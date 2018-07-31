2018-07-31T23:54:21+03:00
Депутатская прикосновенность

Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни

Обсуждаем предложение, сделанное депутатом Государственной думы в эфире Радио "Комсомольская правда"
Валентин АЛФИМОВРоман ГОЛОВАНОВВиталий МИЛОНОВ
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Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дниЗной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни
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Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни.Депутатская прикосновенность. В студии Валентин Алфимов, по скайпу депутат Госдумы Виталий Милонов и обозреватель "Комсомольской правды" Роман Голованов.

Зной наших! Милонов предлагает давать выходные в жаркие дни

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