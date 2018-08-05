2018-08-05T16:35:39+03:00
Картина недели

Надана Фридрихсон: Это чудовищно, что люди гибнут за попытки Михаила Ходорковского свести политические счеты с людьми в России

Известный политолог обсуждает убийство российских журналистов в ЦАР, отправку Министерством обороны тайного письма Пентагону по Сирии и "страшный сценарий Путина" на Украине
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН
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Надана Фридрихсон: Это чудовищно, что люди гибнут за попытки Михаила Ходорковского свести политические счеты с людьми в РоссииНадана Фридрихсон: Это чудовищно, что люди гибнут за попытки Михаила Ходорковского свести политические счеты с людьми в России
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Надана Фридрихсон: Это чудовищно, что люди гибнут за попытки Михаила Ходорковского свести политические счеты с людьми в России

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