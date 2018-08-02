Нас учит Сеть, как молодеть: эксперты рассказали, работают ли самые популярные антивозрастные лайфхаки из Интернета

СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-02T16:56:26+03:00

Правда ли, что вода с лимоном натощак, сон на спине в прохладной спальне и другие советы помогают замедлить старение

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Работают ли популярные советы из Интернета о том, как замедлить старение и даже сбросить годы, «Комсомолка» выяснила у ведущих исследователей и врачей.

1. Спать нужно на спине и в холоде

Как уверяют знатоки, лучшая поза для сна, в которой организм полноценнее всего отдыхает и процессы старения замедляются — отдых на спине. Также есть советы спать на правом либо левом боку — в зависимости от тех или иных проблем со здоровьем, и ни в коем случае не ложиться на живот. А температура в спальне должна быть как можно ниже — например, известный биохакер-борец со старением Серж Фаге гордится, что спит строго при 18 градусах тепла. Многие красавицы-актрисы в своих интервью тоже убеждают почитателей, что сон в холоде — один из главных секретов цветущего вида.

ЧТО ДОКАЗАНО НА САМОМ ДЕЛЕ

Нет ни одного серьезного исследования, которое твердо и безоговорочно подтвердило бы преимущество какой бы то ни было позы для сна, подчеркивает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. В определенных случаях врачи могут рекомендовать конкретным пациентам, как лучше расположиться в постели при той или иной травме, проблемах с суставами, нарушениях дыхания во сне, но универсальных советов нет! Все очень индивидуально, организм сам выбирает, как ему комфортнее, и подсказывает вам лучшую позу именно для вас, поясняет эксперт.

А вот оптимальная температура для сна вычислена: по научно-медицинским данным это в среднем плюс 20 — 22 градуса. Конечно, тут тоже могут быть индивидуальные «отклонения» - возможно, кому-то, как и Сержу, лучше спится при плюс 18, но в любом случае имейте в виду, что слишком низкие температуры снижают качество сна, предупреждает доктор Калинкин. Тем более, что в фазе быстрого сна (так называемый REM-сон) меняется теплорегуляция, и человек сильнее мерзнет.

2. Пить побольше воды, а утром добавлять лимонный сок

Мало какой Интернет-сборник советов для долголетия обходится без железного правила: с утра натощак — стакан воды с лимонным соком. Это, мол, и метаболизм (обмен веществ) разгоняет, и тонизирует, и в целом здоровья-молодости прибавляет. Также рекомендуется пить побольше воды в течение всего дня, желательно около 2 литров.

ЧТО ДОКАЗАНО НА САМОМ ДЕЛЕ

Лимон богат витаминами, магнием, железом, натрием и другими полезными веществами, подтверждает эксперт «КП» по прикладным биомедицинским технологиям Андрей Гаража. При здоровом желудке «лимонная вода», скорее всего, не повредит, хотя и научных доказательств «омолаживающей» силы такого напитка сегодня нет. Но если у вас гастрит с повышенной или нормальной кислотностью, что встречается сейчас очень часто, то даже разбавленный сок лимона натощак грозит ухудшить состояние слизистой желудка.

Антивозрастная сила чистой питьевой воды тоже, мягко говоря, преувеличена, разводит руками эксперт. «С возрастом наша кожа теряет не только жидкость, но и способность ее удерживать, - поясняет Гаража. - За это во многом отвечает гиалуроновая кислота, которая перестает вырабатываться в необходимом количестве. Увы, более активным питьем воды выработку гиалуронки не увеличишь. Более того, чрезмерное употребление жидкости может привести к негативным последствиям. Не существует никакой «золотой нормы» в 1,5 или 2 литра воды в день – этот параметр индивидуален. Когда жидкости в организме действительно не хватает, он сам сигналит нам об этом - в виде острого чувства жажды. А перебор с питьем может привести к избыточной нагрузке на почки и сердечно-сосудистую систему и вызвать неблагоприятные последствия - вплоть до нарушений работы сердца. Так что лучше стараться сбалансировано питаться, не забывая про витамины и микроэлементы, а не заливать организм излишней жидкостью».

Научных доказательств «омолаживающей» силы воды с лимоном, увы, нет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Разгадывайте кроссворды и пишите «нерабочей» рукой

Все это классические советы, вроде как помогающие замедлить старение мозга, избежать возрастного ухудшения памяти и мыслительных способностей. Менять рабочую руку — скажем, правшам пробовать писать и выполнять дела по дому левой рукой — рекомендуют, чтобы развивать противоположные полушария мозга (напомним, за правую руку у нас отвечает левое, а за левую — правое полушарие).

ЧТО ДОКАЗАНО НА САМОМ ДЕЛЕ

- За то, как движется наша рука, отвечает совсем небольшой раздел соответствующего полушария мозга. Поэтому, когда вы начинаете непривычно что-то делать нерабочей рукой, то активируете только данный регион коры мозга, - уточняет один из ведущих мировых нейробиологов, руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае, профессор Сколтеха Филипп Хайтович. - То есть такие тренировки вовсе не гарантируют, что у вас развивается все полушарие мозга. К тому же не стоит забывать, что ресурсы каждого полушария ограничены. И если вы усиливаете активность тех регионов, которые отвечают за нерабочую руку, то одновременно забираете ресурсы у других отделов полушария. В результате могут ухудшиться способности, за которые отвечают «обездоленные» участки мозга.

Что касается кроссвордов, то, если вы хотите держать мозг в тонусе, нужно постоянно приобретать новые сборники, где много не знакомых вам слов, подчеркивают нейробиологи. И напоминают: 100% действенный метод, польза которого доказана наукой — изучение иностранных языков. Есть данные, что у людей-билингов (разговаривающих на двух языках) снижается риск болезни Альцгеймера, и старческое слабоумие начинает развиваться на 5 - 7 лет позже чем у тех, кто всю жизнь говорит на одном языке. Также среди подтвержденных способов замедлить старение мозга — полноценный сон (не менее 7 — 8 часов), во время которого идет очистка мозга от накопившегося «мусора», в том числе белков бета-амилоидов, подозреваемых в запуске болезни Альцгеймера. Подробно об этих и других методах поддержать работоспособность мозга - в разделе «Здоровье» на нашем сайте.

Кроссворды с новыми словами помогут остановить старение мозга, но еще лучше - учить иностранный язык.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Ходите по 10 тысяч шагов в день

Без физнагрузок к долголетию не прийти, и именно ежедневная ходьба нередко рекомендуется как один из лучших видов антиэйдж-упражнений. Часто можно встретить призыв соблюдать «золотой стандарт» - 10 тысяч шагов в сутки.

ЧТО ДОКАЗАНО НА САМОМ ДЕЛЕ

Согласно последним международным рекомендациям, основанным на научных данных, для здоровья сердца и сосудов (именно от этого во многом зависит продолжительность жизни) требуется еженедельно не менее 150 минут умеренных физнагрузок (то есть по 30 минут 5 дней в неделю) либо не менее 75 минут высокоинтенсивных физнагрузок (то есть по 15 минут в день 5 дней в неделю), рассказал «КП» врач-кардиолог, главный терапевт Ильинской больницы, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Про 10 тысяч шагов эксперты поясняют: это примерно 8 км, кто-то сможет пройти их быстрее, кто-то медленне, важнее все-таки потраченное время (не меньше 30 минут за раз) и регулярность физнагрузок. А самое безопасное для всех, включая гипертоников, и при этом полезное занятие — действительно ходьба. Только не медленные прогулки по магазинам, а желательно на свежем воздухе и, главное, максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки.

5. Пользуйтесь антиэйдж-кремами с гиалуроновой кислотой

Интернет-гуру омоложения часто утверждают, что кремы с гиалуронкой лучше всего разглаживают морщины. Есть еще продвинутая версия: инъекции гиалуроновой кислоты.

ЧТО ДОКАЗАНО НА САМОМ ДЕЛЕ

- Гиалуроновая кислота - одно из немногих веществ, для которого действительно доказана способность разглаживать морщины, - подтвердила «Комсомолке» ученый-биолог, исследователь, эксперт по антивозрастным технологиям Полина Мамошина. - Из молекул гиалуронки состоит матрикс, то есть пространство между клетками. С возрастом матрикс разрушается, появляются морщины. Сейчас ученые ищут средство, которое стимулировало бы наш организм восстанавливать матрикс. А пока приходится заполнять его извне.

Однако ценные молекулы гиалуроновой кислоты настолько велики, что в принципе не способны проникнуть с поверхности кожи в глубокие слои, где находится матрикс. Поэтому справиться с глубокими или средними морщинами могут только инъекции, кремы для этой цели - не больше чем рекламная уловка, подчеркивает эксперт. Если же кожа пересушена и морщинки лишь наметились, то гели и кремы с гиалуронкой действительно спасут положение. Крупные молекулы создают на поверхности лица пленку, которая хорошо удерживает влагу.

КОММЕНТАРИЙ ГЕРОНТОЛОГА

Для долгожительства нужны особые гены либо новейшие методы лечения

- Многолетние исследования показывают, что соблюдение научно обоснованных подходов, здоровый образ жизни (правильное питание, режим дня, регулярные физнагрузки) позволяет в среднем прожить 85 - 90 лет, имея минимум хронических болезней, - поясняет известный российский геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев. - Если же говорить именно о долгожительстве, то им признается по классификации Всемирной организации здравоохранения продолжительность жизни более 90 лет. А это гораздо более редкое явление. Долголетие зачастую наблюдается у поколений в определенных семьях, поэтому ученые предполагают, что оно имеет наследственную природу. То есть долгожительство, скорее всего, возможно благодаря редкому сочетанию особых вариантов генов, связанных со стрессоустойчивостью, и отсутствием вариантов генов, ускоряющих развитие хронических болезней.

Словом, для радикального продления здоровой жизни до 120 и более лет нужны фундаментальные научные исследования, подчеркивает профессор Москалев. А потом, на основе этих исследований и клинических испытаний нужно будет вводить в практику новейшие методы лечения - генную терапию, лекарства-геропротекторы (то есть защищающие организм от старения) и другие технологии.