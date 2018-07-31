Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни
Обсуждаем предложение, сделанное депутатом Государственной думы в эфире Радио "Комсомольская правда"
Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни
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Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни.Депутатская прикосновенность. В студии Валентин Алфимов, по скайпу депутат Госдумы Виталий Милонов и обозреватель "Комсомольской правды" Роман Голованов.
Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни
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