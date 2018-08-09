По дороге в «Спартак»

СЕГОДНЯ 01:16 2018-08-09T01:16:58+03:00

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«Спартак» рискует вновь развязать войну со своими болельщиками. Клуб близок к подписанию контракта с Романом Еременко. Полузащитник, выступавший в сборной Финляндии и в ЦСКА, в 2016 году был пойман на употреблении кокаина, который в спорте считается допингом. Еременко дисквалифицировали на два года, и в октябре 2018 года он имеет право вернуться на поле. Но спартаковские фанаты не хотят видеть его в команде.

Дело не в том, что человек запятнал себя допинг-скандалом. Просто Роман Еременко защищал цвета ЦСКА - главного соперника красно-белых. На ближайших домашних матчах могут появиться плакаты и баннеры против этого перехода. Одновременно финский футболист испортил отношения и с фанатами ЦСКА - те не простят ему желания перейти в стан врага.

Неожиданный вариант продолжения карьеры появился во многом благодаря тому, что агентом Еременко является Марко Трабукки - близкий товарищ главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Конечно, есть и другие плюсы. Еременко - свободный агент, то есть за него не надо платить. Запросы по заработной плате у него после скандала довольно скромные, а футболистом пару лет назад он был очень качественным. Но дисквалификация Романа истекает только в начале октября. Теперь в «Спартаке» узнают, сможет ли он сразу выйти на поле или придется ждать зимнего трансферного периода, чтобы заявить его в турниры.

ЦИФРЫ

80 млн. евро за вратаря

Трансферный рынок продолжает ставить безумные рекорды. «Челси» Романа Абрамовича купил вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу за рекордные для футболиста этого амплуа 80 млн. евро. Формально Кепа сам выкупил свой контракт у прежнего клуба, и «Чесли» вроде как ничего не платил. Но откуда бы он взял такие деньги, как не у своей будущей команды?

Зарплата Смолова - 3,1 млн. евро

Стала известна зарплата лучшего бомбардира Федора Смолова в «Краснодаре». По сообщениям СМИ, она составляет 3,1 млн. евро в год. Именно на эту сумму надо ориентироваться потенциальным покупателям Смолова. Напомним, что в переговоры с форвардом вступил московский «Локомотив». Чемпионы страны готовы выкупить игрока у «Краснодара» за 9 млн. евро.

Переезд «Авангард» из Омска перебрался в Балашиху

Андрей ВДОВИН

Грядущий сезон клуб КХЛ проведет в Подмосковье. Виной всему аварийное состояние ледовой арены в Омске. Она была построена только в 2007 году, но уже сейчас состояние здания так ужасно, что там опасно находиться даже персоналу. Один из лучших клубов лиги, «Авангард», встал перед выбором: сняться с соревнований или найти себе новый дом. В итоге на помощь пришла Балашиха.

Сначала рассматривались два других варианта - Мытищи и Красноярск. Но в Мытищах арену пришлось бы делить с подмосковным баскетбольным клубом «Химки» и постоянно переоборудовать зал из баскетбольного в хоккейную площадку. В Красноярске же должна пройти Универсиада. В итоге «Авангард» выбрал Балашиху - близость к столице позволит соперникам без проблем добираться до матчей. Но и в Омск команда обещает заглянуть и провести несколько игр на открытом воздухе.