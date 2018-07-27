2018-07-27T13:55:02+03:00
Общество

В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» #сочныеновости

Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива
Ольга АНТОНОВА
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Самая красивая девочка в мире живёт в Нигерии.Самая красивая девочка в мире живёт в Нигерии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сочетание голубых глаз, смуглой кожи и смоляных волос – очень редкое и контрастное, поэтому в инстаграме пятилетнюю жительницу Нигерии по имени Джэир уже назвали «самой красивой девочкой в мире». А сам фотограф Моуф Бамаива, который запечатлел маленькую красавицу, заявил, что она похожа на ангела.

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Фото девочки по имени Джейр
6096 отметок «Нравится»186 комментариевInstagram

Моуф отметила, что несмотря на то, что у Джейр не было модельного опыта, она ничуть не боялась камеры, поэтому так естественно и непринужденно получилась на снимках. Когда фотограф увидел девочку на деревенской свадьбе, он предложил ее матери сделать профессиональную сессию для дочери и завести ей инстаграм. Просто так. Во имя светлой красоты. Сначала родительница отнекивалась и стеснялась, но спецу удалось ее уговорить.

mofebamuyiwamofebamuyiwa
J A R E
27302 отметок «Нравится»992 комментариевInstagram

За несколько дней снимки Джэир набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой». Тем не менее, нашлись и критики, обвинившие Бамаива в использовании фоторедактора и в том, что на девочку якобы надели парик. Кстати, у Джэир есть две сестры, которым 7 и 10 лет, но они в отличие от самой младшенькой, они не обладают столь контрастной внешностью.

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Джейр с сестрами
5633 отметок «Нравится»50 комментариевInstagram

К слову, в 2017 году статуса «самой красивой девочки» по мнению британских СМИ удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.

Сочные новости.

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