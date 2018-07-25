2018-07-25T21:06:00+03:00
История современности

Минобороны рассекретило «премии» за подбитый танк и самолет

Сколько платили военным в разные века, рассказывает новая экспозиция в Центральном музее Вооруженных Сил России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Центральном музее Вооруженных Сил России открылась выставка о финансах в армии.В Центральном музее Вооруженных Сил России открылась выставка о финансах в армии.Фото: Александр БОЙКО
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ЗАРПЛАТА В КИЛО

Выставка начинается с россыпи 28-граммовых серебряных рублей Петра Первого и деревянного бочонка в которых их привозили на передовую. Не трудно представить, что жалование младшего офицера могло весить больше 2 кило. Воинская служба действительно была не легка: только в 1769 году Екатерина Вторая введет первые ассигнации. Причиной тому стали не жалобы на тяжесть жалованья - просто не хватало серебра. В начале 19-го века младшие офицеры получали 150 рублей, к середине около 200, а под конец столетия подпоручику выдавали на руки уже 600 рублей. При этом офицеры получали серьезные доплаты за награды.

В таких бочонках перевозилось денежное довольствие в начале 18 века. Фото: Александр БОЙКО

В таких бочонках перевозилось денежное довольствие в начале 18 века.Фото: Александр БОЙКО

100 000 РУБЛЕЙ ЗА БОРОДИНО

Еще до вхождения на престол Петра Первого наградами служили серебряные и золотые монеты. Их вручали перед строем, и солдаты делали в них дырочки, чтобы приколоть к форме.

- Мода эта пришла из Италии, где ходила разменная монета сольдо, и именно оттуда в 17-ом веке в русском языке и появилось слово солдат, - пояснил начальник научно-экспозиционного отдела музея полковник Владимир Семченко. А деньги за подвиги стали платить чуть позже. Например, за Бородинское сражение император Александр Первый выдал Михаилу Кутузову премию в 100 000 рублей. Но когда узнал, что случилось с Москвой, вернуть средства уже не смог.

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова во время осмотра экспозиции. Фото: Александр БОЙКО

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова во время осмотра экспозиции.Фото: Александр БОЙКО

Мотивировать и благодарить солдат 60 граммами водки начали в те же лихие столетия.

- Вдоль строя шел фельдфебель и приговаривал: "Кто лоб не крестит, тот водку не пьет". Те, солдаты, что не пили, получали выплату медью. За орден Святой Анны служивый получал ежегодную добавку к пенсии в 350 рублей, а за орден Святого Андрея Первозванного - 1000 рублей.

СЭКОНОМИЛИ 50 МИЛЛИАРДОВ

В революционное время денег солдатам не жалели. В экспозиции тому посвящен отдельный уголок.

- В полевых условиях финансовый отдела штаба председателя Реввоенсовета Льва Троцкого находился в вагоне охраняемого поезда, где был даже вагон-сейф. Троцкий не скупился на выплаты, и приплачивал революционным матросам по 200 рублей в месяц, так как считал, что контра боится их больше всего.

Вопрос о борьбе с коррупционерами всегда стоял остро. Фото: Александр БОЙКО

Вопрос о борьбе с коррупционерами всегда стоял остро.Фото: Александр БОЙКО

Надо отметить, что зарплата российского офицера стала дотягивать до мирового уровня только в последнее время, несмотря на то, что со времен Петра Первого до Великой Отечественной войны включительно до 50% бюджета страны уходило на выплаты военным и членам их семей, на оборону. А впервые стали экономить, снижая себестоимость боевой техники, как ни удивительно, во время Великой Отечественной. Деньги на вооружение жертвовали граждане, организации. Благодаря внутренним займам за годы войны удалось сэкономить и перераспределить на другие нужды обороны 50 миллиардов рублей!

ПЕРЕДОВИКИ ВОЙНЫ

За стеклами экспозиции - и первые зарплатные книжки красноармейцев образца 1918 года, и раздаточные ведомости на известных всему миру офицеров. Согласно рассекреченными документам, командир авиадивизии полковник Александр Покрышкин получал в месяц на руки 1800 рублей. А командир дивизии гвардии полковник Василий Сталин - 5095 рублей.

Раздаточные ведомости, один из фигурантов - Василий Сталин. Фото: Александр БОЙКО

Раздаточные ведомости, один из фигурантов - Василий Сталин.Фото: Александр БОЙКО

За каждый сбитый самолет их летчки получали 1000 рублей. За подбитый танк наводчику противотанкового ружья полагалось 500 рублей, а солдату остановившему танк гранатой - 1000 рублей. Если же танк подожгла группа бойцов, им выдавали 1500 рублей на всех. Деньги на фронт привозили в железных полковых сейфах. Бывало, их закапывали во время окружения в землю, а через годы находили, и средства возвращали в бюджет.

Размеры денежных премий времен Великой отечественной. Фото: Александр БОЙКО

Размеры денежных премий времен Великой отечественной.Фото: Александр БОЙКО

Неплохо зарабатывали на гитлеровцах снайперы. В музее рядом с кителем знаменитого снайпера Василия Зайцева, что положил 225 фрицев, висит приказ 1942 года за подписью Иосифа Сталина. Из него следует, что снайпер-ефрейтор имел оклад в 25 рублей в месяц. Но если бил гада метко и регулярно, то получал звание сержанта с окладом в 35 рублей, а на третий год службы зарабатывал уже 200 рублей.

Оригинал приказа 1942 года за подписью главнокомандуещего. Фото: Александр БОЙКО

Оригинал приказа 1942 года за подписью главнокомандуещего.Фото: Александр БОЙКО

30% ЗА ГОРНУЮ МЕСТНОСТЬ

О доплатах за боевые действия в современной армии на выставке нет ни слова. Между витринами СССР и России лишь ободряющий плакат: "Советская зарплата 1985 года в 190 рублей, это сегодня 51 110 рублей".

Ободряющий плакат о зарплатах прошлых и настоящих. Фото: Александр БОЙКО

Ободряющий плакат о зарплатах прошлых и настоящих.Фото: Александр БОЙКО

Известно, что вплоть до 2001-го года за сутки в районе контртеррористической операции в Чечне российским офицерам доплачивали к окладу 950 рублей. Многие контрактники и офицеры получили право на статус "Участник боевых действий", и доплату к пенсии в 2869 рублей.

Оружие Победы. Фото: Александр БОЙКО

Оружие Победы.Фото: Александр БОЙКО

По данным Финслужбы Минообороны России командир взвода, лейтенант сейчас получает 63 600 рублей в месяц, а к 2020 году будет иметь 71 542 рубля. Полковник зарабатывает 85 345, и через два года может рассчитывать на 96 001 рублей.

За "особые условия службы" и участие в миротворческих операциях нашим военнослужащим сейчас доплачивают 25% к денежному довольствию, а тем, что выполняют их в горной местности - 30%. В денежном исчислении это не так много - около 6000 рублей. Есть выплаты и за награды: медали "За боевое отличие", "За воинскую доблесть", "За разминирование" дают прибавку к семейному бюджету в 6 тысяч рублей.

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