СЕГОДНЯ 13:15 2018-07-27T13:55:02+03:00

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Сочетание голубых глаз, смуглой кожи и смоляных волос – очень редкое и контрастное, поэтому в инстаграме пятилетнюю жительницу Нигерии по имени Джэир уже назвали «самой красивой девочкой в мире». А сам фотограф Моуф Бамаива, который запечатлел маленькую красавицу, заявил, что она похожа на ангела.

mofebamuyiwa Фото девочки по имени Джейр

Моуф отметила, что несмотря на то, что у Джейр не было модельного опыта, она ничуть не боялась камеры, поэтому так естественно и непринужденно получилась на снимках. Когда фотограф увидел девочку на деревенской свадьбе, он предложил ее матери сделать профессиональную сессию для дочери и завести ей инстаграм. Просто так. Во имя светлой красоты. Сначала родительница отнекивалась и стеснялась, но спецу удалось ее уговорить.

mofebamuyiwa J A R E

За несколько дней снимки Джэир набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой». Тем не менее, нашлись и критики, обвинившие Бамаива в использовании фоторедактора и в том, что на девочку якобы надели парик. Кстати, у Джэир есть две сестры, которым 7 и 10 лет, но они в отличие от самой младшенькой, они не обладают столь контрастной внешностью.

the_j3_sisters Джейр с сестрами

К слову, в 2017 году статуса «самой красивой девочки» по мнению британских СМИ удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.