2018-08-04T00:50:15+03:00
Звезды

Большой женский свист

71-й фестиваль в Локарно поднимает актуальную гендерную тему
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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«Диана» - немолодая женщина, с психотерапевтическими целями ведущая «дорогой дневник» и одиноко танцующая в баре под песни своей молодости«Диана» - немолодая женщина, с психотерапевтическими целями ведущая «дорогой дневник» и одиноко танцующая в баре под песни своей молодостиФото: кадр из фильма
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Она обозначена уже в названиях. Не заморачиваясь на этот счет, режиссеры конкурсных фильмов бодро называют свои произведения именами их героинь.

Вот «Диана» - немолодая женщина, с психотерапевтическими целями ведущая «дорогой дневник» и одиноко танцующая в баре под песни своей молодости. Она, молодость, видимо, была довольно лихой. А старость, как несложно догадаться, не радость. Диана потеряна в предгрозовой туче проблем - от бытовых до экзистенциальных. Сестра: умирает от рака, ни на секунду не забывая о том, как Диана наставляла рога мужу с ее бойфрендом. Сын: то в наркоманской отключке, то страдает христианством головного мозга, поучая атеистку-мать, которой все его проповеди до одного места. Она, конечно, уже не та, но в мечтах ей по-прежнему является длинноволосый хиппи из славного прошлого, с которым она лихо пускала по венам запрещенные субстанции. Размывая грань между снами и «реальностью» режиссер Кент Джонс умудряется обойтись без пошлости, а это немало.

«Алиса Т» - 16-летняя полнотелая дрянь, которую неродная (удочерившая ее) мать справедливо называет «курвой» Фото: кадр из фильма

«Алиса Т» - 16-летняя полнотелая дрянь, которую неродная (удочерившая ее) мать справедливо называет «курвой»Фото: кадр из фильма

А вот «Алиса Т» - 16-летняя полнотелая дрянь, которую неродная (удочерившая ее) мать справедливо называет «курвой». Воровка, прогульщица, врунья и двоечница делает интим-фотки для веерной рассылки мужикам в Тиндере. Но самое главное - уже залетела и теперь пытается при помощи почерпнутых из интернет-форумов советов избавиться от зародыша, при этом зачем-то уговаривая мать, тоже не блещущую особым умом, оставить ребёнка. Этот хотя и не слишком оригинальный, но вполне себе годный сюжет мог располагать к отвязной кинокомедии в духе Джона Уотерса, но нет такого сюжета, который ни превратит в отъявленное занудство румынский режиссер Раду Мунтеан. Два часа разговоров о менструациях. Налетай, кому интересно.

«Сибель» - турецкая лесная ведьма, не умеющая говорить Фото: кадр из фильма

«Сибель» - турецкая лесная ведьма, не умеющая говоритьФото: кадр из фильма

И вот, наконец, «Сибель» - турецкая лесная ведьма, не умеющая говорить (после румынской болтовни это благословение!), и общающаяся с миром посредством свиста. Помимо батрацкой работы в полях, вся в женской истоме, Сибель увлеченно охотится на волка, приманивая его потрохами и отрыв для него зиндан. Однажды из кустов, вместо волка на нее выпрыгивает молодой бородатый террорист. Для Сибель это совсем не плохой вариант. Зашив ему рану иглой (плевок пережеванной травы почему-то не помог), она вступает с ним в противоестественную связь, которая, разумеется, абсолютно обречена в этом домостроевском патриархальном пейзаже. Добрые турецкие бабы побивают Сибель ногами, и в финале режиссеры Чагла Зенчирчи (это женщина) и Гийом Джованетти выруливают на гимн женской эмансипации, принимаемой традиционно с большим энтузиазмом в странах, где президентом была или является женщина.

Интересно, что из трех конкурных фильмов о женщинах, два с половиной сняли мужчины. Впереди еще кинофильмы «Яра» и «Рэй и Лиз».

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