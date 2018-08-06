2018-08-07T00:14:39+03:00
Ваш дом

Можно ли обойтись без риэлтора в XXI веке?

Обсуждаем в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда» все плюсы и минусы покупки и продажи жилья через посредников
Елена АРАКЕЛЯНЕлена АФОНИНА
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Обсуждаем в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда» все плюсы и минусы покупки и продажи жилья через посредниковОбсуждаем в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда» все плюсы и минусы покупки и продажи жилья через посредников
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Можно ли обойтись без риэлтора в XXI веке?.Ваш дом. Ведущие: Елена Афонина и Елена Аракелян. Гости: Сергей Смирнов, риэлтор; Никита Журавлев, блогер, эксперт по недвижимости. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram: номер +7-967-200-97-02 Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/

Можно ли обойтись без риэлтора в XXI веке?

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