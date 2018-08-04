И как ей это удается: 50-летняя Джулия Робертс на показе мюзикла «Красотка» выглядела на 30 с хвостиком

СЕГОДНЯ 03:50 2018-08-04T04:00:32+03:00

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Голливудские стилисты в один голос советуют: хочешь выглядеть моложе – перекрашивайся в блондинку. Именно так и поступила Джулия Робертс, на днях сменившая темные локоны на сияющий блонд. Результат не заставил себя ждать: с новым цветом волос актриса появилась на показе бродвейского мюзикла «Красотка» по мотивам того самого фильма, в котором когда-то блистала Робертс. Выглядела 50-летняя Джулия максимум на 30 с хвостиком, и так и сияла голливудской улыбкой. Ну что тут скажешь? Красотка!

Для премьеры актриса выбрала демократичный наряд: облегающие кожаные брюки, подчеркнувшие ее стройную фигуру и длинные ноги, оранжевую футболку с принтом и черный жакет. Яркий образ Джулия дополнила классическими туфлями на шпильке и большим клатчем.

Выглядела 50-летняя Джулия максимум на 30 с хвостиком.Фото: EAST NEWS

Показ мюзикла был посвящен памяти режиссера фильма «Красотка» Гэрри Маршалла, которого не стало в 2016 году. К слову, принт на футболке Робертс – это постер ситкома «Лаверна и Ширли», который в 1976 создал Гэрри Маршалл.

Судя по сияющему виду Робертс, в ее жизни все прекрасно. Таблоиды несколько лет подряд предвещали крах ее браку с оператором Дэнни Модером, но пара по-прежнему вместе. Супруги прожили бок о бок 16 лет, у них трое детей. В 2004 году у пары родились двойняшки - девочка Хэйзел и мальчик Финнеас Уолтер. А спустя три года, в 2007-м Джулия родила еще одного сына Генри.

Для премьеры актриса выбрала демократичный наряд: облегающие кожаные брюки, подчеркнувшие ее стройную фигуру, и оранжевую футболку.Фото: EAST NEWS

Семья голливудской звезды живет в роскошном пентхаусе в Нью-Йорке на Манхэттене, а выходные проводит на ранчо в Тахо. У актрисы также есть особняк в Малибу (Калифорния). В последние годы Джулия редко посещает светские мероприятия – разве что только по случаю премьеры ее фильмов.