Совсем уж яичная лапша

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-03T00:09:49+03:00

Лучше всего такая лапша идет на завтрак. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Этот рецепт - специально для тех, кто никак не решит, что для них вреднее: яйца или мучное. Потому с одинаковыми угрызениями совести едят и то и другое

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И правильно, ешьте на здоровье, а угрызениями сыт не будешь.

Мы сейчас сделаем омлет, который по виду не отличить от какой-нибудь сингапурской лапши, а это только добавляет аппетита.

Правило первое: омлет должен быть очень тонким. Поэтому сковорода нам понадобится большая - чтобы яичная смесь растеклась по ней тонким слоем. Все сразу выливать не обязательно, можно сделать несколько таких яичных блинчиков поочередно.

Правило второе: этот омлет должен быть красивым. Поэтому во взбитые яйца мы добавим мелко нарезанной зелени и чего-нибудь такого же мелкого, но красного - хоть сладкого перца, хоть помидоров.

На этом правила заканчиваются, начинается нормальная жизнь у плиты. Выливаем на сковороду яйца, следим за толщиной слоя, снимаем омлет, выкладываем на разделочную дочку и нарезаем полосками (быстрее будет, если свернуть омлет трубочкой).

Получилась лапша. Чего не хватает, чтобы она стала совсем уж азиатской? Правильно, кунжута. И зелени (кинза лучше всего подойдет). Зеленый лук, нарезанный наискосок, тоже добавляет зрелищности.

Ну а если вы заранее позаботились о том, чтобы под рукой у вас оказалось несколько креветок, то цены не будет вашей лапше.

Лучше всего она идет на завтрак, когда все нормальные люди едят омлеты. И решительно не понимают тех, кто прямо с утра с таким восторгом уплетает пусть красивую, но лапшу.