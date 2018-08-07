«Грузины втихаря продавали оружие русским и потеряли доверие Запада»

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-07T17:52:27+03:00

В итоге в Сакартвело те события именуют не иначе, как «Российско-грузинская война» Фото: Александр КОЦ

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Десятилетие конфликта в Южной Осетии — дата знаковая. В России эти события — на первых полосах газет и в топах интернет-лент. А в Грузии? «Комсомолка» выяснила, что о «войне 08.08.08» пишут по ту сторону бывшего фронта, в солнечном Сакартвело.

«В знак уважения к памяти погибших в Августовской войне, флаг на грузинском посольстве в Анкаре приспущен», — сообщает местный Первый телеканал. Можно было подумать, что дипломаты скорбят по всем погибшим (включая и мирных жителей Цхинвала, павших под грузинским артогнём). Но нет — в тексте есть недвусмысленный пассаж про «незаконную российскую интервенцию».

Другой телеканал Palitra News посвятил новостной сюжет возложению венков на кладбище героев войны «08-08» с участием министра обороны и других членов кабмина. Заметной русофобии при этом не было, но и попытки объективно осмыслить события — тоже.

Англоязычное издание Georgia Today привело любопытную цитату нового премьер-министра Мамуки Бахтадзе:

— Правительство Грузии прилагает усилия, что избежать эскалации конфликта в отколовшихся при поддержке России Абхазском и Юго-Осетинском регионах, — заявляет 36-летний политик, занявший первый пост всего полтора месяца назад. Как видим, в этом пересказе риторика предельно сдержанная, без привычных либеральных камланий о «кремлёвской агрессии».

А вот другое крупное издание Georgian Times цитирует ту же самую речь премьера в куда более жёстких выражениях: «Ровно 10 лет назад грузинский народ столкнулся с открытой военной агрессией России». То есть нынешний Тбилиси может сколько угодно обещать посадить экс-президента Михаила Саакашвили в бронированную камеру, но интерпретация Юго-Осетинского конфликта — ровно такая же, как у «Мишико».

Впрочем, попадается на этом аджарском хачапури и настоящий яичный желток. Так, портал Kviris Palitra напечатал интервью с эстонским полковником в отставке Ристо Луми, в 2008 году работавшим военным атташе в Грузии:

— К началу августовской войны грузинская армия была хорошо оснащена. Во время конфликта большое число оружия попало к русским в качестве трофеев, но многое продавали «на ту сторону» и сами грузинские солдаты, списывая это на «боевые потери»… Когда Тбилиси вновь попросил за границей технику и амуницию, западные партнёры ему уже не доверяли, — полагает Луми.

В итоге в Сакартвело те события именуют не иначе, как «Российско-грузинская война». И ни малейшей попытки осмыслить истоки конфликта или рассказать, например, о военных преступлениях армии Саакашвили — как не было, так и нет. По крайней мере, в крупнейших СМИ.