2018-08-03T00:09:49+03:00
Дом. Семья

Совсем уж яичная лапша

Этот рецепт - специально для тех, кто никак не решит, что для них вреднее: яйца или мучное. Потому с одинаковыми угрызениями совести едят и то и другое
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
Поделиться:
Лучше всего такая лапша идет на завтрак.Лучше всего такая лапша идет на завтрак.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

И правильно, ешьте на здоровье, а угрызениями сыт не будешь.

Мы сейчас сделаем омлет, который по виду не отличить от какой-нибудь сингапурской лапши, а это только добавляет аппетита.

Правило первое: омлет должен быть очень тонким. Поэтому сковорода нам понадобится большая - чтобы яичная смесь растеклась по ней тонким слоем. Все сразу выливать не обязательно, можно сделать несколько таких яичных блинчиков поочередно.

Правило второе: этот омлет должен быть красивым. Поэтому во взбитые яйца мы добавим мелко нарезанной зелени и чего-нибудь такого же мелкого, но красного - хоть сладкого перца, хоть помидоров.

На этом правила заканчиваются, начинается нормальная жизнь у плиты. Выливаем на сковороду яйца, следим за толщиной слоя, снимаем омлет, выкладываем на разделочную дочку и нарезаем полосками (быстрее будет, если свернуть омлет трубочкой).

Получилась лапша. Чего не хватает, чтобы она стала совсем уж азиатской? Правильно, кунжута. И зелени (кинза лучше всего подойдет). Зеленый лук, нарезанный наискосок, тоже добавляет зрелищности.

Ну а если вы заранее позаботились о том, чтобы под рукой у вас оказалось несколько креветок, то цены не будет вашей лапше.

Лучше всего она идет на завтрак, когда все нормальные люди едят омлеты. И решительно не понимают тех, кто прямо с утра с таким восторгом уплетает пусть красивую, но лапшу.

Еще больше материалов по теме: «Приятного аппетита: Отчаянный домохозяин»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Легкие летние рецепты: Кандидат наук - и тот над гаспачо плачет!
Итак, начались летние качели: сначала нам было холодно, затем стало жарко. И котлета уже не вызывает аппетита, хочется чего-то легкого, как отпуск в Риме! Или хотя бы как выходные на даче. Поэтому предлагаем вам легкие летние рецепты
Ренат Агзамов: Киркорова размножил, а Королёва пусть ест червячков
К чемпиону России по кондитерскому искусству и ведущему самого сладкого реалити-шоу на нашем ТВ всегда очередь из «звездных» клиентов. Нам он рассказал, почему не может есть собственные торты, как построил дворец и отправил подарок Бейонсе [Союзное вече]
Как вернуть рабочий настрой после майских праздников: 5 лучших способов
Небольшие каникулы в начале мая могут быть поводом решиться на путешествие, навестить родных или открыть дачный сезон. Но только начнешь расслабляться, как уже пора возвращаться к рабочей рутине
Новости 24
В Венесуэле разрешили менять валюту у частников
Сирийские ПВО сбили израильские дроны к западу от Дамаска
Венгрия: Украина должна винить себя в проблемах со вступлением в ЕС и НАТО
Спецпрокурор США Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова
Рэрер Incognito из группы Moscow17 убит в Лондоне
В Москве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 5 млн рублей
На базе ВВС США в Огайо замечен вооруженный мужчина: объявлена тревога
В ОБСЕ сообщили о более 160 жертвах конфликта в Донбассе с начала года
У здания Конгресса США обнаружен автомобиль с оружием и боеприпасами
Суд арестовал трех сестер, зарезавших собственного отца
Папа Франциск утвердил положение о недопустимости смертной казни
Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на выборы в Конгресс
Nord Stream 2 разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании
Рыночная стоимость корпорации Apple превысила $1 трлн‍
Ким Чен Ын написал Трампу еще одно письмо
Дело полковника Захарченко будет рассмотрено по существу 14 августа