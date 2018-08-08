Как выбирают имя ребенку современные родители: Вот ведь настали имена

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-07T15:28:25+03:00

Жизненные принципы родителей можно понять по тому, как они выбирают имя ребенку

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Новости из загсов с перечнем самых необычных имен все чаще напоминают анекдот. Эппл, Айфон, Лука-Счастье - как только современные родители не изгаляются, чтобы придумать малышу оригинальное имя. Работники загсов уверяют: еще 10 лет назад такой креативности не наблюдалось. А теперь мамаш и папаш как прорвало. Вместе с экспертами разбираемся, что говорит о самих родителях имя их ребенка.

Привычное: Саша, Маша, Даша

Родители, выбирающие для детей проверенные имена, такие как Никита, Артем, Сергей, Мария, скорее всего, воспитывались в семье со средним достатком.

- Их учили, что выбирать нужно качественное и на несколько лет, говорили про важность стабильной работы и высшего образования. Поэтому и имена своим детям они дают понятные. Дети с именами Саша и Маша - это история про стабильность и осторожность. Их родители уверены: главное - не высовываться и не лезть на рожон, - говорит психолог Ольга Крайнова.

Cтаринное: Аглая, Серафим, Мирон

Уровень патриотизма наших граждан заметно вырос («Крымнаш», допинговые скандалы, осознание себя как мировой державы, окруженной врагами). Ушло преклонение перед всем западным, одновременно в Россию хлынула волна мигрантов из Средней Азии. Это неизбежно привело к тому, что мамы и папы захотели для детей исконно русских имен. Мой ребенок и я - русские! - есть потребность в четкой самоидентификации себя как нации. Плюс увеличилось число воцерковленных людей, родители выбирают имя по святцам.

- Многие рьяно отрицают коммунистическую идеологию, отсылы к СССР. Но и им, модным и продвинутым, тоже нужна национальная идея. Люди интуитивно нащупывают ее в старинных русских именах. Отсюда потребность назвать малыша в честь прадедушки или прабабушки, протянув таким образом родственную нить через поколения, - говорит социолог Сергей Меркушев.

В то же время молодых родителей бросает в другую сторону. Малыша они назовут Серафим, но в соцсетях запишут его $eraVim. Чтобы $, знак доллара, привлекал богатство, а буква V символизировала победу.

- Поколение миллениалов (термин обозначает тех, кто родился после 1982 года и окончил школу уже в новом веке) плохо помнит время без соцсетей. Для них Инстаграм - такая же реальная жизнь. А то, как будет выглядеть аккаунт их ребенка, не менее важно, чем его инициалы на одежде. Картинка - главное! - добавляет психолог Ольга Крайнова.

В честь кумира: Вилен, Софи, Арья

После революции детей массово называли в честь вождей и идеологов не потому, что это было модно. Для родителей, выбравших для малышей имя Вилен (сокращение от Владимир Ильич Ленин), Ким (Коммунистический интернационал молодежи), Рэм (революция, Энгельс, Маркс), было честью, что их ребенок будет нести в себе частичку идеологии. Так детей подсознательно вписывали в историю страны.

В середине ХХ века страну накрыл чудесный мир кино и назвать дочь в честь актрисы стало все равно что приобщить ее к сказке. Пусть Софи никогда не побывает за границей, зато имя у нее будет в честь итальянской кинодивы Лорен. В 1950-х в стране стало много Лолит - благодаря аргентинской кинозвезде Лолите Торрес. А когда в начале 1990-х телеканалы закупили мыльные оперы, в детсадах заметно прибавилось Марианн и Роз.

Тенденция сохраняется до сих пор. Только имена другие: Арья, Серсея, Тирион - в честь героев «Игры престолов». Во времена популярности сериала «Остаться в живых» родители записывали детей Иланой, Клер, Ричардом. «Отчаянные домохозяйки» поспособствовали тому, что недавно в Москве окончили школу три Габриэллы и две Сьюзан.

Константин и Наталья Меньшиковы из Перми дали ребенку имя Люцифер. И сразу стали известны на всю страну.Фото: Соцсети

Заграничное: Джон, Томас, Роберт

- Если стало больше малышей с заграничными именами - ждите перемен, - уверяет культуролог Дмитрий Сущев. - У родителей срабатывает коллективное подсознательное: во времена реформ, смены идеологии люди начинают искать новые варианты, отражающие перемены в сознании. Либо в планах таких родителей - переезд в другую страну, и они ищут универсальное имя для наследника. Судите сами: после хрущевской оттепели в стране появились Джоны, Эрнсты, Роберты...

Обещание яркой жизни: Анна-Николь, Люсия-Мария

- Есть четкая тенденция: сложные, составные имена стараются дать своим детям люди, которые желают им яркой интересной судьбы. Заковыристое имя - аванс, что у ребенка будет насыщенная жизнь, он будет особенным, - говорит психолог Ольга Крайнова. - Пример - дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория или дети Марины Анисиной и Никиты Джигурды: мальчик получил имя Мик-Анжель-Крист, а девочка - Эва-Влада.

Но часто бывает, что обладатели двойных и тройных имен не гордятся, а страдают от желания родителей выпендриться. Мою одноклассницу родители назвали Анна-Николь, а фамилия у креативной семьи была Пузикова. Причем активная мама требовала, чтобы учителя, вызывая девочку к доске, называли ее полным именем, что, разумеется, было отдельным шоу для всех Свет и Сереж в классе. Анна-Николь выросла, и недавно мы присутствовали на крещении ее дочки - Маши. «А что не Каролина-Анна?» - спрашиваем в шутку. «Спасибо, я уже в детстве наелась, - ответила мама. - Зачем ребенку жизнь ломать?»

Жажда славы: Люцифер и Бонифаций

- Если в случае с двойным именем родители желают ребенку лучшей судьбы, то в ситуации со странным именем хотят легкой славы. О родителях Люцифера, как вы помните, написали все, и им в отличие от Бузовой не пришлось даже петь! - улыбается Ольга Крайнова. - Для родителей Люцика это желание повеселиться. Они не думают, что имя - это серьезно и что проблемы общения со сверстниками Люцифера Константиновича придется расхлебывать им.