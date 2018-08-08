Колонии, после пересчета сроков заключения, покинули первые 167 человек

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-08T14:58:37+03:00

По данным ФСИН России положения новой редакции статьи 72 Уголовного кодекса России будут применены к порядка 100 тысячам человек. Фото: Евгений СОКОЛОВ

Еще 86 осужденных, благодаря подписанным президентской поправке "день за полтора", значительно снижен срок уголовного наказания

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Российские суды на основании президентской поправки в закон "день за полтора" освободили из колоний первых 167 осужденных. И как заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, благодаря этой поправки в закон, в ближайшее время на свободу выйдут порядка 14 тысяч заключенных.

"Федеральным законом от 3 июля 2018 № 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" установлен кратный зачет в срок отбытия наказания времени содержания под стражей, в отношении осужденных, которым назначено отбывание наказания в воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима", - сообщает официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Один день содержания под стражей в следственном изоляторе, до вынесения приговора, засчитали за полтора дня в колонии. Послабления не распространяются на осужденных за терроризм, наркоторговлю, госизмену или шпионаж, которые отбывают сроки в тюрьмах.

И в то время, когда 167 тысяч счастливчиков покидают колонии, а еще 86 сидельцев празднуют снижение сроков своего наказания, суды получили материалы еще на 30,5 тысяч осужденных (из них с учетом новых сроков уже рассмотрены 253 материалов).

Поправка коснется многих. Говорят, что благодаря такому "перерасчету" на свободу уже вышел лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев.

По данным ФСИН России положения новой редакции статьи 72 Уголовного кодекса России будут применены к порядка 100 тысячам человек.

На сегодняшний день сроки в российских колониях отбывают порядка 470 тысяч человек. Из них около 45 тысяч женщин, которые воспитывают в заключении 500 детей.