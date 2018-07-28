В плену огня: 5 страшных катастроф в небоскребах

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-28T08:58:33+03:00

Миф о повышенной опасности жизни в небоскребах, вроде бы, давно развеян, однако многие до сих пор относятся к высоткам с подозрением. И на то есть свои причины: авария может произойти в любом доме, но далеко не каждая из них окажется столь масштабной

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Вот лишь несколько примеров крупных аварий, случившихся в небоскребах:

Мадрид, небоскреб «Виндзор», 2005

Деловой центр «Виндзор» был одной из самых знаменитых высоток Мадрида, а в 2005 году стал причиной самого крупного пожара в истории города. И сам виновник «торжества» этот день не пережил – он сгорел дотла, оставив после себя только железобетонный остов. Впрочем, вскоре его также демонтировали, поскольку, не выдержав высоких температур, он мог рухнуть в любой момент и нанести ущерб прилегающим зданиям.

Такие разрушения произошли, разумеется, не в одночасье – «Виндзор» полыхал почти сутки. Многие мадридцы в тот день вспомнили трагедию 11 сентября, тем более, в небоскребе, по словам очевидцев, слышались взрывы. Однако власти исключили версию террористического нападения: по их словам, взрывался газ, а причиной возгорания стало короткое замыкание.

К счастью, здание на тот момент было закрыто на ремонт, поэтому серьезных человеческих жертв удалось избежать, только несколько пожарных получили легкое отравление дымом.

Шанхай, жилой комплекс, 2010 год

Переживший катастрофу шанхайский небоскреб также находился в процессе ремонта, правда на этот раз косметического, так что на момент аварии в здании находилось множество людей и человеческие жертвы измерялись десятками. 53 жителя комплекса погибли, еще 70 попали в больницу с серьезными повреждениями, в том числе 17 – в критическом состоянии. Ситуацию усугубило сильнейшее задымление, которое не позволяло приблизиться к верхним этажам спасательным вертолетам. В результате, пытаясь спастись от огня, некоторые люди выпрыгивали из окон.

Причиной пожара вновь стало короткое замыкание, но на этот раз даже удалось найти виновников происшествия – оно было вызвано четырьмя рабочими, ремонтирующими одну из квартир.

Сан-Паулу, заброшенная высотка, 2018

Несмотря на то, что формально небоскреб в Сан-Паулу принадлежал полиции, на деле он был давно заброшен и заселен сквотерами, поэтому точное количество жертв катастрофы определить довольно сложно. Ночью 1 мая здание загорелось и в течение полутора часов обрушилось, вероятно, погребя под обломками часть жителей. По официальным данным, один человек погиб и еще 34 значатся пропавшими без вести, однако реальная ситуация может отличаться.

К столь серьезным последствиям привела семейная ссора: если верить соседям, пара готовила ужин, и в какой-то момент жена толкнула мужа, который подливал в это время в огонь горючее вещество. Их одежда загорелась, они скинули ее на пол и, не сообщив никому о пожаре, покинули здание. Став свидетелем размолвки, один из жителей небоскреба побежал наверх, предупреждая о катастрофе, но огонь распространялся слишком быстро, и до верхних этажей «вестник» добраться не смог.

Чикаго, здание Национального банка, 2004

Панорама Чикаго славится своими небоскребами, однако в декабре 2004 года вид на город был значительно испорчен. В 125-метровом здании Национального банка вспыхнуло пламя, в течение считанных минут охватившее 2 этажа. Пожар занялся уже поздним вечером – официально рабочий день давно закончился, но в действительности далеко не все сотрудники к тому моменту разошлись по домам. В результате без жертв не обошлось: 37 человек отравились угарным газом – многие из них попали в больницу в тяжелом состоянии. На борьбу со стихией стянули треть пожарной силы города, и некоторые из спасателей также оказались в числе пострадавших.

Причиной трагедии стала неисправная проводка. Совсем не упростил ситуацию тот факт, что, по признанию властей Чикаго, система пожарной безопасности в здании была неисправна.

Лондон, жилой комплекс Grenfell Tower, 2017 год

Одна из самых страшных трагедий в истории современной Великобритании разразилась в результате комбинации факторов. Во-первых, в Grenfell Tower не работали противопожарные разбрызгиватели. Во-вторых, облицовка здания, как оказалось, не соответствовала стандартам безопасности и не являлась огнеупорной. И наконец, пожар занялся в позднее время, когда многие жители небоскреба находились дома. К тому же, рекомендации властей предписывали не покидать квартиры в случае возгорания. К сожалению, этот совет мог бы быть действенным только в том случае, если бы в высотке соблюдались требования пожарной безопасности. А началось все со взрыва холодильника на одном из нижних этажей здания.

На момент аварии в высотке проживали почти 600 человек – из них 72 погибли, а все остальные лишились крова. Пострадавшим власти предоставили жилье в элитном районе Лондона, а также возместили материальный ущерб из специально учрежденного фонда размером в 5 млн. фунтов.

Впрочем, год спустя, страсти вокруг катастрофы в Grenfell Tower не утихают: сейчас в Британии проходит открытое рассмотрение дела, когда свидетельские показания может дать любой желающий. Свой вклад вносят и журналисты – результаты их расследования можно увидеть на телеканале HISTORY в передаче «Катастрофы, изменившие Британию», премьера которой состоится 25 августа в 22:00 (Мск).