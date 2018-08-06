Милонов предлагает закрыть «грязные пляжи» в России

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-06T12:16:01+03:00

Депутат рассказал «КП», что нельзя отдыхать на море, когда на берегу лежат кучи мусора

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Пора летних отпусков в самом разгаре. Но российский юг радует не всех туристов. Остались в Краснодарском крае еще нерадивые бизнесмены, которые не хотят заниматься нашими пляжами. Валяются пустые пачки из-под чипсов, бутылки от газировки, шкурки от бананов – никто их с песчаных берегов убирать не хочет. Все как в старой русской сказке: «И так сойдет!»

Помешать работе безответственных дельцов решил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предлагает ввести сертификацию российских пляжей по европейским стандартам. Текст законопроекта есть в распоряжении «Комсомолки».

- Нам нужно ввести единый и цивилизованный подход к обустройству пляжей, - рассказал «КП» Виталий Милонов. – Любой пляж, в чьей бы собственности он не находился, должен соответствовать единому государственному стандарту качества. Например, можно взять за образец европейский стандарт «голубого флага». Только пусть у нас флаг будет не «голубой», а «синий». То есть, пляж, на котором позволено купаться, должен соответствовать этим требованиям.

Депутат предлагает закрывать пляжи, на которых никто не хочет убирать мусор, расчищать от грязи морское дно, ставить кабинки для переодевания и душ для туристов.

- Это очень важно, ведь у нас много недобросовестных предпринимателей. Они берут в аренду куски территорий, разводят там грязище. За то там лежаки выдают по 300-400 рублей. И контроля за этими бизнесменами нет. Нам нужно найти на них управу, - сказал Милонов.