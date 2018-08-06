2018-08-06T12:16:01+03:00
Общество

Милонов предлагает закрыть «грязные пляжи» в России

Депутат рассказал «КП», что нельзя отдыхать на море, когда на берегу лежат кучи мусора
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments17
Собранный мусор у пляжа деревни Вялки, Раменский район Подмосковья.Собранный мусор у пляжа деревни Вялки, Раменский район Подмосковья.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пора летних отпусков в самом разгаре. Но российский юг радует не всех туристов. Остались в Краснодарском крае еще нерадивые бизнесмены, которые не хотят заниматься нашими пляжами. Валяются пустые пачки из-под чипсов, бутылки от газировки, шкурки от бананов – никто их с песчаных берегов убирать не хочет. Все как в старой русской сказке: «И так сойдет!»

Помешать работе безответственных дельцов решил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предлагает ввести сертификацию российских пляжей по европейским стандартам. Текст законопроекта есть в распоряжении «Комсомолки».

- Нам нужно ввести единый и цивилизованный подход к обустройству пляжей, - рассказал «КП» Виталий Милонов. – Любой пляж, в чьей бы собственности он не находился, должен соответствовать единому государственному стандарту качества. Например, можно взять за образец европейский стандарт «голубого флага». Только пусть у нас флаг будет не «голубой», а «синий». То есть, пляж, на котором позволено купаться, должен соответствовать этим требованиям.

Депутат предлагает закрывать пляжи, на которых никто не хочет убирать мусор, расчищать от грязи морское дно, ставить кабинки для переодевания и душ для туристов.

- Это очень важно, ведь у нас много недобросовестных предпринимателей. Они берут в аренду куски территорий, разводят там грязище. За то там лежаки выдают по 300-400 рублей. И контроля за этими бизнесменами нет. Нам нужно найти на них управу, - сказал Милонов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24
Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты в соцсетях
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина на фестиваль в Крыму
Умер актер Виктор Черненко: Звезда сериала «Чемпион» скончался в возрасте 56 лет
Хакер получил секретные данные об истребителе F-35 через Tinder
Ученые назвали пять самых отвратительных запахов в мире
МЧС Москвы: Пожара в ТЦ "Афимолл" не было
Киев рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с Россией
Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции за три года
Украинские радикалы напали на священника УПЦ
На египетском курорте акула убила туриста
Землетрясение в Индонезии: Пострадавших среди россиян нет
National Interest рассказал о «секретном оружие» новейшего российского танка «Армата»
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублей
Первый китайский гиперзвуковой волнолет успешно прошел испытания
Токио направил Москве ноту протеста из-за размещения истребителей Су-35С га Итурупе