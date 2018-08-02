Федор Смолов признался, что был за рулем своей машины BMW M5 first edition во время ДТП

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-02T14:28:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобильная авария с участием машины Федора Смолова обрастает новыми подробностями. Сам футболист признался, что он сам был за рулем BMW, стоимостью в 9 млн. рублей, и это он разбил машину об ограждения. Теперь футболисту «Краснодара» и сборной России грозит лишение прав и и 15 суток ареста за самовольное оставление места аварии.

Все произошло в ночь на 1 августа, когда принадлежавший Смолову BMW редкой модели на одной из улиц Краснодара протаранил металлическое ограждение. Никто при аварии не пострадал, вот только больше суток оставалось неизвестным, кто именно сидел за рулем автомобиля. Версии были разными: по одной из них сам футболист не справился с управлением, по другой - он одолжил машину товарищу, по третьей - авто управляла подруга Федора. И только после допроса в полиции футболист признался: аварию устроил он - неважно себя чувствовал, и не справился с управлением

Разбитый автомобиль Федора Смолова. ФОТО "Типичный Краснодар VK"

Теперь Федору Смолову грозит арест на 15 суток и лишение прав за самовольное оставление места ДТП. Так же, видимо, не представляется возможным определить в каком состоянии футболист был за рулем. А тем временем в интернете набирает популярность версия, что не просто так BMW на приличной скорости мчался по городу. На с камеры наблюдения видно, что машина Смолова мчится вровень с другим автомобилем, из чего пользователи делают вывод, что это была уличная гонка.

В любом случае, происшествие может серьезно сказаться на карьере Федора Смолова. Перед ЧМ-2018 он мечтал сменить «Краснодар» на европейский клуб, но неважная игра в сборной нарушила планы футболиста. В последние дни в футбольном мире говорили, что Смолов близок к переходу в московский «Локомотив». Кажется, теперь и этот трансфер на грани срыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей

После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал (читайте далее)

Последствия ДТП с участием Федора Смолова попали на видео

Последствия ночной аварии в центре Краснодара с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова попали на видео. Записи в Сети опубликовали очевидцы ДТП (читайте далее)