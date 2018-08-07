Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина
Главные темы:
- АвтоВАЗ анонсировал пять премьер на Московском автосалоне, и прекратил сборку Лады Приоры
- В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу
- 8 новых знаков, которые скоро появятся на дорогах
- Самые популярные автомобили этого лета: соответствует ли цена характеристикам?
- Объявлены цены на Hyundai Santa Fe и Kia Ceed
- Электросамокаты после прокачки: как на них гоняют по автомобильным дорогам и чем это чревато.
- Вообще альтернативный транспорт в городе
- Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили
Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина.Ведущий: Кирилл Бревдо Гость в студии: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Главные темы: - АвтоВАЗ анонсировал пять премьер на Московском автосалоне, и прекратил сборку Лады Приоры. - В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу. - 8 новых знаков, которые скоро появятся на дорогах. - Самые популярные автомобили этого лета: соответствует ли цена характеристикам? - Объявлены цены на Hyundai Santa Fe и Kia Ceed. - Электросамокаты после прокачки: как на них гоняют по автомобильным дорогам и чем это чревато. - Вообще альтернативный транспорт в городе. - Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили.
Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина