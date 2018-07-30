Почему «Друзья» - главный сериал всех времён и народов
Еду печатают на принтерах, братья Вачковски стали сёстрами, США руководит чудак из «Один дома» … Мы и не заметили, как попали в новый мир за последнюю четверть века! Но прихватили с собой кое-что вне времени. Например, любовь к сериалу «Друзья».
Ситком о шести приятелях шёл целых 10 лет (с 1994 по 2004 год), в нём не было спецэффектов и лихо закрученного сюжета. Но он признан лучшим в истории американского ТВ. Так почему же «Друзей» до сих пор смотрят и пересматривают?
Тому есть, как минимум, три причины:
- «Каждому нужны друзья», - гласит слоган сериала. И не поспоришь: каждому. Поэтому так приятно наблюдать за настоящей дружбой, пусть и на экране. И мечтать о похожей компании – где весело и все горой друг за друга.
- Гениальный подбор актёров! Можете ли вы представить себе в роли взбалмошной Рейчел кого-то, кроме Дженнифер Энистон? А кто ещё мог бы петь так трогательно и забавно, как Лиза Кудроу? В «Друзьях» все на своих местах, поэтому им веришь.
- Юмор. «Друзья» - простые ребята, а не супергерои. Они попадают в такие же нелепые ситуации, как и мы с вами. Иногда им не хватает денег. Иногда – здравомыслия. Но всегда они отвечают на проблемы с иронией! Их позитив заразителен.
А как вы думаете, в чём секрет успеха «Друзей»?
КСТАТИ
7 интересных фактов о сериале «Друзья»
1. Помните логотип сериала? Слово «Friends» с точками разного цвета между буквами. Каждая из шести точек символизирует одного из главных героев ситкома.
Видите точки в названии? Они неспроста. Символизируют каждого из друзей. Фото: постер к сериалу
2. Брюс Уиллис снялся в «Друзьях» бесплатно. Это стало итогом проигрыша. Актёр поспорил с Мэттью Перри по поводу результатов фильма «Девять ярдов» в прокате. Перри выиграл. И Уиллис без гонорара сыграл в нескольких эпизодах «Друзей». Точнее – кое-какой гонорар «крепкому орешку» всё же перечислили, но он отдал всё на благотворительность.
3. У сценаристов сериала – беда с географией. «Любовь всей жизни» Фиби (Дэвид) дважды уезжал в командировку – в Минск. По мнению создателей ситкома, это в России.
4. В первом сезоне сериала каждый из актёров получал по 22,5 тысячи долларов за эпизод. К концу «саги о дружбе» - уже по миллиону.
5. Последнюю серию 10-го сезона (в 2004 году) посмотрели 52,5 млн зрителей. Всего за время проекта вышло 236 серий.
К десятому сезону производство каждой серии обходилось создателям в 10 млн долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
6. К 20-летию сериала в Нью-Йорке открылась точная копия кофейни «Central Perk», где любили «зависать» Моника, Фиби, Рейчел, Чендлер, Росс и Джо.
7. В 2014 году, через 10 лет после окончания 10-го сезона, должно было выйти продолжение сериала и полнометражный фильм по его мотивам. Но этого не случилось. Каждый из 6 героев оказался занят другими проектами. Но вопрос с продолжением остаётся открытым – возможно, когда-то «Друзья» найдут друг на друга время.
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10 весёлых цитат из «Друзей»
— У меня научный вопрос: гомосапиенс вымерли потому, что они были гомосексуалистами?
— Джо, гомосапиенс — это люди.
— Но я ведь их не осуждаю!
***
— Кто-то украл мой сэндвич.
— Что говорит полиция?
***
— Так, у меня три грудки и одна ножка.
— Как же ты подбираешь себе одежду?
Слева направо, верхний ряд: Лиза Кудроу (Фиби), Дэвид Швиммер (Росс); нижний ряд: Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рейчел), Мэтт Леблан (Джоуи)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
***
— Фиби, а ты бы не хотела нам помочь?
— Я бы очень хотела, только не хочу.
***
Никто не знает, что больнее – родить ребенка или получить удар между ног. Потому что ни один человек на свете не испытал и того, и другого.
***
— Сначала Чендлер и Моника поженятся и, кстати, сильно разбогатеют. Но у них не сложится. А я выйду замуж за Чендлера по расчету, а ты женишься на Рейчел, и у вас будут красивые дети. А потом мы обведем этих двоих вокруг пальца и поженимся. У нас будут деньги Чендлера и дети Рейчел. А усыновим мы их легко – из-за алкоголизма Рейчел.
— Ну, а что с Россом?»
— Не хочу углубляться, но мы поссоримся, и я убью его.
***
— Знаешь, о чем я сейчас думаю?
— Знаю. У тебя так давно не было секса, что ты думаешь, не отменили ли его вообще.
— Нет. Но теперь я думаю и об этом.
Возможно, «Друзья» когда-то всё же воссоединятся.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
***
Значит так: если бы я могла исполнить одно заветное желание, у всех людей на Земле были бы мир, изобилие, чистая экология и большие сиськи!
***
— Я попрошу ее жить со мной.
— Ты серьезно!?
— А почему бы и нет?
— Потому что ты знаешь ее всего шесть недель. У меня в холодильнике пакет молока, так вот у меня с ним более продолжительные отношения!
***
— Джо, ты не будешь есть?!
— Я слишком подавлен. Через 5 минут буду.
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