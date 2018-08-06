6 Авг. 21:05 2018-08-06T23:09:06+03:00

Что получила Россия от раздела Речи Посполитой? И зачем Наполеон впоследствии восстановил польское государство?

Рассказываем почему «Путешествие из Петербурга в Москву» едва не стало последним для Радищева, и верил ли в Бога издатель Библии Франциск Скорина, а также как в СССР в начале XX века представляли современный мир