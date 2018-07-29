СЕГОДНЯ 07:45 2018-07-29T14:50:00+03:00

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Любимым времяпровождением тогда было гулять с друзьями во дворе, пока не загонят домой. Там, во дворах, оттачивали мастерство в старых играх и придумывали новые. Ссорились и мирились. Обсуждали кинофильмы и книжки. Верили в черную кошку и в то, что поймать летящий пушок с одуванчика - к письму. Ждали старьевщиков, чтобы отдать им барахло с маминых антресолей и получить взамен колечко или смешную игрушку-обезьянку. Признавались в первой любви и клялись в вечной дружбе... Детские воспоминания - они делают нас сентиментальными и счастливыми.

1. Лакомства: хлеб с вареньем, фруктовое мороженое, жвачка

Съесть что-нибудь на улице - святое для любого советского ребенка. Во двор выходили с двумя видами вкусностей: 1. белый хлеб с маслом, присыпанный сахаром (варианты: намазанный сгущенкой или варьеньем); 2. черный хлеб, натертый пахучим растительным маслом и солью. У кого кусок больше, должен был дать откусить.

А еще, набегавшись, горланили под окном: "Ма! Дай на мороженое!". И из окна летел спичечный коробочек с мелочью. Самым дорогим был пломбир в шоколаде "Каштан" за 28 копеек. Самым дешевым - фруктовое, за 9. Ярко-розовое, в бумажном стаканчике, с деревянной палочкой. Оно быстро таяло и часто продавалось помятым. Взрослые называли его гадостью, а дети считали хитовым.

При СССР мороженое делали из натурального коровьего молока, без консервантов и растительных жиров, поэтому оно было и вкусным, и полезным. Фото: oldmos.ru

Но лакомством номер один, пожалуй, была жвачка. Советские не ценились. Фруктовый баббл-гам, американский или японский - вот это богатство. Пахла - сказочно, долго и вкусно жевалась, надувалась пузырем. А в некоторых был вкладыш с мультяшной картинкой. Вкладыши эти собирали, обменивали и даже продавали.

2. Газировка и томатный сок с солью

Стакан газированной воды с сиропом из автомата стоил 3 копейки. А можно было сделать себе двойной сироп. Как? После того, как автомат "булькнет" порцию сиропа, стакан нужно сразу убрать, чтобы газировка вылилась мимо. А уже второй заказ принять полным комплектом "сироп + вода".

Еще одно удовольствие - забежать в магазин и выдуть в отделе соков стакан томатного. Его любили больше других из-за церемонии: нужно было самому добавить ложечкой соль по вкусу.

Автомат с газировкой попал в фильм "Наваждение".

3. Игрушки: гэдээровские куклы, танчики, калейдоскоп

Из игрушек девочки больше всего любили гэдээровских кукол. Отечественные "Ксюши" и "Аленки" тоже были симпатичные, и купить их не было проблемой. Но импортные пупсы вызывали особый восторг. Сопутствующее развлечение - шить кукле одежки из клаптиков (остатки ткани). Если дома не было, выпрашивали в ателье индпошива. Альтернативой были бумажные куклы с бумажным гардеробом, которых можно было купить готовыми или же нарисовать и вырезать самостоятельно.

Бумажные куклы - отдельная вселенная советских девочек. Фото: www.liveinternet.ru

Мальчики любили машинки, танчики (они были железные, неубиваемые), луноходики. А еще солдатиков - их собирали и устраивали баталии. Многие мечтали о немецкой железной дороге. Это был целый набор из поездов, вагонов, рельсов, стрелок, переездов, станций... К тому же с пультом управления. Везло, увы, немногим: игрушка стоила дорого и достать ее было непросто.

Калейдоскоп. Фото: википедия

А вот мягкие мишки, зайцы, собачки, лисички "жили" у всех. С любимцами спали в обнимку, играли в больницу или школу. Очень популярным был и калейдоскоп. Это такая волшебная труба. С одной стороны - глазок, с другой - валик. Крутишь его - и внутри меняются диковинные узоры из цветного стекла. Любоваться этой красотой можно было бесконечно.

Картинка внутри калейдоскопа. Фото: H. Pellikka

4. Дворовые игры: у девочек - секретики, у мальчиков - войнушки

Были чисто девчачьи игры: прыгать в резиночку или классики, строить в кустах домики и играть там в дочки-матери или устраивать кукольные чаепития. Прятать секретики. Ох, и красивыми они тогда казались… В тайном месте выкапывалась ямка, в ней выкладывалась "красота": цветы, листики, фантики, пуговицы, блестки... Сверху - прозрачное стеклышко. Секрет засыпали землей и время от времени раскапывали, чтобы полюбоваться или похвастаться перед подружками.

Главные составляющие секретика - подходящее стекло и «красивости». Фото 44konverta.com

Мальчишек со страшной силой тянуло к гаражам, где они сигали с крыши на крышу. Таким же полным опасностей местом-магнитом была стройка. У каждого парня имелись рогатка или ножичек для метания. Плевательная трубка или самодельный дротик. Все мальчики, начиная с 3 лет, играли в войнушку. Наши против фашистов. Белые против красных. Конечно, все хотели быть "нашими", поэтому как только появлялись новые кумиры (из кино или книжек: индейцы, ковбои, Фантомас...), менялся и сюжет войнушек.Всем двором играли в прятки, казаков-разбойников, лапту, в мяч... Запускали бумажные самолетики, а после дождя - бумажные кораблики. Раскачивались на качелях и спрыгивали на лету кто дальше. Просто сидели под горкой и болтали.

5. Страшные истории и садистские стишки

"В темном-претемном лесу на темной-претемной опушке стоял черный-пречерный гроб на колесиках. А в нем..." А еще были ужасные истории про диван-мясорубку, черную простыню, зеленые пальцы, ковер с кровавым пятном, которые мистическим образом оказывались в квартирах и душили непослушных мальчиков и девочек. (Некоторые, к слову, сочинил Эдуард Успенский, и их печатали в журнале "Пионер".) И, конечно, знаменитое: "Отдай мое сердце!". Ужас, да? Особенно эффектно страшилки звучали ночью в пионерских лагерях, больничных палатах и санаториях: пугаться в компании круче, чем в одиночку. Психологи же говорят, что те истории отражали самые сильные детские страхи - смерти и наказания. Такой себе этап взросления.

Прикольными считались также садистские стишки про маленького мальчика. Их тоже было много. Сюжеты - закачаешься. "Маленький мальчик играл в водолаза. Долго нырял он в трубу унитаза. Добрая тетя нажала педаль - мальчик умчался в подводную даль."

6. Шкодные затеи: бомбочка, дымовуха, брызгалка

Хотя бы разик, но шкодить пробовал каждый. Бомбочка: в воздушный шар набирали воду и бросали с балкона или крыши под ноги прохожим. Самострел (он же пугач): его делали из простой прищепки и стреляли горящими спичками. Брызгалка: в банку из-под шампуня или "Белизны" наливали воду, в крышке делали дырочку иголкой и - в бой! Лупой "ловили" солнце и выжигали что-нибудь на скамейке или дереве. В костер бросали шифер или гильзы, начиненные спичечной серой - бабахало что надо! Были также вонючий карбид и едкая дымовуха. И дурацкая совершенно затея - засовывать горящие спички в почтовые ящики.

Водные бои нынче устраивают и взрослые на городских праздникахФото: Елена ВАХРУШЕВА

7. Мирный хендмейд: ручки-плетенки, кулоны из кулька, телефон на нитке

Мирные развлечения тоже уважали. Из цветной проволоки делали ручки-плетенки, браслетики, колечки. Из трубочек от использованных капельниц - рыбок и чертиков. А еще были в чести кулоны из целлофановых пакетов. Кулек поджигали, "капали" в ложку и ждали, когда застынет. Получалась овальная выпуклая фигурка. Ее шлифовали, иглой выцарапывали нехитрый рисунок, дырявили отверстие для нитки. Кулон готов!

Рыбка из капельницы

Телефон из двух пустых спичечных коробков, соединенных суровой ниткой. Весь секрет - в натяжении "провода". Если все сделать правильно, то шепот собеседника можно было расслышать на расстоянии 5-10 метров. Было бы слышно и без телефона, но это уже нюансы.

8. Анкеты и песенники

Анкету в советское время заводили почти все школьницы. "Толстую" тетрадку (на 96 страниц) разрисовывали фломастерами, вклеивали вырезки из журналов и открыток... На каждой страничке писали вопросы типа: какой твой любимый цвет, блюдо, певец, актер и т.д. Были и глобальные: что такое счастье? что такое любовь? чего ты не сможешь простить? И главный: как ты ко мне относишься? (адресованный в первую очередь мальчику, который нравился). Анкету давали заполнять одноклассникам и друзьям.

Похожая забава - песенник, в который переписывали тексты любимых песен, понравившиеся стихи и "мудрые мысли".

Анкета - бумажный предвестник соцсетей. Фото krabov.net

9. Коллекционирование: календарики, актеры, фантики

Календарики собирались самые разные: про цирк, из мультиков, серия про страхование, просто красивые. Особо ценились переливные и объемные. Также коллекционировали вкладыши от жвачек и фантики (обертки от конфет). А еще детвора скупала открытки с актерами и всех звезд знали в лицо и по имени. Даже такие сложнопроизносимые фамилии, как, например, Фрунзик Мкртчян.

Календарики про цирк были очень красивыми. Фото: http://www.interesmir.ru/

10. Киномания под "Морской бой" и семечки

В кино ходили все. Часто и по несколько раз. На все премьеры. С родителями или с друзьями. Билеты стоили дешево. Выданных денег хватало еще как минимум на семечки, а то и на мороженое в буфете или на "Морской бой". Это такой игровой автомат с прицелом и проплывающими корабликами. Сбил все десять - получаешь призовую игру.

Игра в "Морской бой" стоила 15 копеек. Но можно было выиграть еще одну призовую, бесплатную. Фото: Музей советских игровых автоматов (http://www.15kop.ru/)

Перед фильмом показывали познавательный сборник "Хочу всё знать" (его уважали умники) или юмористический киножурнал "Ералаш" (обожали все). Детских фильмов и киносказок тогда снимали много. Особенно нравились волнительные картины про первую любовь: "Дикая собака динго", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Вам и не снилось".

Первый выпуск "Ералаша" вышел на экраны осенью 1974 года.

Домашним заменителем кинотеатра была передача "В гостях у сказки". Шла она только в выходные, ждать целую неделю было невыносимо. Зато и радости потом было - с головой! Ведущая тетя Валя (Валентина Леонтьева) была почти родной, а мультзаставку про неведомые дорожки знали наизусть. Очень любили "Королевство кривых зеркал", "Три толстяка", "Старик Хоттабыч", "Про Красную Шапочку", "Приключения Буратино", "Новогодние приключения Маши и Вити"...

Кадр заставки передачи "В гостях у сказки". Фото: википедия

А еще у многих дома был проектор диафильмов (или фильмоскоп). Его можно было смотреть, когда захочешь, а не "по программе". Но приходилось самому крутить пленку или менять слайды и читать титры на экране. Экраном зачастую служила белая дверь или простыня.

Фильмоскоп "Знайка". Фото: Runner1616.

И, конечно, любовь на всю жизнь - многосерийные "Приключения Электроника" и "Гостья из будущего". Ребята-актеры были настоящими кумирами, но особенно детвора фанатела от умницы и красавицы Алисы Селезневой, которую сыграла Наташа Гусева.

Постер фильма. Фото: Киностудия им. М. Горького, «Twister», «JRC Video» - www.oblozhki.net