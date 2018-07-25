Чем на самом деле живет русская глубинка? Часть 2-я

Чем на самом деле живет русская глубинка?.Внутренняя политика. Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? В студии Роман Голованов и Роман Карманов. Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке.