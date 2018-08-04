Локомотив - Спартак 4 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-03T23:08:35+03:00

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Чемпионы России двух последних сезонов проведут очный поединок уже во 2 туре нового сезона. "Локомотив" открывает домашнюю часть сезона уже в субботу, 4 августа. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Спартак.

Статистика личных встреч Локомотив - Спартак 4 августа 2018

54 раза команды играли между собой в чемпионатах Россиипо футболу. 23 победы на счету "Спартака", 13 раз были зафиксированы ничьи, а еще 18 побед одержал "Локомотив".

Прогнозы на матч Локомотив - Спартак 4 августа 2018

Сложно назвать однозначного фаворита поединка между "Локомотивом" и "Спартаком".

Трансляция матча Локомотив - Спартак 4 августа 2018

Трансляция матча Локомотив - Спартак 4 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 18:45 по московскому времени.