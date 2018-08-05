2018-08-05T23:27:47+03:00
Политика

В Сирии восстановлен 241 жилой дом, 89 больниц и 214 школ

Cирийские власти планомерно решают вопросы по предоставлению беженцам гарантий безопасности, обеспечивают их рабочими местами и жильем
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Беженцев обеспечивают рабочими местами и жильемБеженцев обеспечивают рабочими местами и жильемФото: REUTERS
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Офицерами Центра приема, распределения и размещения беженцев при поддержке военнослужащих военной полиции России проведены рабочие встречи с представителями властей провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс по вопросам восстановления социально значимых объектов инфраструктуры, оказания помощи местному населению, дальнейшего порядка работы по примирению враждующих сторон.

Они рассказали, о том, что происходит на местах. Вот только некоторые цифры, которые прозвучали на собрании:

"На территории Сирии восстановлено 89 медицинских и 214 образовательных учреждений, 241 жилой дом в населенных пунктах Хшам, Эт-Табия, Восточная Гута, Хомс, Хшам, Дамас и Деръя. Отремонтировано 269,5 км автомобильных дорог, проложено 199 км линий электропередач, введено в эксплуатацию 85 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса. В 57 населенных пунктах провинций Аллепо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Деръа, Риф-Дамаск, Хама и Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 44 школ, 16 дошкольных учреждений, 31 хлебопекарни, 26 водоносных станций, 11 электроподстанций, 14 медицинских учреждений и 197 жилых домов. Также завершается восстановление автомобильной трассы Телль-Биса, Эр-Растан и магистральной линии электропередач Хомс-Хама".

В Минобороны отмечают, что сирийские власти планомерно решают вопросы по предоставлению гарантий безопасности, обеспечению рабочими местами, жильем, оказанию помощи в восстановлении документов, а также обеспечению гуманитарной и другой помощи прибывающим с территории иностранных государств сирийцам, а также внутренне перемещенным лицам.

Процессом налаживания мирной жизни и гуманитарными акциями активно занимается Комитет по национальному примирению (в составе глав администраций, полиции, шейхов, представителей общественных организаций и оппозиции), Бюро национальной безопасности и Министерство по примирению Сирийской Арабской Республики.

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