2018-07-30T00:41:33+03:00
Телевизор

Почему «Друзья» - главный сериал всех времён и народов

В Международный день дружбы, который отмечается 30 июля, вспоминаем секрет шести неидеальных приятелей, покоривших мир
Александра ЛЯБИНА
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«Друзья» - самый успешный телесериал в истории.«Друзья» - самый успешный телесериал в истории.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еду печатают на принтерах, братья Вачковски стали сёстрами, США руководит чудак из «Один дома» … Мы и не заметили, как попали в новый мир за последнюю четверть века! Но прихватили с собой кое-что вне времени. Например, любовь к сериалу «Друзья».

Ситком о шести приятелях шёл целых 10 лет (с 1994 по 2004 год), в нём не было спецэффектов и лихо закрученного сюжета. Но он признан лучшим в истории американского ТВ. Так почему же «Друзей» до сих пор смотрят и пересматривают?

Тому есть, как минимум, три причины:

- «Каждому нужны друзья», - гласит слоган сериала. И не поспоришь: каждому. Поэтому так приятно наблюдать за настоящей дружбой, пусть и на экране. И мечтать о похожей компании – где весело и все горой друг за друга.

- Гениальный подбор актёров! Можете ли вы представить себе в роли взбалмошной Рейчел кого-то, кроме Дженнифер Энистон? А кто ещё мог бы петь так трогательно и забавно, как Лиза Кудроу? В «Друзьях» все на своих местах, поэтому им веришь.

- Юмор. «Друзья» - простые ребята, а не супергерои. Они попадают в такие же нелепые ситуации, как и мы с вами. Иногда им не хватает денег. Иногда – здравомыслия. Но всегда они отвечают на проблемы с иронией! Их позитив заразителен.

А как вы думаете, в чём секрет успеха «Друзей»?

КСТАТИ

7 интересных фактов о сериале «Друзья»

1. Помните логотип сериала? Слово «Friends» с точками разного цвета между буквами. Каждая из шести точек символизирует одного из главных героев ситкома.

Видите точки в названии? Они неспроста. Символизируют каждого из друзей. Фото: постер к сериалу

Видите точки в названии? Они неспроста. Символизируют каждого из друзей. Фото: постер к сериалу

2. Брюс Уиллис снялся в «Друзьях» бесплатно. Это стало итогом проигрыша. Актёр поспорил с Мэттью Перри по поводу результатов фильма «Девять ярдов» в прокате. Перри выиграл. И Уиллис без гонорара сыграл в нескольких эпизодах «Друзей». Точнее – кое-какой гонорар «крепкому орешку» всё же перечислили, но он отдал всё на благотворительность.

3. У сценаристов сериала – беда с географией. «Любовь всей жизни» Фиби (Дэвид) дважды уезжал в командировку – в Минск. По мнению создателей ситкома, это в России.

4. В первом сезоне сериала каждый из актёров получал по 22,5 тысячи долларов за эпизод. К концу «саги о дружбе» - уже по миллиону.

5. Последнюю серию 10-го сезона (в 2004 году) посмотрели 52,5 млн зрителей. Всего за время проекта вышло 236 серий.

К десятому сезону производство каждой серии обходилось создателям в 10 млн долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К десятому сезону производство каждой серии обходилось создателям в 10 млн долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. К 20-летию сериала в Нью-Йорке открылась точная копия кофейни «Central Perk», где любили «зависать» Моника, Фиби, Рейчел, Чендлер, Росс и Джо.

7. В 2014 году, через 10 лет после окончания 10-го сезона, должно было выйти продолжение сериала и полнометражный фильм по его мотивам. Но этого не случилось. Каждый из 6 героев оказался занят другими проектами. Но вопрос с продолжением остаётся открытым – возможно, когда-то «Друзья» найдут друг на друга время.

МЕЖДУ ТЕМ

10 весёлых цитат из «Друзей»

— У меня научный вопрос: гомосапиенс вымерли потому, что они были гомосексуалистами?

— Джо, гомосапиенс — это люди.

— Но я ведь их не осуждаю!

***

— Кто-то украл мой сэндвич.

— Что говорит полиция?

***

— Так, у меня три грудки и одна ножка.

— Как же ты подбираешь себе одежду?

Слева направо, верхний ряд: Лиза Кудроу (Фиби), Дэвид Швиммер (Росс); нижний ряд: Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рейчел), Мэтт Леблан (Джоуи) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слева направо, верхний ряд: Лиза Кудроу (Фиби), Дэвид Швиммер (Росс); нижний ряд: Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рейчел), Мэтт Леблан (Джоуи)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

***

— Фиби, а ты бы не хотела нам помочь?

— Я бы очень хотела, только не хочу.

***

Никто не знает, что больнее – родить ребенка или получить удар между ног. Потому что ни один человек на свете не испытал и того, и другого.

***

— Сначала Чендлер и Моника поженятся и, кстати, сильно разбогатеют. Но у них не сложится. А я выйду замуж за Чендлера по расчету, а ты женишься на Рейчел, и у вас будут красивые дети. А потом мы обведем этих двоих вокруг пальца и поженимся. У нас будут деньги Чендлера и дети Рейчел. А усыновим мы их легко – из-за алкоголизма Рейчел.

— Ну, а что с Россом?»

— Не хочу углубляться, но мы поссоримся, и я убью его.

***

— Знаешь, о чем я сейчас думаю?

— Знаю. У тебя так давно не было секса, что ты думаешь, не отменили ли его вообще.

— Нет. Но теперь я думаю и об этом.

Возможно, «Друзья» когда-то всё же воссоединятся. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможно, «Друзья» когда-то всё же воссоединятся.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

***

Значит так: если бы я могла исполнить одно заветное желание, у всех людей на Земле были бы мир, изобилие, чистая экология и большие сиськи!

***

— Я попрошу ее жить со мной.

— Ты серьезно!?

— А почему бы и нет?

— Потому что ты знаешь ее всего шесть недель. У меня в холодильнике пакет молока, так вот у меня с ним более продолжительные отношения!

***

— Джо, ты не будешь есть?!

— Я слишком подавлен. Через 5 минут буду.

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