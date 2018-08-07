7 Авг. 20:05 2018-08-08T00:21:41+03:00

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Главные темы:

- АвтоВАЗ анонсировал пять премьер на Московском автосалоне, и прекратил сборку Лады Приоры

- В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

- 8 новых знаков, которые скоро появятся на дорогах

- Самые популярные автомобили этого лета: соответствует ли цена характеристикам?

- Объявлены цены на Hyundai Santa Fe и Kia Ceed

- Электросамокаты после прокачки: как на них гоняют по автомобильным дорогам и чем это чревато.

- Вообще альтернативный транспорт в городе

- Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили

Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина.Ведущий: Кирилл Бревдо Гость в студии: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Главные темы: - АвтоВАЗ анонсировал пять премьер на Московском автосалоне, и прекратил сборку Лады Приоры. - В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу. - 8 новых знаков, которые скоро появятся на дорогах. - Самые популярные автомобили этого лета: соответствует ли цена характеристикам? - Объявлены цены на Hyundai Santa Fe и Kia Ceed. - Электросамокаты после прокачки: как на них гоняют по автомобильным дорогам и чем это чревато. - Вообще альтернативный транспорт в городе. - Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили.