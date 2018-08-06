Что получила Россия от раздела Речи Посполитой? И зачем Наполеон впоследствии восстановил польское государство?
Рассказываем почему «Путешествие из Петербурга в Москву» едва не стало последним для Радищева, и верил ли в Бога издатель Библии Франциск Скорина, а также как в СССР в начале XX века представляли современный мир
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах
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Что получила Россия от раздела Речи Посполитой? И зачем Наполеон впоследствии восстановил польское государство?
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