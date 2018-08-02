Брюзга недели: Если пьешь компот клубничный, тут же женишься мистично

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-01T22:34:14+03:00

Представьте себе, что вы живете в деревне в середине ХХ века и у вас есть соседи. У них две дочери, вполне готовые к замужеству. Темненькая и светленькая. Тут приезжает сын других соседей

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Он сперва идет на сеновал с темненькой, весело с ней кувыркается на глазах у изумленной деревенской общественности, а потом сообщает светленькой, что любит только ее, и пара подает заявление в загс. А отец сестричек почему-то не бегает с поленом по двору за будущим зятем и вяло следит за происходящим, иногда хватаясь за сердце.

Интересно, на чьей стороне вы будете? Одна сестра хабалка, другая - предательница. Парень вообще какой-то кобель неразборчивый, даром что с комсомольской стройки вернулся. И отец у девушек предатель, как-то некую Глафиру поматросил и бросил, а Глафира ведьмой стала и варит теперь разные зелья. И теперь черненькая ходит к ведьме за приворотными снадобьями, чтобы вернуть возлюбленного, невзирая на предупреждения о грядущем проклятии. Теоретически, созерцая эту картину через забор, вы отвернетесь со словами: «Эх, срамота». Или пойдете куда следует, поскольку в 60-е годы еще никто не отменял партийные требования к ячейке общества и товарищеские суды. Однако дело происходит в сериале «Черная кровь» («Россия 1»), а в сериалах надо болеть за какую-нибудь героиню. И да здравствует Мария Порошина, в которую через две серии превращается обиженная беленькая, повзрослев и выйдя замуж за сына директора завода. Поскольку именно ее поцелуи с ветреным первым парнем на деревне проходят под самую лирическую музыку, зрителю недвусмысленно показывают: вот она, звезда наша. Нелегко ей приходится, бедняжке. Хотя и директорского сына она тоже предаст, только негодяйкой все будут считать темненькую.

Вершиной коварства темненькой является сцена отравления любимого компотом из клубники, к которому добавлено что-то приворотное. Стоит милый на деревянной лестнице, выполняет какие-то работы по дому. И тут подходит красавица и спрашивает, не испить ли мОлодцу из баночки, а то понять девица якобы не может - кисло иль нет... И почти падает на руки одурманенный красавец и прямо под яблонями демонстрирует всю мощь любовного эликсира.

Все мучения окружающих демонстрируются примерно так: сидит сын, пьет с утра.

- Уж если пьешь, то хотя бы закусывай! - говорит встревоженная мать. Сын молчит.

- Ну давай яичницу сделаю. С луком. Будешь? - настаивает мать.

- Буду! - отвечает убитое горем великовозрастное дитя.

Собственно, яичница с луком изначально была единственно правильным утешением в бытовых разборках этих несимпатичных и не слишком совестливых людей, которые зачем-то попали в сериал да еще и с мистическим уклоном. Хотя да: приворожить клубничным компотом - это ли не мистика?