Ивар Калныш: 70 лет - это хана!

СЕГОДНЯ 01:15 2018-07-31T22:42:56+03:00

Как Ивар Калныш отметит красивую круглую дату мы решили спросить у него лично. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

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Благодаря внешности, притягательному акценту и актерскому таланту Ивар Калныньш стал советским секс-символом, гордостью Латвии и его малой родины Риги. Его трудно выговариваемую фамилию с легкостью запомнили советские женщины после его роли в фильме «Театр», а позже в «Зимней вишне». Калныш и в жизни не отставал от экранных образов: живет в Риге со своей третьей женой Лаурой, с которой воспитывает двоих дочерей, продолжает играть в театре, гастролировать с антрепризами и сниматься в кино. Делу его жизни он отдал уже 46 лет. Как Ивар отметит красивую круглую дату мы решили спросить у него лично.

- Что думаете о своем возрасте?

- Я уже пожилой человек… Вы должны знать, я в легком маразме…

- Шутки шутками, а как вы на самом деле себя ощущаете?

- Очень жаль, что ушла цифра 69, ассоциирующаяся с «Камасутрой»...

- 70 лет для вас повод устроить большую вечеринку?

- 70 лет - это хана! Неудобно даже это слово говорить, что для меня значит эта цифра.

- Сейчас медицина и бодрость духа творят чудеса.

- Ну да, я тоже редиску ем - экологически чистый продукт. И избегаю ядовитых сосисок с колбасой.

- Как вы будете отмечать?

- Встретимся с друзьями, сядем где-нибудь на полянке, напьемся, будем петь песни. И будем громко ругаться от радости.

- А родные будут рядом?

- Они мне готовят что-то вкусненькое и убегают.

- Что для вас самый лучший подарок, несмотря на то, что у вас, наверное, есть все.

- Нет, у меня не все есть. Хотелось бы получить в подарок то, что не жаль тому, кто дарит. И приятное общение с людьми, которые вам дороги.

- Скучаете по временами СССР?

- Нет, ностальгии у меня нет и я вообще об этом не думаю.

- А планы есть?

- Достойно прожить до конца своих дней.

- Чтобы вы хотели изменить в вашей жизни?

- Я ни о чем не жалею.

- Что считаете главным своим достижением?

- Я честно работаю, стараюсь хорошо играть свои роли, таким образом украшать этот мир и радовать людей.

- А я бы еще прибавила ваших пятерых детей.

- Ну это конечно!