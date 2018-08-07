2018-08-07T20:10:38+03:00
Телевизор

«Американскую историю ужасов» продлили на десятый сезон

А ведь еще не вышел и восьмой. Так создатели уверены в успехе проекта
Владимир КИРИЛЛОВ
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Джессика Лэнг в сериале "Американская история ужасов"Джессика Лэнг в сериале "Американская история ужасов"Фото: кадр из фильма
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Популярная хоррор-антология Райана Мерфи «Американская история ужасов» получила десятый сезон еще до выхода восьмого. Эту радостную для поклонников шоу новость сообщил гендиректор кабельного канала FX Джон Лэндграф.

Он сказал, что Мерфи попросил продлить «Американскую историю ужасов» на десятый сезон, и руководство кабельного канала FX с радостью на это согласилось. На вопрос, будет ли десятый сезон для «Американская история ужасов» последним директор ответил уклончиво, мол, все будет зависеть от Райана и других создателей сериала.

"Американская история ужасов" — это сериал, созданный известными продюсерами, сценаристами и режиссерами Райаном Мерфи («Ешь, молись, люби», «Части тела», «Хор») и Брэдом Фэлчаком. Сериал задуман как антология, то есть каждый сезон - отдельная история, никак не связанная с остальными. В основе сюжета лежит какая-то городская легенда, страшилка.

Объединяет все сезоны «Американская история ужасов» актерский состав. Мерфи и Фэлчак снимают постоянный состав, разбавляя его от сезона к сезону приглашенными звездами. Сара Полсон, Закари Куинто, Джессика Лэнг, Эван Питерс, Джозеф Файнс, Кэти Бэйтс, Энджела Бэссетт, Лили Рэйб.

Певица Леди Гага приняла участие в пятом и шестом сезонах шоу - "Отель" и "Роанок".

После четвертого сезона проект покинула Джессика Лэнг. Однако, на днях появилась новость, что ее героиня появится в восьмом сезоне. С возвращением, Джессика!

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