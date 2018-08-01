2018-08-01T13:40:54+03:00
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Время пришло! Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь

Михаил Антонов и Мария Баченина проводят супербатл среди арбузолюбов и дынеедов
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Время пришло! Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дыньВремя пришло! Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь
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Главные темы:

- Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь.

- Роскачество проверит арбузы по 174 параметрам.

- Три четверти опрошенных россиян назвали себя патриотами. Большинство россиян (71%) полагают, что патриотом не может быть человек, который равнодушен к родной природе или старается избежать службы в армии. Две трети (66%) респондентов считают, что патриотом не может быть человек, не знающий историю своей страны. Кроме того, половина (51%) опрошенных не считают патриотами тех, кто уезжает жить и работать за границу, а также тех, кто не ходит на выборы.

Время пришло! Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь

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