси.

В большинстве случаев найденный багаж отправят к вам ближайшим рейсом авиакомпании.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4. Отлеживаем судьбу чемодана онлайн

Взамен всех заполненных бумаг выдают так называемый номер файла – по нему теперь и надо следить за судьбой чемодана. Точнее, можно просто ждать звонка от курьера. Но кто ж будет спокойно ждать, когда там 20 килограммов родной одежды и свежего шопинга!

Онлайн-системе WorldTracer нужен как раз номер файла и ваша фамилия. Заходите в нее через сайт авиакомпании, раздел “Розыск багажа”. Я начала это делать, добравшись домой.

И, о чудо, статус на сайте менялся быстро. Вечером появилась информация о том, каким рейсом теперь полетит чемодан. В большинстве случаев отправляют ближайшим, какой есть у авиакомпании на том же маршруте. А это уж как повезет – бывает по несколько рейсов в день, как между Москвой и Питером, Парижем или Хельсинки. А бывает, что один.

С утра сайт порадовал тем, что чемодан уже в “Шереметьево”, следующий статус – идентификация (ну то есть авиакомпания сверяет все бирки, заявления и уже уверена, что этот багаж мой). И вскоре - передан транспортной компании для доставки. Ура!

5. Встречаем чемодан дома

С утра передан, в обед передан, уж вечер близится, и ни нового статуса, ни чемодана все нет. Звоню в службу розыска багажа “Шереметьево”. Удивительно – трубку взяли моментально, никакой музыки и “Мы рады вашему звонку...”. По номеру файла столько же моментально подтвердили: да, чемодан уже у курьера, привезут сегодня.

Хоть и ближе к полуночи, но привезли действительно сегодня. Я переживала, что не успела упаковать чемодан и даже закрыть на замки все отделения. Как он будет себя чувствовать после приключений? А он приехал опечатанным со всех сторон в красные пластиковые ленты – не подкопаешься!

Курьер попросил ту самую бумажку с номером файла и вручил долгожданный чемодан. Мы воссоединились всего через сутки. И большую часть этого времени он провел в Москве – в ожидании идентификации и доставки.

ЦИФРЫ

4,65 миллиардов чемоданов перевезли авиакомпании мира в 2017 году.

Из каждой тысячи чемоданов не прилетает вовремя 5 – 6 штук (если совсем точно, 5,57). При этом в Европе показатель выше: 8 – 9 чемоданов, в Северной Америке три, а надежнее всего работают аэропорты Азии – там застревают с 1 – 2 чемоданами из тысячи.

На 70% меньше стало проблем с багажом за последние 10 лет – в первую очередь благодаря новым системам отслеживания, которыми пользуются аэропорты и авиакомпании. А вскоре к делу собираются подключить искусственный интеллект.

По данным SITA – международной компании, занимающейся телекоммуникационными услугами в авиации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как снизить риски

Единственный стопроцентный способ избежать проблем с багажом – вообще летать только с ручной кладью. Но есть несколько способов, которые снизят риск того, что именно ваш чемодан не прилетит вовремя.

1. Летайте прямыми рейсами. Багаж путают или не успевают перегрузить обычно во время стыковок в аэропорту.

2. Если летите со пересадкой, лучше чтоб время стыковки было хотя бы полтора – два часа. Если между рейсами 40 – 50 минут, куда больше шансов, что поклажу не успеют перегрузить с одного борта на другой.

3. Прикрепите на багаж бирку с вашим именем и телефоном.

4. Всегда отрывайте старые багажные этикетки. Штрих-код на них считывается автоматически. И есть вероятность, что чемодан случайно отправят по адресу вашего предыдущего полета.

ПРАВА ПАССАЖИРА

Недавно вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые приводят его в соответствие с международным законодательством – Монреальской конвенцией. Если авиакомпания потеряла, задержала или повредила багаж, теперь максимальная сумма выплат составит около 98 тысяч рублей (точная цифрва опредлеляется исходя из курса нескольких валют). Прежде россияне могли рассчитывать на 600 рублей за 1 кг багажаа. Стандартный 23-килограммовый чемодан тянул максимум на 13 800 рублей. Так что тут сумма выплат заметно увеличена. Но реальный ущерб придется доказать.