Колонии, после пересчета сроков заключения, покинули первые 167 человек
Российские суды на основании президентской поправки в закон "день за полтора" освободили из колоний первых 167 осужденных. И как заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, благодаря этой поправки в закон, в ближайшее время на свободу выйдут порядка 14 тысяч заключенных.
"Федеральным законом от 3 июля 2018 № 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" установлен кратный зачет в срок отбытия наказания времени содержания под стражей, в отношении осужденных, которым назначено отбывание наказания в воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима", - сообщает официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Один день содержания под стражей в следственном изоляторе, до вынесения приговора, засчитали за полтора дня в колонии. Послабления не распространяются на осужденных за терроризм, наркоторговлю, госизмену или шпионаж, которые отбывают сроки в тюрьмах.
И в то время, когда 167 тысяч счастливчиков покидают колонии, а еще 86 сидельцев празднуют снижение сроков своего наказания, суды получили материалы еще на 30,5 тысяч осужденных (из них с учетом новых сроков уже рассмотрены 253 материалов).
Поправка коснется многих. Говорят, что благодаря такому "перерасчету" на свободу уже вышел лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев.
По данным ФСИН России положения новой редакции статьи 72 Уголовного кодекса России будут применены к порядка 100 тысячам человек.
На сегодняшний день сроки в российских колониях отбывают порядка 470 тысяч человек. Из них около 45 тысяч женщин, которые воспитывают в заключении 500 детей.