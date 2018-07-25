2018-07-26T12:28:49+03:00
Гражданская оборона

Великолепный зэк: смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему?

Обсуждаем в эфире программы «Гражданская оборона» на Радио «Комсомольская правда»
Владимир ВОРСОБИН
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Великолепный зэк: смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему?Великолепный зэк: смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему?
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Великолепный зэк: смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему?.Гражданская оборона. В студии Владимир Ворсобин и Дмитрий Пискунов, юрист Комитета против пыток. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram: номер +7-967-200-97-02 Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/

Великолепный зэк: смогут ли пытки одного заключенного сломать всю систему?

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