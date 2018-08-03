2018-08-04T00:35:11+03:00
Особый случай

К сестрам Хачатурян, убившим своего отца, не пускают адвоката

Подробности расследования этого громкого дела рассказывает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, который встречался с сестрами в СИЗО
Антон АРАСЛАНОВ@radio_kp
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По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове.По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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К сестрам Хачатурян, убившим своего отца, не пускают адвоката

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