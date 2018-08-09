Как обманывают россиян, желающих обогатиться на криптовалютах

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T01:14:21+03:00

«Хочешь получить возможность заработать 300% от вложенного капитала? Или так и останешься неудачником?» Такой агрессивной рекламы я не видел очень давно

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Инвесторов в несуществующие виртуальные проекты заманивают именно так. Стоит ли вкладывать деньги в цифровые проекты (криптовалюты и токены)? И что делать, если вас обманули?

Средняя сумма потерь - 100 тысяч рублей

В прошлом году биткоин, как сейчас модно говорить, был на хайпе. О нем узнали буквально все. За несколько месяцев котировки этой виртуальной валюты выросли в десятки раз. А в этом году рухнули почти втрое (см. графику). Криптовалюты до сих пор никем не регулируются, это привлекает в эту сферу сотни мошенников. То есть, помимо рыночного риска, есть и риск обычной кражи.

- Одной из заметных тенденций последнего года является привлечение средств вкладчиков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы, - заявил недавно директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Зачастую мошенники завлекают людей в свои сети, просто используя модное словечко. В таких аферах и не пахнет никакими цифровыми активами и прочими современными технологиями. Все строится на банальном обмане, который стар как мир.

По словам Ляха, речь идет о десятках пирамид. И средний вкладчик теряет на этом примерно 80 - 100 тысяч рублей. Схема принципиально не отличается от обычных финансовых пирамид. Людей ловят на жадности, обещая сверхвысокие доходы от инвестиций в якобы прогрессивные проекты.

Виртуальная «МММ»

Стандартная история - инвесторов заманивают в прибыльный проект, связанный с криптовалютами. Организаторы собирают деньги, чтобы запустить новый продукт. А когда он станет популярным и востребованным, то озолотит всех причастных. В качестве доказательства их прав на будущую прибыль инвесторам выдают токен (это аналог ценной бумаги).

- Большое количество проектов откровенно мошеннические. Это не реальные программисты и разработчики, которые привлекают деньги на проекты, а такие очередные «МММ»-проекты, - подтвердил журналистам вице-президент по информационной безопасности Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Давыдов.

При этом инвестиции иногда совсем не связаны с криптовалютами. Так, онлайн-предприниматели собирают деньги на выращивание органических бананов в Лаосе, на добычу алмазов в Африке и на прочие проекты, похожие лишь на красивые, но фантастические картинки.

Нет закона - нет инвестиций

Проверить надежность виртуальной компании почти невозможно. Из контактных данных на сайтах проектов - в лучшем случае профили создателей в социальных сетях. Поэтому исчезнуть с деньгами наивных вкладчиков и потеряться на просторах виртуального пространства проще простого.

Защитить свои права в этом случае будет почти невозможно. Можно подать в суд, но перспективы дела туманны. В России подобной правоприменительной практики нет. Даже на Западе она только формируется.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Напомним, списки всех легальных финансовых организаций находятся на сайте Центробанка (www.cbr.ru). Раздел «Проверить участника финансового рынка» находится прямо на главной странице. Если компания легальная, то она обязана выполнять требования закона, и за этим следит регулятор. Если же компании нет в реестрах ЦБ, то с нее, как говорится, и взятки гладки - надзора нет, а соблюдать финансовое законодательство она и не обещала. И чаще всего такие компании создаются только для того, чтобы облапошить наивных инвесторов.

кстати

Другие способы мошенничества

- В первом полугодии выявлено 1890 организаций, которые нелегально кредитовали население. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое частое нарушение - мошенники прикидываются микрофинансовой организацией, хотя таковой не являются. А риск велик - в договоре может быть прописано, что в обмен на деньги в кредит вы отдаете свою квартиру… Такие случаи уже были.

- Еще обнаружилось 208 нелегальных форекс-дилеров. Они предоставляли доступ к торгам валютой. Но если клиент хотел вывести деньги, ему их не отдавали. Напомним, сейчас только восемь компаний имеют лицензию ЦБ на подобный вид деятельности.